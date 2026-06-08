ТЭФИ-2026: погибшие на СВО журналисты Александр Федорчак и Анна Прокофьева получили статуэтки посмертно под слезы ведущих и зала

В Москве проходит церемония вручения высших телевизионных премий ТЭФИ. Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Премию ТЭФИ в этом году вручают в три этапа. 8 июня днем - за информационные, спортивные и общественно-политические программы, вечером - за развлекательные, на следующий день, 9 июня - за сериалы.

(В этой заметке речь о первой части - «информационной», об остальных читайте позже, по мере раздачи призов).

И теперь ТЭФИ присуждается совершенно по-новому - как сказал президент Фонда «Академия Российского телевидения» (АРТ) Михаил Швыдкой, «чтобы добавить азарта». Голосование теперь происходит не где-то за кулисами, а прямо на сцене. Там сидят 16 академиков и нажимают на кнопки (примерно как в «Кто хочет стать миллионером?» на подсказке «Помощь зала»). У них есть на это 26 секунд (потому что церемония - 26-я по счету). И результаты - кто сколько очков набрал - сразу видны на экране.

Швыдкой еще сказал, что у группы The Rolling Stones когда-то была добрая традиция - после каждого концерта идти и бить звукорежиссера, намекнув, что теперь проигравшие кандидаты знают, кого им бить. Кстати, назовем академиков: это декан журфака МГУ Елена Вартанова, продюсер Александр Григорьев, ведущий итоговой программы РЕН-ТВ Андрей Добров, гендиректор АО «Газпром медиа - холдинг» Александр Жаров, директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, зам. генерального директора по цифровому контенту ТВЦ Илья Кожухов, директор дирекции информации и главный редактор НТВ Александра Кошарницкая, ведущие программы «Вести» на канале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс и Мария Ситтель, директор дирекции социальных и публицистических программ Первого канала Андрей Писарев, военный корреспондент канала Россия 1 Евгений Поддубный, генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин, генпродюсер «Сургутинформ ТВ» Олег Урушев, главный редактор МИЦ «Известия» Елена Черненко, доцент высшей школы телевидения МГУ Григорий Шевелев.

И, конечно, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, которому, судя по словам Швыдкого, и принадлежала идея преобразований в голосовании. Константин Львович в короткой речи вспомнил Виктора Шкловского и вошедшее с его легкой руки в язык выражение «гамбургский счет»: борцы со всей Европы, часто участвовавшие в договорных соревнованиях, раз в год собирались в Гамбурге и без зрителей, «по чесноку», выясняли, кто из них на самом деле сильнейший. Вот и тут «профессионалы собираются и договариваются, что является трендом этого года, какие работы за этот год они считают лучшими», причем «жюри подписывается под своим решением».

В категории «Репортер» все голоса были отданы Александру Федорчаку, в категории «Информационный сюжет» - Анне Прокофьевой. Иного расклада нельзя было и ожидать: оба погибли на СВО. Одна из ведущих церемонии Арина Шарапова, говоря об Александре и других погибших журналистах, почти расплакалась. Мать Анны Прокофьевой вышла на сцену за статуэткой, и произнесла поистине душераздирающую речь, от которой плакать хотелось уже сидящим в зале.

Гораздо легче прошло награждение спортивных программ. Лучший ведущий программы о спорте Дмитрий Губерниев (для которого это уже шестая ТЭФИ), как обычно, с невероятной скоростью произнес двухминутную речь, полную иронического самовосхваления: «Конечно, это правильный выбор! Хочу сказать «Спасибо» руководству «МАТЧ ТВ», что не выдвинули лучшую в мире программу «Биатлон с Губерниевым», потому что мы бы опять все выиграли, мы как «Пари Сен-Жермен», после нас выжженная земля!» (На самом деле приз за лучшую спортивную программу совершенно заслуженно получила директор дирекции спортивных программ Первого канала Ольга Черносвитова за проект «Горячий лед. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках»).

ДРУГИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Документальный фильм - «Суджа. Железный поток» (Первый канал)

Журналистское расследование - «Телефонные мошенники. Острая угроза» («Россия 1»)

Дневная информационная программа - «Сегодня» (НТВ)

Ведущий дневной информационной программы - Алена Лапшина («Новости 09:00», Первый канал)

Дневное общественно-политическое ток-шоу - «60 минут» («Россия 1»)

Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу - Ольга Скабеева и Евгений Попов («60 минут», «Россия 1»)

Вечернее общественно-политическое ток-шоу - «Большая игра» (Первый канал)

Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу - Дмитрий Саймс («Большая игра», Первый канал)

Вечерняя информационная программа - «Вести в 20.00» («Россия 1»)

Ведущий вечерней информационной программы - Егор Колыванов («Сегодня», НТВ)

Информационно-аналитическая итоговая программа - «Вести недели» («Россия 1»)

Ведущий информационно-аналитической итоговой программы - Дмитрий Киселев («Вести недели», «Россия 1»)

Интервьюер - Павел Зарубин («Россия. Кремль. Путин. 25 лет»)

Специальное телевизионное событие года - «Парад Победы 9 мая 2025 года» (Первый канал)