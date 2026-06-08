В свою «тетрадь смерти» он записал восемь жертв, но последняя выжила: Как бывший полицейский стал хладнокровным серийным убийцей

В 2025 году Олега Сбродова задержали по подозрению в убийстве семи человек и покушении на жизнь еще одного. Фото: Кадр видео.

Олег Сбродов большую часть своей жизни проработал в органах. Несколько лет занимал должность участкового в МВД, а на пенсию по выслуге лет уходил уже из УФСИН. В общем, человек закона, иначе не скажешь. Но долгие годы мужчина вел двойную жизнь. Свои секреты он записывал в блокноты, которые лежали дома. На каждый год заводил отдельный. Эти «тетради смерти» хранили имена тех, чьи трупы несколько лет находили по всему Липецку.

В 2025 году Олега Сбродова задержали по подозрению в убийстве семи человек и покушении на жизнь еще одного. Сейчас это дело направили в суд. Сайт kp.ru поговорил со следователем, раскрывшим серию убийств.

Экс-полицейский из Липецка годами маскировал собственные убийства под отравления

НИ ДЕНЕГ, НИ КВАРТИРЫ

Тела мужчин находили в разных местах, но обязательно безлюдных. Кого-то на пустыре, кого-то за гаражами. Но рано или поздно случайные прохожие на них все-таки натыкались. Но уголовные дела не возбуждались, потому что на первый взгляд смерть не носила криминальный характер.

- Все выглядело так, будто человек просто перепил. Это главная особенность и сложность этого дела, потому что долгое время никто не связывал эти случаи. Были просто факты отравления спиртосодержащими жидкостями жителей Липецка, но дальше самого факта обнаружения трупов никто не смотрел. Отравление спиртом не попадает под классический случай криминальной смерти, - говорит заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Липецкой области Геннадий Иванов.

Таких, казалось бы, ничем между собой не связанных трупов было уже семь, когда в полицию пришли родственники одного из умерших. Они, как и все, не подозревали, что их родственника убили, пока не задумались о наследстве. Только наследовать оказалось нечего.

- Квартира была им продана незадолго до смерти, - отмечает следователь. – Было еще одно аналогичное заявление. Те же обстоятельства смерти, также проданные квартира и гараж.

Дела быстро объединили, потому что в обоих случаях свою недвижимость мужчины «продавали» Олегу Сбродову.

- При этом не было никаких данных, что они получали за свою недвижимость какие-то деньги. Ни переводов, ни наличных при себе или дома, - уточняет Иванов.

ЗАПИСЫВАЛ ВСЕ, ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ

К бывшему полицейскому пришли с обыском. Там у него нашли целый архив, посвященный преступлениям.

- Он вел дневники. Это были обычные ежедневники. Отдельный на каждый год. Всего их было около 10 штук. Туда он записывал все, в том числе, какие затраты он нес в связи с совершением каждого преступления, когда начал готовиться, когда приступал к самому убийству. Поскольку жертв было несколько, а информации по ним достаточно много, я так понимаю, он все записывал подробно, чтобы самому не запутаться и что-то не пропустить, - объясняет следователь.

Бывший полицейский хладнокровно отображал в своих блокнотах каждый свой шаг на пути к убийствам. План у него был такой. С жертвами Сбродов знакомился, в основном, на улице. Просто подходил к одиноко пьющему мужчине или к целой компании, начинал разговор. По ходу узнавал о наличии недвижимости. Именно она его и интересовала. Если «наследство» его устраивало, втирался доверие, становился другом и собутыльником.

- По показаниям соседей жертв, он часто приходил к ним в гости, принося с собой алкоголь. Он их попросту спаивал, а потом заключал с ними договор купли-продажи недвижимости (в редких случаях это было завещание). Никаких денег в обмен они не получали. Более того, у нас есть основания полагать, что на момент своей смерти они даже не знали, что недвижимость им уже не принадлежит. Они все продолжали жить по тому же адресу, оставались там прописаны, - говорит Геннадий Иванов.

А потом они неожиданно умирали подальше от людских глаз. Да еще и от отравления алкоголем, что на убийство не очень-то похоже.

- Есть его собственные записи из этих блокнотов о том, когда и в каком количестве он начинал жертвам давать этиловый спирт. Он использовал и обычный спирт, который содержится в алкогольной продукции, и технический спирт, метиловый, который опасен для человека даже в небольших концентрациях. В каких-то эпизодах он присутствовал на момент наступления смерти, в каких-то просто оставлял жертв там, где им не могли оказать помощь.

«Я ИМ ПОМОГАЛ»

По такой схеме он действовал с 2014 года. Итог: семь жертв и около 15 миллионов выручки на продаже недвижимости. И долгое время выйти на Сбродова было невозможно, потому что тот тщательно выбирал жертв.

- Это были, в основном, одинокие люди, которым квартиры доставались по наследству от родителей. У них не было детей, жен, других родственников, которые могли бы подать заявление. Одному из свидетелей он говорил, что «нормальных» людей не трогает, - вспоминает следователь. – Но в двух случаях он допустил промашку, у потерпевших были родственники, которые после их смерти начали активно интересоваться имуществом.

Вероятно, Сбродов понимал, что на его след все-таки вышли, потому что незадолго до задержания прекратил спаивать свою следующую жертву, хотя уже успел оформить завещание.

- Он вообще говорил, что не считает себя виноватым, что он помогал этим людям. Якобы он устно договаривался этими людьми, что те продают ему квартиры, а он в ответ содержит их до конца жизни, материально помогает. Но почему-то вскоре они умирали, - говорит Иванов.

Действовал Сбродов не один. Помогали бывшая жена и сын, который на тот момент был действующим сотрудником полиции и из закрытых баз выдавал отцу необходимые данные о жертвах. Задействованы были еще двое: юрист и нотариус, которые помогали оформлять сделки.

Схема понятна, остается лишь один вопрос: как из служителя закона вырос хладнокровный убийца?

- У него дома мы также нашли газетные вырезки, он, скажем так, коллекционировал посвященные ему материалы. Среди них была и старая заметка, еще времен его службы участковым. Там родственники жительницы его района жаловались, что он приходит к ней и уговаривает переоформить на него квартиру. Но тогда дело не возбуждали, видимо, не было, за что, она ведь ничего не переоформила, родственники вовремя вмешались, - объясняет Иванов. – На пенсии же острой нужды в деньгах у него не было. Каких-то дорогих покупок он не совершал. Он на деньги с продажи квартир просто жил. При этом у него не было и маниакальной страсти убивать людей, это был чисто корытный интерес. Есть основания полагать, что, на самом деле, жертв у него было больше, чем нам на данный момент удалось установить. Материалы по ним выделены в отдельное производство, по которому расследование продолжается.

Сейчас сам Сбродов, а также его юрист и нотариус находятся под арестом. Бывшей жене и сыну избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В отношений всей этой группы лиц, в зависимости от роли каждого, было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрыть другое преступление; мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере; нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения; злоупотребление должностными полномочиями; незаконное приобретение и хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; публичное оскорбление представителя власти.

Расследование по делу уже завершено, материалы направлены в суд.