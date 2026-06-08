«Жизнь одним днем закончилась»: Минфин ужесточает контроль над долгами регионов

Ряд важных вопросов обсудили участники пленарной сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие», прошедшей в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Фото: Сергей Сильвер/Росконгресс

Непредсказуемые изменения внешнеэкономической конъюнктуры по-разному влияют на региональные финансы в зависимости от структуры экономики. Некоторые регионы сталкиваются с серьезным дефицитом бюджета. Как сохранить финансовую устойчивость и приоритетные расходы? Нужно ли менять модель взаимодействия центра с регионами? Могут ли субъекты нарастить собственные доходы и стимулировать развитие без активной федеральной поддержки? Эти и другие вопросы обсудили участники пленарной сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие», прошедшей в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Жизнь «одним днем» или будущая стабильность

Министр финансов Антон Силуанов начал дискуссию с предупреждения. По его словам, из общего дефицита консолидированных бюджетов субъектов России в размере 1,5 трлн рублей, порядка 500 млрд составил прирост именно коммерческого долга.

- Если память не изменяет, где-то около 35 - 37 регионов увеличили коммерческий долг, - констатировал министр.

Он подчеркнул разницу между нормальным дефицитом, покрываемым за счет остатков или бюджетных кредитов, и опасным ростом рыночных заимствований.

- При условии высоких ставок коммерческий долг - это триггер постоянного роста дефицита и снижения маневра в расходах, - предупредил Силуанов.

Глава Минфина четко обозначил ориентир: рост коммерческих заимствований не должен превышать 10% от собственных налоговых доходов региона. Более того, ведомство стремится снизить долю «дорогих» денег в общем портфеле задолженности до уровня не более 25%. Некоторые главы регионов, по мнению министра, предпочли стратегию «жизни одним днем», наращивая долги сейчас в ущерб будущей стабильности.

- Федеральный центр должен обратить более пристальное внимание на консолидированный бюджет и помогать субъектам получать доступ к более дешевым кредитным ресурсам, - заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

- Ну давайте тогда и бюджеты будем ваши утверждать и исполнять через расширенное казначейское исполнение - вот это я понимаю, будет государственный бюджет, как раньше, - ответил на это Антон Силуанов.

Антон Силуанов. Фото: Сергей Сильвер/Росконгресс

Спор о налоговых льготах

В ходе сессии возникла и другая острая дискуссия. Так, губернатор Рязанской области Павел Малков привел пример, когда федеральная налоговая льгота для радиоэлектронной промышленности лишила его бюджет 5 млрд рублей. Этот кейс спровоцировал принципиальный спор о том, кто должен управлять налоговыми инструментами на местах.

Модератор, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил Минфину дать регионам так называемый «второй ключ» - право самостоятельно решать, применять ли льготу по части федерального налога, зачисляемой в региональный бюджет. Но Антон Силуанов категорически отверг эту инициативу.

Во-первых, он указал на системный эффект: регион теряет в прямых налогах, но выигрывает в сопутствующих поступлениях (НДФЛ, имущественные налоги) и создании рабочих мест. Во-вторых, министр предупредил о разрушении бюджетной иерархии и размытии ответственности за полномочия, если вмешиваться в компетенции разных уровней власти.

Государство всегда «подставит плечо»

При этом не во всех регионах плачевная ситуация. Есть большой разрыв в бюджетной обеспеченности между субъектами. Регионы, чьи экономики зависят от добывающих отраслей, столкнулись с наибольшими трудностями. В то же время в ряде секторов промышленности, напротив, наблюдается положительная динамика. Такая асимметрия, по словам Силуанова, требует точечного подхода: где-то достаточно общей стабилизации, а где-то необходима срочная поддержка.

- Мы постоянно на связи с регионами. В случае чего - всегда подставим плечо, - заявил министр финансов.

Кстати, в отличие от сферы налоговых льгот, где позиция Минфина жестка, в вопросах прямой финансовой поддержки ведомство продемонстрировало готовность к диалогу. Силуанов заверил, что Минфин активно работает с отстающими регионами. И уточнил, что помощь заключается не только в выделении бюджетных денег, но и в принятии правильных управленческих решений - программ стабилизации и консолидации бюджета.

Кроме того, Минфин намерен продолжить политику списания долгов для наименее обеспеченных территорий, как это уже было сделано для 68 регионов (всего им было списано 440 млрд рублей задолженности перед федеральным бюджетом).

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».