Дмитрий Рузанов, пульмонолог: «Запреты никогда не работают»

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Одна из главных тем Петербургского международного экономического форума в этом году – здоровьесбережение. Этому было посвящено несколько крупных сессий. И одна из основных опасностей – курение. Борьбу с этой вредной привычкой ведут все страны мира. Но методы у всех разные. И разные результаты. Какие способы сокращения доли курящего населения работают? И что стоило бы сделать дополнительно в России? Об этом и многом другом в студии «Комсомольской правды» на полях ПМЭФ-2026 рассказал Дмитрий Рузанов, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета.

- Дмитрий Юрьевич, будем говорить о курении — не только об обычных сигаретах, но и о многочисленных заменителях. В России и Беларуси довольно схожая регуляторика, в том числе в этой сфере. В чем заключается системный подход к снижению риска, связанного с курением, в республике?

- Какого-то отдельного подхода, отличного от Российской Федерации, наверное, нет. Наша цель — снижение числа курящих вплоть до полной элиминации курения. Это один из мощнейших факторов риска не только болезней органов дыхания, но и сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и многих других. Если бы курящих было меньше, население было бы здоровее. В целом по стране мы делаем ставку на профилактику, а не на лечение: профилактика экономически выгоднее и эффективнее. У нас существует диспансеризация на государственном уровне как один из инструментов профилактики и выявления факторов риска, а затем — работа с ними.

- Знаю, что после коронавируса многие курильщики бросили курить по рекомендации пульмонологов. Кто-то внял совету, кто-то нет, но тем не менее…

- Да, динамика положительная. Мы мониторим количество курящих: сокращение отмечается и среди мужчин, и среди женщин, увеличивается средний возраст начала курения. Также наблюдается тенденция: меньше начинают курить сигареты, используют альтернативные способы. При этом мы пытаемся бороться со всеми способами курения, поскольку абсолютно безопасных способов нет — все они представляют определенную опасность.

- Расскажите про электронные сигареты как пульмонолог: какой вред они наносят легким и здоровью в целом? Насколько они более безопасны или, наоборот, опаснее? Сейчас ходят мифы, что они ужасны, что лучше курить традиционные сигареты, а электронные еще вреднее, и через 10 лет мы это поймем.

- Исследования продолжаются. Предварительные итоги говорят о том, что общий вред от использования только никотина (без табачного дегтя, угарного газа и других веществ) меньше: свободных радикалов там не так много. Но никотин сам по себе вреден. Канцерогенность электронных сигарет примерно в 20 раз ниже, чем у обычных. Необходимо продолжать исследования. Сейчас мы говорим, что это способ в определенной мере уменьшить вред. Особенно для пациентов, которые не могут бросить курить (их много: кто-то не готов, кто-то не может из-за сильной зависимости). Это альтернатива, позволяющая снизить риски рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые страны, например Англия, предлагают национальную программу на основе электронных сигарет: врач постепенно ведет пациента, тот переходит на электронные сигареты, снижает дозу никотина и в итоге отказывается от курения. Это программный подход.

- Раньше было так. Вот пачка: выкурил за день ее — значит, свою норму принял, человек знал меру. А сейчас посмотришь на некоторых молодых людей, так они постоянно «тягают», пытаются курить электронки в общественных местах, в такси. Насколько вот такое бесконтрольное потребление может повлиять на здоровье?

- Бесконтрольное потребление, конечно, влияет негативно. Важно, чтобы врачи знали дозы никотина и признаки передозировки, которая тоже возможна. У молодых людей с определенными симптомами доктор должен заметить это и посоветовать не превышать дозировку. В этом ключе есть еще один важный аспект — контрафакт. Количество подделок на рынке колоссальное. Исследования, на которые ссылаются, утверждая, что электронные сигареты или системы нагревания табака более безопасны, справедливы только для известных доз, известных производителей, сертифицированной и лицензированной продукции. Что вдыхает человек из привезенной неизвестно откуда жидкости или из одноразовых устройств — одному богу известно. Поэтому здесь очень важна регуляторика.

- Некоторые страны идут по пути тотального запрета: не продаем, не производим, не завозим и так далее. Как вы относитесь к таким методам?

- Запреты никогда не работают. Это приводит к черному импорту — можно съездить в другую страну и купить эти жидкости. К запретам я отношусь плохо. А вот что нужно — объяснять, чем вредно обычное курение, чем вреден никотин, как можно отказаться от традиционного курения, в том числе с помощью никотинзаместительной терапии через электронные устройства с дозировками и кратностью. Запретительные меры кажутся самыми простыми, но они самые неэффективные. Более сложный путь — более оправданный.

- Сейчас обсуждается запрет на вейпы, депутаты вносят инициативы. Один из тезисов — «попкорновая болезнь легких», вызываемая вейпами. Можете рассказать, что это такое и чем опасно?

- Это катастрофа, пришедшая из масс-медиа. Звучит красиво, и обывателю кажется: покуришь что-то такое, и легкие взрываются, как попкорн. Можно увидеть клипы, где микроволновка нагревает попкорн, он взрывается, и блогеры говорят: то же самое происходит с вашими легкими, когда вы курите вейпы. На самом деле тут нет ничего общего. Название «попкорновое легкое» появилось у работников фабрики по производству попкорна для микроволновок — они обогащали попкорн диацилом (ароматизатором с маслянистым вкусом, который должен пахнуть попкорном). Произошла авария, люди надышались диацилом, у них развился облитерирующий бронхиолит. Насколько я знаю, ни в Российской Федерации, ни в Беларуси не было ни одного случая диацил-ассоциированного облитерирующего бронхиолита. Но это красивая и очень вредная гипотеза, потому что создает впечатление, будто альтернативное курение вреднее табака.

- Очень вирусная история. Думаю, многие проецируют ее на себя, и она бессознательно откладывается в голове…

- Да, она вирусится, она вредна, она отвлекает от научной дискуссии. Но что нужно делать - стоит продолжать изучать влияние альтернативных способов курения на здоровье. Просто огульно говорить, что это крайне плохо или крайне хорошо, было бы неправильно. Это медицинский, научный вопрос, который необходимо и дальше изучать. К освещению вреда курения нужно относиться взвешенно.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучала так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе находилось более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно прошли тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, реализована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».