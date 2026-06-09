Украинский лидер поздравил Николу Пашиняна, который месяц назад поил Зеленского в Ереване многолетним коньяком Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 9 июня.

1. Новости с фронта: освобожден поселок Химик

2. Зеленский улетел в Лондон не из Польши

3. Гросси рассуждает про Запорожскую АЭС без акцентов

4. С деньгами для бойцов ВСУ возникли проблемы

5. Брюссель подкинул Киеву 2.8 млрд «на жизнь»

6. Лидер незалежной поздравил лидера Армении с европейской победой

7. Украинский металл не пускают в Старый Свет

8. Трамп нашел посредника, которому нести украинский крест

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 9 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 235 националистов и 14 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя 220 боевиков и три бронемашины.

«Южная» группировка войск освободила поселок Химик в ДНР. Противник потерял 180 человек и пять артиллерийских орудий.

На счету «Центра» - 325 солдат врага, бронемашина и два автомобиля.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: 450 военнослужащих, две бронемашины и пять автомобилей.

«Днепр» упокоил до 35 бойцов. Сжег 20 автомобилей и станцию РЭБ.

Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 634 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 9 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленский изменил Варшаве с Кишиневом

Владимиру Зеленскому его пляски на костях стоили удобной логистики. До июня для зарубежных полетов он использовал польский международный аэропорт Жешув-Ясёнка. Но 7 июня на встречу в Лондоне со спонсорами его путешествия в бездну ему пришлось вылетать из Кишинева. Официально причину смены маршрута никто не объяснил, но украинское издание «Страна.ua» справедливо предположило, что полякам надоело безвозмездно заправлять и обслуживать борты для борова, который гадит в корыто, из которого ест. За несколько дней до смены аэропорта криворожский трагикомик присвоил учебному центру ВСУ звание «героев УПА*» и перевез на мемориал под Киевом кости убийцы поляков Андрея Мельника. В Варшаве этот шабаш назвали фатальной ошибкой, заявив, что Зеленский должен извиниться. Ну да, нашли дурака.

Владимиру Зеленскому его пляски на костях стоили удобной логистики Фото: REUTERS.

Гросси вновь призывает не обстреливать ЗАЭС и Киев, и Москву

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в сотый раз отмечая нарушения режима тишины у Запорожской АЭС, опять не назвал виновных в обстрелах и станции, и Энергодара. Он заявил: «Я и моя команда участвовали в консультациях с обоими правительствами, пытаясь убедить их продолжать соблюдать режим прекращения огня». Так он отреагировал на обстрел ремонтных бригад, восстанавливающих ЛЭП, подающих электроэнергию на станцию, и ночную атаку на жилые дома. А глава «Росатома» Алексей Лихачёв прямо сказал: киевский режим пытается окончательно вымотать персонал АЭС и жителей Энергодара. Вот только для чего — чтобы люди бросили атомную станцию и уехали отсюда?

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Киеву не хватает денег для выплат военным

Ярослав Железняк, депутат Рады, огорчил родню военных. Он заявил, что боевикам скоро нечем будет платить: «Минобороны на бюджетном комитете сообщило про дефицит финансового ресурса для денежного довольствия». Народный избранник сообщил в своем ТГ-канале, что оборонное ведомство прямо сейчас «нашло гроши», но к концу года затребует выделения дополнительных средств. Но вот, например, военнослужащие 21-й бригады ВСУ в Сумской области уже сейчас жалуются , что выплаты им задерживают. Так вы же завтра отправитесь на небеса — а зачем там деньги?

Киеву не хватает денег для выплат военным Фото: REUTERS.

Брюссель перевел Киеву почти три миллиарда евро

Пока Минобороны незалежной жалуется на нехватку средств, Евросоюз направил киевскому режиму седьмой транш макрофинансовой помощи в размере 2,8 млрд евро. Это деньги из европейского спецфонда. Его создали для вентиляции украинского госбюджета. А именно, для «удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержания госуправления». Отличная формулировка, а белый порошок для Банковой - это поддержка госуправления?

Зеленский поздравил Пашиняна с "великой победой"

Украинский лидер поздравил Николу Пашиняна, который месяц назад поил Зеленского в Ереване многолетним коньяком, с победой на парламентских выборах. Обращение разместил в соцсети Х: «Поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, и Никола Пашиняна по случаю его победы. Украина готова к расширению сотрудничества». Итоги голосования, при котором партия премьера не смогла перевалить рубеж в 50%, Зеленский назвал «победой суверенитета Армении» и «вашей независимости». Хозяин Банковой также обратился к ЕС с требованием оказать Еревану «реальную поддержку». То есть он теперь клянчит и за себя, и за того парня, который на барабанах.

Украинские металлурги противны Европе

Украинские СМИ огорчают украинцев. Сообщается, что самостийная металлургия потеряла четыре пятых своих производственных мощностей за 4.5 года, а правила торговли с ЕС добивают отрасль. После того, как с этого года заработал механизм корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM), украинские экспортеры обязаны нести финответственность при поставках в ЕС энергоемких товаров — в первую очередь, металлов. По данным издания, крупнейший завод с иностранными инвестициями, «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял уже 300 тысяч тонн заказов лишь за первый квартал 2026-го. Евроимпортеры, не желая доплачивать по 50–75 евро за каждую тонну украинского проката, массово расторгают контракты. Общие потери украинского металлургического экспорта могут превысить один млрд евро в год. Гвозди бы делать из этих потерь.

Посредником по Украине Трамп предложил патриарха

Израильский новостной портал Ynet сообщает: Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как посредника на переговорах между Россией и Украиной. Это стало известно послед того, как иерарх церкви побывал с визитом в Вашингтоне в начале июня. Они около 40 минут поговорили с Трампом. Кроме ограничений, касающихся как мусульман, так и христиан на Святой земле, в плане доступа к местам поклонения и соблюдения религиозных обрядов, говорили и о мире в Европе. Ресрус сообщает: «Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх выступил посредником между Москвой и Киевом в усилиях по достижению перемирия». Феофил III в июне должен будет встретиться с президентом России. По мнению израильского ресурса, патриарх считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон. У него высокий авторитет в православном мире. Он участник ряда дипломатических и гуманитарных инициатив. Ну, дай то Бог...

* организация признана в России экстремистской и запрещена