На Байкале стартовала уникальная экспедиция по изучению нерпы

Судно «Анна-Виктория» пройдет весь Байкал в поисках нерп. Фото: Андрей Таничев.

Экспедиция, организованная фондом «Озеро Байкал» совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН), охватит не только отдельные залежки нерпы, но обойдет почти весь Байкал. Таким образом ученые смогут обновить информацию о местах обитания нерпы и составят подробную карту, которая поможет науке, экологам, волонтерам и представителям власти.

Удивительно, но уже в первый день экспедиции, буквально через 15 минут после старта, команда ученых повстречала первых нерп. Хороший знак, не иначе!

Байкальская нерпа — единственное млекопитающее озера и хищник — индикатор состояния озера. Фото: ИПЭЭ РАН.

Байкальская нерпа — эндемик Байкала, единственное млекопитающее глубоководного сердца Сибири. Она давно находится в центре внимания ученых, однако все еще остается загадкой. Данные о состоянии эндемичного вида в акватории Байкала нуждаются в обновлении и расширении. Помимо подсчета общей численности, учета приплода, оценки рациона необходимо получить информацию о путях миграции тюленей и, главное, о состоянии здоровья популяции. Летом, когда тюлени расселяются по всему Байкалу, животные из северной и южной акваторий остаются вне зоны внимания ученых, и теперь этот научный пробел будет восполнен.

— Фонд «Озеро Байкал» вместе с ведущими учеными ИПЭЭ РАН с 2018 года системно исследует байкальскую нерпу, — рассказывает генеральный директор фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова. — Но до сих пор наша работа была сосредоточена преимущественно на Ушканьих островах. Теперь мы впервые выходим на изучение этого уникального животного по всей акватории озера.

Скоро в путь! Фото: Андрей Таничев.

Во время экспедиции у тюленей будут брать разные пробы, которые впоследствии проанализируют в лабораториях. Но ключевым результатом экспедиции должно стать сохранение нерпы — от выработки шагов по дальнейшим исследованиям до принятия мер по снижению антропогенной нагрузки.

Специально для проекта «Заповедная Россия», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом, в день старта экспедиции исполнительный директор фонда «Озеро Байкал» Екатерина Егорова рассказала, что впервые за несколько десятилетий ученые смогут получить наиболее полную картину состояния популяции нерпы, так как экспедиция позволит выйти за пределы средней части Байкала и Ушканьих островов, где до сих пор были сосредоточены основные исследования.

Исполнительный директор фонда «Озеро Байкал» Екатерина Егорова перед отправкой экспедиции. Фото: Андрей Таничев.

— Впервые комплексно будут изучаться нерпы из разных районов озера (будет проведено сравнение особей из разных акваторий), в том числе северных и южных районов Байкала, где животные летом также залегают и нагуливаются, но остаются малоисследованными, — объяснила она. — Это возможность получить данные не только о состоянии популяции отдельного эндемичного вида, но и о состоянии самого Байкала. Байкальская нерпа — единственное млекопитающее озера и хищник, находящийся на вершине пищевой цепи. Ее благополучие зависит от состояния всей экосистемы: рыбы, зоо- и фитопланктона, воды и других компонентов. Поэтому нарушения в экосистеме Байкала могут отражаться на состоянии нерпы, а сам вид может рассматриваться как индикатор состояния озера.

Фото: ИПЭЭ РАН.

По мнению Екатерины Егоровой, отдельное значение имеет влияние туризма и другой антропогенной нагрузки. На Байкале растет туристический поток, увеличиваются активность судоходства и освоение прибрежных районов. Это может влиять на нерпу напрямую и косвенно. Понять эти процессы лучше ученым помогут опросы местных жителей. Они обладают наблюдениями, которые сложно получить только инструментальными методами за короткий срок экспедиции: где и когда нерпы появляются (в том числе в какие сезоны), какие места используют для отдыха и залегания, как менялось их поведение в последние годы, где происходили конфликты или случаи беспокойства животных. Такие данные помогут ученым уточнить ключевые местообитания нерпы, маршруты ее перемещений, зоны антропогенного воздействия и в целом понять, как уживаются человек и нерпа в разных районах Байкала.

Фото: ИПЭЭ РАН.

— Все полученные данные будут иметь не только научную ценность. На их основе мы выработаем рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на экосистему Байкала, а также сможем спрогнозировать следующую программу по защите вида, — отметила эксперт. — Кроме того, фонд создаст на своём сайте единую базу данных по исследованиям байкальской нерпы. Сегодня такого ресурса не существует, но в будущем он поможет исследователям по всей стране работать с накопленными знаниями и развивать их.

Вся команда на борту. В добрый путь! Фото: Андрей Таничев.

Полевой этап продлится около 25 дней. На длительность экспедиции могут влиять погода и то, насколько у ученых получится за этот срок собрать весь нужный материал. После завершения экспедиции начнется лабораторный этап исследований. К слову, эта экспедиция не состоялась бы без финансовой поддержки партнеров. Ее поддержали Президентский фонд природы, фонд «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». К поддержке изучения нерпы также подключается часовая компания «Слава».

— Это тот случай, когда успешность таких больших проектов возможна, если только государство, бизнес, наука и даже жители действуют вместе, — поблагодарила Екатерина Егорова.