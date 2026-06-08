Кошевой остался навек 16-летним

В Москве у памятника «Героям-молодогвардейцам» прошла акция памяти. Фото: пресс-служба РВИО

8 июня, в день 100 летия Героя Советского Союза, одного из руководителей легендарной «Молодой гвардии» Олега Кошевого, в Москве у памятника «Героям-молодогвардейцам» прошла акция памяти.

- Дом Кошевых - один из главных объектов культурного наследия в Краснодоне. Олег Кошевой служит примером тому, как в безвыходной ситуации проявляется воля и дух. У мемориального комплекса «Непокоренные», на месте бывшего шурфа шахты № 5, есть надпись: «Не в шурф их бросали, а в наши сердца», - сказал и.о. ректора МГИК, глава отделения Российского военно-исторического общества в Москве Дмитрий Сидоров.

А его коллега, программный директор РВИО Александра Коновченко подчеркнула, что сегодня страна, как и 80 лет назад, ведет битву за свое настоящее и будущее:

- Мы стоим перед памятником героям-молодогвардейцам - тем, кто в совсем юном возрасте решился на то, на что не часто решаются взрослые – не молчать перед злом. Они смотрят на нас, как на преемников. И наш долг сегодня – защитить нашу историю.

Фото: пресс-служба РВИО

Глава комитета Народного Совета ЛНР по аграрной политике Василий Леонов указал на примеры преемственности поколений, единства подвигов героев Великой Отечественной и современных героев – участников СВО:

- Хорошо, что в Москве есть частичка Луганщины. Для нас было честью равняться на подвиг «Молодой гвардии». Смотрю на ребят, которые собрались здесь - они такие же, каким был и Кошевой, и другие молодогвардейцы. И ребята, которые сегодня уходят на фронт, повторяют подвиг героев «Молодой гвардии» - они бьют нацистов и обязательно победят.

Внучатый племянник Героя Советского Союза Сергея Тюленина, Юрий Галкин, сказал свое слово от имени семей героев-молодогвардейцев:

- Сегодня 100 лет Олегу Кошевому. Памятник ему и его товарищам открыли в Москве два года назад. Спасибо Российскому военно-историческому обществу, его главе Владимиру Мединскому и скульптору Михаилу Баскакову, который воплотил ребят такими… настоящими. В 60-е здесь была мама Олега Кошевого – Елена Николаевна. При ней был установлен закладной камень. И замечательно, что через 60 лет здесь появился достойный памятник. Куда приходят, возлагают цветы, вспоминают удивительный подвиг истинных героев.