«Папины глаза!»: Агата Муцениеце похвасталась на премии Муз-тв своей крошечной дочкой

В прошлом году 37-летняя актриса Агата Муцениеце вышла замуж за 42-летнего аккордеониста Петра Дранга, взяв фамилию мужа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году 37-летняя актриса Агата Муцениеце вышла замуж за 42-летнего аккордеониста Петра Дранга, взяв фамилию мужа.

Полгода назад Агата Муцениеце стала мамой в третий раз, родив Петру его первого ребёнка. Однако пара не показывает дочь в соцсетях.

- Хочется немножко тишины. Очень хочется уберечь маленькую. Вообще ничего не хочется рассказывать, если честно, чтобы не давать повод обсуждать. Когда ты очень много рассказываешь, люди начинают от тебя требовать какую-то информацию. А ты в какой-то момент перестаёшь её давать, народ начинает прям возмутительно требовать, - рассуждала в недавнем шоу Павла Воли Агата.

KP.RU недавно рассказывала, что супруги назвали дочь Верой. По словам друзей пары, имя для дочери выбирал Петр.

Полгода назад Агата Муцениеце стала мамой в третий раз, родив Петру его первого ребёнка. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А на премии Муз-тв, где супруги были в числе почетных гостей, артисты с гордостью показывали фото своей маленькой дочери знакомым.

Судя по фото, Вера растет копией своего отца Петра Дранга. Во всяком случае цветом глаз девочка точно пошла в папу.

- Сейчас у нас с Агатой на двоих трое детей и четыре собаки, - делился с приятелями на премии Муз-тв счастливый музыкант.

Напомним: на свадьбе Агаты и Петра были дети актрисы от ее прошлого брака со звездой «Мажора» Павлом Прилучным -13-летний Тимофей и 10-летняя Мия. Дети Агаты сейчас живут в одном доме вместе со своей мамой.

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