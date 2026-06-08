Завтрак как путь к чашечке кофе

В посольстве Турции в Москве состоялся День турецкого завтрака. Фото: предоставлено Посольством Турции

Как мы завтракаем? Правильно, бутерброд на ходу, глоток горячего чая и бегом на работу. Оладья со сметаной, сырники с вареньем и блины с икрой случаются в редкие выходные, да и то, для узкого семейного круга.

Наши соседи из Турции полагают, что завтрак дело максимально серьезное. Они даже учредили День турецкого завтрака и пригласили журналистов в резиденцию посла, чтобы показать товар лицом.

Фото: предоставлено Посольством Турции

Особняк на Большой Никитской построил промышленник Балин в 1902 году, но скоро начались бурные годы и его имущество перешло государству. А в 1921-м его передали посольству Турции, что для самого здания оказалось подарком судьбы. Тут сохранилась оригинальная мебель, камин, люстры и даже витражи, которых больше, похоже, не осталось.

Фото: предоставлено Посольством Турции

Фото: предоставлено Посольством Турции

Да и сами хозяева казались представителями даже не другого государства, а другого времени. Супруга посла Бетюль Аксой Бильгич радушно, но с подчеркнутым достоинством рассказывала о своих покоях, показывала картины и вежливо поддерживала разговор о сериалах. Оказывается «Постучись в мою дверь» она не смотрела, а вот «Великолепный век» ей нравится.

Фото: предоставлено Посольством Турции

Завтрак, накрытый в огромной столовой с дубовыми шкафами и мраморным камином, приготовили шеф-повара Синем Мете и Ферай Балабан.

По турецкой традиции такой готовится выходным, так как в это время можно позвать всю семью и есть время все это приготовить. Но на самом деле выходной просто необходим, потому что после такого утреннего стола работать уже точно не захочется.

Шеф Синем Мете с гордостью обводила рукой бастионы из закусок, башни из хлеба и редуты маленьких тарелочек с чем-то завораживающе ароматным.

Каждую подаваемую вкусность сопровождали рассказом о том, как она готовится и почему именно она важная для турецкого стола. И как отличаются рецепты этого блюда в разных регионах страны.

Фото: предоставлено Посольством Турции

Повара провели мастер-класс и показали, например, как готовится менемен, то, что у нас принято называть шакшукой. Выяснилось, что в Турции люди делятся на людей, которые готовят менемен с луком и тех, кто считает, что лук тут неуместен. Очень напоминает наши споры про окрошку на кефире или на квасе.

Фото: предоставлено Посольством Турции

В руках профи изготовление знаменитого бублика в кунжуте, который в Турции называется симит, заняло всего несколько минут, но легкость это, конечно, обманчивая.

А еще на наших глазах приготовили горячую закуску каймак. Вместе с вышеуказанным симитом она дает совершенно волшебное сочетание.

Фото: предоставлено Посольством Турции

Если вам уже захотелось перекусить, усилю это чувство перечислением блюд — сыры Эзине, Тулум (его готовят в специальном мешочке), Выдержанный кашар, чечил, с сыр с пряными травами, чем-то напоминающий наш творог.

А еще пастырма, несколько видов оливок, захтер с оливковым маслом, погача с укропом, джентльменский (или янычарский?) набор варений — инжирное, из лепестков роз, сотовый мед, таин-пекмез…

Фото: предоставлено Посольством Турции

Наши хозяева признали, что в Турции едят очень и очень много хлеба. Но, как уверяют они, баланс с вышеперечисленными блюдами на организме отражается исключительно с пользой. И знаете, как-то сразу в это поверилось и спорить никто не стал.

Кстати, все эти закуски сопровождались не кофе, а чаем. По турецкой традиции черный напиток, приготовленный, конечно, на песке, должен завершать трапезу. Кофе — это прекрасный финал и совершенно идеальное послевкусие. Можно сказать: что весь завтрак — это путь к чашечке кофе.

Фото: предоставлено Посольством Турции

Фото: предоставлено Посольством Турции

Посол Турецкой республики Танжу Бильгич рассказал о том, что в его стране существует прекрасная пословица - «иногда чашечка кофе может запомниться на сорок лет».