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Общество8 июня 2026 14:48

Стало известно, сколько россиян объедаются на ночь

KP.RU: 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь
Кристина СОБОЛЕВА
Названы безобидные продукты, которыми можно перекусить перед сном без вреда для здоровья

Названы безобидные продукты, которыми можно перекусить перед сном без вреда для здоровья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пара кусочков шоколада на ночь испортят вам сон. Названы безобидные продукты, которыми можно перекусить перед сном без вреда для здоровья, в списке бананы, ягоды, йогурт и творог. Однако россияне признались, что такие легкие блюда не могут утолить их аппетит, и порой, на ночь, они съедают что-то куда более калорийное. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 52% опрошенных россиян сознались, что едят на ночь. Респонденты признаются, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. Некоторые признались, что могут почти ничего не есть весь день, но перед сном дают себе волю и едят все, что захочется.

«Какие ягоды, если я ем перед сном только ягоды, я потом ночью бегу к холодильнику есть все подряд», - делится участница опроса.

«Конечно, ем на ночь. Не считаю нужным себя ограничивать, если есть аппетит – нужно поесть», - кивает другая.

«Всегда ем перед сном, а разве можно голодной уснуть», - недоумевает третья.

«Когда хочу – тогда и ем. Разве это важно, на ночь или нет. Иногда днем перебиваюсь перекусами, нет времени и возможности нормально поесть, тогда ем на ночь, что тут такого», - рассуждает еще одна участница исследования.

А вот 47% россиян, напротив, говорят, что на ночь не едят. Респонденты признались, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни рассказали, что у них отлажен режим питания, и организм не требует еду на ночь глядя. Другие отметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером: ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли за привычку ужинать заранее, и делать небольшой перерыв перед отходом ко сну.

«Есть на ночь вредно. У меня ужин всегда часов в семь, да и то легкий. Стараюсь есть плотно днем, а вечером давать организму разгрузку», - делится участница опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.