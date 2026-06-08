"Придётся растормошить змеиное гнездо": мама Децла объяснила поведение своего внука и его матери

Мама Децла заявила, что вопрос со скандальной квартирой будет решаться в суде. Фото: соцсети

На днях в Сеть попало видео, на котором сын Децла, 20-летний Антоний Толмацкий, якобы выгоняет родную мать, 42-летнюю Юлию Киселеву, из квартиры. Мол, парень не хочет работать и требует разменять жилплощадь. Сам Тони от комментариев отказался. Но KP.RU удалось связаться с бабушкой парня Ириной Толмацкой, которой принадлежит та самая московская квартира, ставшая яблоком раздора.

Антоний Толмацкий и мать Юлия Киселева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети/Михаил Фролов

Оказалось, что в апартаментах площадью 130 кв метров с разрешения собственника, которым является Ирина Толмацкая, на безвозмездной основе живет вдова Децла и мать его единственного сына Тони, Юлия Киселева. Кстати, именно Юлия во время последнего конфликта сняла Антония на видео и выложила его в соцсети.

«Никто никого не выгоняет! Это моя квартира. Я плачу за нее семь лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю. К тому же парень должен сепарироваться. Я оформила доверенность на внука, чтобы он этим занимался. Мне кажется, что любая мама хочет, чтобы в жизни ее ребенка было все хорошо. А она никак не участвует, но почему-то вставляет ему палки в колеса», — рассказала KP.RU Ирина Толмацкая.

Ирина Толмацкая. Фото: соцсети

В настоящее время Антоний учится на дневном отделении МГУ на журналиста, пишет альбом и перебивается у бабушки. Иногда молодой человек живет у своей девушки Дианы. Оказалось, что Тони уже не первый раз пытался поговорить с матерью, но безуспешно.

«Он просто пробует разные варианты. А она ему говорит: «Иди ты, сволочь!» Он молодой, у него истерика после этого. Парень должен сепарироваться. Вот мне было плохо. Он был со мной. У меня собачка умерла. Вы себе просто не представляете, какой хороший парень! Мне так было обидно за сына, а сейчас обидно на внука. Родная мать довела сына, сняла и выставила в интернете — это говорит о том, что она его ненавидит. Будет делать все, чтобы его потопить. А я не дам! Я люблю своего мальчика. У него единственная почва под ногами — это я. Папа ушел, с дедом конфликт», — поделилась с нами Ирина.

Антоний Толмацкий. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, Александр Толмацкий еще много лет назад обвинял Юлию Киселеву во всех бедах, вплоть до того, что она довела Кирилла до сердечного приступа. Напомним, что музыкант умер от острой сердечной недостаточности после концерта в 2019 году. По словам Ирины, Юлия ни с кем не ладила. Просто сама Толмацкая предпочитала молчать, так как не хотела выносить сор из избы. Более того, мама Децла готова отдать Киселевой половину квартиры просто так, хотя могла бы этого не делать.

Александр Толмацкий. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ее никто не выгоняет на улицу! Ну, если ты боишься, давай нотариально заверим. Я могла бы с ней не делиться. Она никто! Но я человек понимающий. Если бы она еще как-то помогала. У меня была лежачая мама. Хоть бы что! Еще настроила Антония против меня. Он пришел весь трясущийся, голодный. Еле его в порядок привели. Парень учится в институте, пишет альбом. Воспрял! А тут она… У него и так психика неуравновешенная, потому что он папу любимого потерял. И все равно он маму защищал, а мама…» — едва сдерживая слезы рассказала KP.RU Ирина Толмацкая.

Кирилл Толмацкий. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам бабушки Антония, теперь им придется решать вопрос в судебном порядке.

«Мы хотели миром договориться, а сейчас придётся растормошить змеиное гнездо. Она столько гадостей наделала. Человеку даешь, а она руку кусает. От нее одно зло. Может, я не права. Но мы ничего плохого ей не сделали. Кирилл обожал сына, все для него делал. И как-то оберегал от мамы. Мама всегда была жесткая», — добавила Ирина.

Единственное желание Толмацкой — обеспечить внука квартирой в Москве, которую он сам в 20 лет по понятным причинам купить не может.

«Он с копейки на копейку перебивается. Дайте парню встать на ноги! Он потом все осилит», — поделилась Ирина.

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