Стало известно, сколько россиян объедаются на ночь

Названы безобидные продукты, которыми можно перекусить перед сном без вреда для здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пара кусочков шоколада на ночь испортят вам сон. Названы безобидные продукты, которыми можно перекусить перед сном без вреда для здоровья, в списке бананы, ягоды, йогурт и творог. Однако россияне признались, что такие легкие блюда не могут утолить их аппетит, и порой, на ночь, они съедают что-то куда более калорийное. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 52% опрошенных россиян сознались, что едят на ночь. Респонденты признаются, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. Некоторые признались, что могут почти ничего не есть весь день, но перед сном дают себе волю и едят все, что захочется.

«Какие ягоды, если я ем перед сном только ягоды, я потом ночью бегу к холодильнику есть все подряд», - делится участница опроса.

«Конечно, ем на ночь. Не считаю нужным себя ограничивать, если есть аппетит – нужно поесть», - кивает другая.

«Всегда ем перед сном, а разве можно голодной уснуть», - недоумевает третья.

«Когда хочу – тогда и ем. Разве это важно, на ночь или нет. Иногда днем перебиваюсь перекусами, нет времени и возможности нормально поесть, тогда ем на ночь, что тут такого», - рассуждает еще одна участница исследования.

А вот 47% россиян, напротив, говорят, что на ночь не едят. Респонденты признались, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни рассказали, что у них отлажен режим питания, и организм не требует еду на ночь глядя. Другие отметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером: ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли за привычку ужинать заранее, и делать небольшой перерыв перед отходом ко сну.

«Есть на ночь вредно. У меня ужин всегда часов в семь, да и то легкий. Стараюсь есть плотно днем, а вечером давать организму разгрузку», - делится участница опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.