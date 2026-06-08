Деньги будут списывать автоматически: введут ли в Курской и Белгородской областях налог на безопасность

В Курской и Белгородской областях вбросили слух о введении налога на безопасность Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни жители приграничных регионов России столкнулись с новой волной дезинформации. В социальных сетях появились скриншоты якобы «официальных сообщений» о введении нового обязательного платежа — так называемого «налога на безопасность». Авторы фейка утверждают, что средства будут автоматически списываться со счетов жителей для нужд обороны и укрепления безопасности территорий. «Комсомольская правда» разбиралась, можно ли этому верить и введут ли в Курской и Белгородской областях налог на безопасность в 2026 году.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта KP.RU с «Лапша Медиа», направленного на раскрытие недостоверной информации.

Разбор фактов показывает, что перед нами — тщательно спланированная информационная атака, направленная на создание социальной напряженности и подрыв доверия к власти.В Курской области авторы фейка создали фальшивую новость от имени Регионального центра финансовой грамотности. Однако при проверке официального ресурса выяснилось, что никакой информации о введении новых налогов на сайте нет ни за 5 июня, ни за любые другие даты.

Более того, «картинка», которую распространяют боты, содержит признаки работы фоторедактора. Дизайн фейкового сообщения отличается от реального интерфейса сайта: например, голубая полоса в левом верхнем углу новостного блока выполнена в другом графическом стиле и не совпадает по форме с оригиналом.

Аналогичная ситуация сложилась и в Белгородской области. Там мошенники «подделали» страницу регионального Министерства финансов. В фейковом скриншоте указано время публикации — 4 июня в 14:58. Однако на сайте Минфина Белгородской области в это время никаких материалов не публиковалось, а самой темы «налога на безопасность» в повестке ведомства и вовсе не существует.

Первоисточником распространения этого фейка стала сеть специализированных проукраинских Telegram-каналов и ботов. Их работа ориентирована на создание информационной нестабильности именно в регионах РФ. Это выяснили в оперштабе Мурманской области. Этому региону пришлось столкнуться с таким же фейком чуть раньше. Специалисты назвали вброс одним из методов вражеского информационного влияния иностранных спецслужб. Смена географии вброса подтверждает системный характер этой атаки.

Введут ли в Курской и Белгородской областях налог на безопасность в 2026 году

Чтобы не поддаваться панике, достаточно знать основы российского законодательства. Система налогообложения в России жестко централизована. Любые новые налоги в стране могут вводиться исключительно через поправки в Налоговый кодекс РФ. Эти изменения принимает Государственная Дума, после чего они подписываются Президентом.

Субъекты РФ (Курская, Белгородская области или любые другие) не наделены полномочиями изобретать собственные обязательные платежи. Они могут лишь регулировать ставки по уже существующим региональным налогам (например, на имущество или транспортным), но только в рамках, установленных федеральным центром.

Единственным крупным нововведением в структуре местных платежей в последнее время стал ранее утвержденный туристический налог, который администрируется муниципалитетами и касается только сферы гостеприимства. Никаких иных сборов на уровне субъектов не предусмотрено и не обсуждается.

В фейковых сообщениях часто упоминается, что деньги будут списываться банками принудительно. Это утверждение прямо противоречит федеральному законодательству. Автоматическое или принудительное списание средств без прямого согласия клиента или вступившего в силу решения суда (в случае долгов) является грубым нарушением банковской тайны и законов РФ.