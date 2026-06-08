Будем летать на «кукурузниках»? В Мурманске и Архангельске обнаружили странные новости о работе авиакомпаний

Авторы публикаций в соцсетях заявляют, что из-за «острого дефицита авиационного топлива» местным авиаузлам пришлось пойти на крайние меры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональных сегментах социальных сетей Архангельской и Мурманской областей начала распространяться абсурдная новость. Авторы публикаций заявляют, что из-за «острого дефицита авиационного топлива» местным авиаузлам пришлось пойти на крайние меры. Утверждается, будто администрации аэропортов приняли решение заменить современные пассажирские лайнеры на советские типа Ан-2 (в народе известные как «кукурузники») для выполнения регулярных гражданских рейсов.

В качестве «доказательств» пользователям демонстрируют скриншоты новостных лент региональных СМИ. «Комсомольская правда» решила выяснить, что происходит в регионе, ведь федеральные власти уверяют, что дефицита авиатоплива на данным момент нет.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на раскрытие недостоверной информации.

Главным инструментом для распространения вброса стали поддельные изображения. В Мурманской области авторы фейка сфабриковали скриншот новости, визуально скопировав стиль сайта местной телекомпании. Расчет был сделан на то, что северяне поверят громкому заголовку, увидев знакомый логотип.

Редакция телеканала выступила с официальным заявлением:

- Судя по распространяемому скриншоту, злоумышленники вновь пытаются ввести северян в заблуждение, используя узнаваемость и доверие к сайту нашей телекомпании. От его имени распространяется недостоверная информация, не имеющая отношения к действительности. Это фейк! На официальных интернет-ресурсах нашей телекомпании публикуется исключительно актуальная, проверенная и достоверная информация. Призываем доверять только официальным источникам и внимательно относиться к распространяемым в сети материалам. Не доверяйте скриншотам сомнительного происхождения, фальшивым ссылкам и непроверенным публикациям.

При детальном изучении скриншота легко обнаружить следы фальсификации. Текст «новости» набран шрифтом, который отличается от оригинального шрифтового оформления, используемого на официальном портале телекомпании. Естественно, и самой публикации про дефицит керосина на сайте никогда не существовало.

Аналогичный вброс был зафиксирован и в Архангельской области. Там фейкометчики попытались использовать бренд областной газеты «Правда Севера». На портале издания, разумеется, нет никаких упоминаний о топливном кризисе или переходе на малую авиацию.

Более того, реальная повестка региона прямо противоположна вымыслам провокаторов. На сайте «Правды Севера» регулярно выходят материалы о развитии транспортной доступности региона. Вместо «сокращения рейсов» там недавно опубликовали новость, что для жителей Поморья расширяют возможности авиасообщения с Калининградом». Авиакомпании не только не сокращают полетную программу, но и вводят дополнительные регулярные рейсы на современных самолетах.

На официальных сайтах и информационных табло аэропортов Мурманска, Архангельска и других северных городов также нет никаких объявлений об изменениях в расписании, связанных с нехваткой керосина. Все перелеты осуществляются в штатном режиме согласно расписанию.

Примечательно, что данный фейк не уникален. Перед нами — классический пример конвейерной дезинформации, которая кочует из одного региона в другой. Ранее точно такие же сообщения о «двукратном сокращении рейсов из-за дефицита топлива» фиксировались в Махачкале, Пензе, Саратове и Владикавказе.

Схема везде одинаковая: меняется только название города, а поддельный скриншот маскируется под дизайн местного СМИ. Цель таких атак — посеять панику, спровоцировать транспортный ажиотаж и создать ощущение инфраструктурного кризиса в стране.

Ситуацию с наличием топлива в российских аэропортах контролируют на самом высоком уровне. В начале июня министр транспорта РФ Андрей Никитин четко обозначил позицию ведомства по этому вопросу:

- На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний.