Вашингтон, акция протеста медработников. Медиков возмущает передача «Палантиру» руководством больниц личных данных пациентов. Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

В середине мая с поезда в Киеве сошел высокий мужчина с седыми всклокоченными волосами. Он мог был сыграть в кино безумного профессора, но его состояние в 13 миллиардов долларов такого поворота карьеры не предполагало.

Визитера из США ждали объятия Владимира Зеленского и министра обороны Украины Федорова.

Алекс Карп, сооснователь компании «Палантир», приехал подписать новый масштабный контракт: американцы получают от украинцев данные с поля боя, чтобы обучать свои модели Искусственного Интеллекта, и расширяют услуги для Киева по управлению боями в реальном времени.

Если сравнивать «Палантир» с гранатой, то главный вопрос - в чьих руках она находится? Карпа и Тиля их критики по всему миру называют «технофашистами».

ЧТО ТАКОЕ КОМПАНИЯ «ПАЛАНТИР»

Компанию Palantir Technologies Алекс Карп и Питер Тиль основали в 2003 году. Название взяли из книг Толкиена, где палантир - всевидящий камень эльфов.

Идея создать фирму «для поиска террористов» возникла после терактов 11 сентября 2001-го. Главным инвестором стало ЦРУ.

Питер Тиль построил в Новой Зеландии бункер на случай ядерной катастрофы. Что-то знает? Фото: Marco Bello/Getty Images

Со временем среди клиентов Тиля и Карпа оказались иностранные ведомства и правительства - от британского минобороны до режима Зеленского.

Бум Искусственного Интеллекта и конфликт на Украине буквально озолотили компанию. Сама она не собирает данные, но обрабатывает их и «скармливает» ИИ.

Два главных военных проекта Palantir:

- Gotham, который используют ЦРУ и ФБР, анализирует огромные объемы данных, выявляя скрытые связи - между отчетами агентуры, миграционными картами, списками пассажиров, уголовными делами…

- Maven («Знаток») - «цифровой мозг» Пентагона. Работает в реальном времени «на поле боя». Например, отвечает на вопросы командиров: «Где на видео с дрона вражеский танк? Каким оружием его проще взорвать прямо сейчас?»

Система собирает информацию со спутников, коммерческих радаров, камер беспилотников, из перехватов сотовой связи, донесений разведки. А ИИ автоматически находит цели и, кроме советов о том, как их уничтожить, выдает военным даже … юридическое обоснование «законности» тех или иных ударов.

Именно эту систему используют украинцы, ее приняли на вооружение силы НАТО.

Рыночная капитализация Palantir - около $325 млрд. Выручка за последний год - $5,22 млрд (рост на 68% по сравнению с прошлым годом).

УЧАСТИЕ «ПАЛАНТИРА» В ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

На счету Карпа и Тиля - плотное сотрудничество с киевским режимом c 2022 года. А также:

- Поиск нелегальных мигрантов для высылки из США. «Палантир» работал по контракту с ненавидимой правозащитниками иммиграционной полицией Дональда Трампа ICE, которую обвиняют в убийствах и прочем беспределе. Из-за несовершенства системы под раздачу не раз попадали законопослушные граждане, агенты врывались в дома коренных американцев, где якобы «жили нелегалы».

- Помощь израильтянам в уничтожении лидеров палестинских группировок в Газе. «Палантир» посылал людям Нетаньяху расстрельные списки. Причем модели были настроены таким образом, чтобы отслеживать людей в моменты, когда они возвращались домой к семьям. Поэтому при ударах гибли семьи целиком.

Программа позволяет установить «порог сопутствующего ущерба» - написать, сколько гражданских лиц позволительно уничтожить при ударе. Надо ли говорить, что израильтяне с этим не стеснялись.

- Контроль за выполнением «ядерной сделки» США с Ираном 2015 года. Действия компании стали прологом к нынешней войне.

«Палантир» наняло Международное агентство по атомной энергии, чтобы мониторить соблюдение договоренностей. Но все данные компания передавала налево - американским и израильским спецслужбам с выводом (заведомо лживым): мол, иранцы все нарушают. При этом Карп и Ко не скрывали, что очень сильно желают войны с Ираном, поскольку хотят хорошенько испытать там свои технологии.

- Планирование ударов США и Израиля по Ирану. В компании хвалятся, что если раньше для поиска и согласования целей работала группа из 2000 человек, то сейчас хватает двухсот.

Среди их «подвигов» - удар по школе для девочек в Минабе (168 жертв, более 100 - дети). На эту цель навел ИИ, «считая», что там находится объект Корпуса стражей исламской революции.

БИОГРАФИИ АЛЕКСА КАРПА И ПИТЕРА ТИЛЯ

Карпу и Тилю по 57 лет. Вместе учились в школе права Стэнфордского университета*, жили в одной комнате. К тому моменту оба уже были бакалаврами философии. Так что, кроме страсти к деньгам, вдохновителями «Палантира» руководят идеи по переустройству мира. Управлять им должны крутые технари и бизнесмены, остальных надо превратить в бесправное стадо.

Питер Тиль - немец. Отец, инженер, по работе вывез семью из ФРГ в ЮАР, где царил апартеид. Юный Питер семь лет проучился в школе с внуками нацистов, которые открыто праздновали день рождения Гитлера.

Алекс Карп еще и фанат боевых искусств - практикует айкидо, джиу-джитсу. И китайские упражнения с мечами, которые хранит прямо в офисе. Фото: Michael M. Santiago/ Getty Images

Алекс Карп вырос в Филадельфии. Его отец - педиатр еврейского происхождения, мать - художница-афроамериканка. Карп бредил марксизмом, но, почувствовав вкус больших капиталов, с этим увлечением расстался. После Стэнфорда он еще три года изучал философию в Германии. Тема диссертации: «Агрессия в жизненном мире». А потом занялся инвестициями.

Карп считает сверхлюдьми тех, кто болен аутизмом или синдромом дефицита внимания и гиперактивности, поскольку они нестандартно мыслят. Таких граждан он приглашает в «Палантир» и платит им $5400 в месяц. У Алекса нет детей и при этом две «официальных» любовницы.

Питер Тиль - гей**. Помешан на продлении жизни, его прозвали «вампиром» за страсть к переливанию крови от молодых доноров. Он завещал заморозить свое тело в жидком азоте, надеясь, что со временем его воскресят.

Высшее образование Тиль называет ерундой и платит студентам по $100 000, чтобы они бросали колледжи и занимались стартапами. Миллиардер открыто высказывается против демократии, «мешающей капиталистическому прогрессу».

«Карп и Тиль выражают открытое презрение к демократии и правам человека, - отмечает член Совета по внешней и оборонной политике России Борис Межуев. – Дают понять, что их идеал – прусское государство короля-солдата Фридриха Второго, основанное на культе техники и дисциплины».

В девяностые Тиль вместе с Илоном Маском развивал компанию денежных переводов PayPal. Основав затем «Палантир», позвал директором старого друга…

МАНИФЕСТ АЛЕКСА КАРПА

В апреле Карп окончательно сбросил масочку - опубликовал манифест «Технологическая республика: жесткая сила, мягкое убеждение и будущее Запада». Он предложил:

- Вновь ввести в США всеобщую воинскую повинность.

- Отказаться от «мягкой силы» и сделать Искусственный Интеллект «жесткой силой», которая будет решать в мире больше, чем ядерное оружие. «Если морской пехотинец США просит лучшую винтовку, мы должны ее изготовить; то же самое относится и к программному обеспечению»

- «Обратить вспять» послевоенное ослабление Германии и Японии, ставшее наказанием этих стран за нацизм, избавить их от «театральной приверженности пацифизму».

- Признать некоторые культуры «регрессивными и вредными», равенство - это миф.

Вот вам и технофашизм во всей красе. Оппоненты Карпа назвали манифест монологом злодея, который хочет посадить всех под цифровой колпак.

Кстати, если Дональд Трамп (который мало что понимает в IT) приказал ради безопасности Штатов без оглядки внедрять ИИ, вице-президент США Джей Ди Вэнс смотрит на вещи иначе. «Если война будущего должна соответствовать моральным ценностям наших предков, то решения, касающиеся жизни и смерти, должны принимать люди, а не машины», - заявлял он.

Но, кажется, уже поздно.

*Признан в РФ нежелательной организацией

**Движение ЛГБТ признано экстремистским запрещено в России

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