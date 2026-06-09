Мал базилик, да важен

Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хорошие вкусные помидоры, без которых мы как-то прожили зиму, уже скоро появятся. И мы с ними поработаем. А пока довольствуемся тем, что есть. А из того, что есть, лучшее - это маленькие помидорки черри. Не сказать, что там какой-то яркий вкус, в салат они годятся разве что в качестве наполнителя, зато как основа для некоторых блюд они прямо молодцы.

Мы сейчас попробуем приготовить простейшую итальянскую пасту в томатном соусе. Но сначала важное предупреждение. Прежде чем соберетесь готовить, убедитесь, что у вас есть свежий зеленый базилик, а то что-то в последнее время он с прилавков пропадает периодически. А без него примерно половина итальянских блюд теряет смысл.

Купили? Отлично. Томаты тоже есть. И паста. Ну и чеснок еще понадобится. И тертый сыр. И сливки.

На умеренно горячую сковороду немного оливкового масла и много помидорок черри, прямо чтобы покрыли всю поверхность. Можно целиком, можно разрезать пополам, так они быстрее сок дадут. Пошел сок - добавляем 3 - 4 дольки чеснока и несколько листиков базилика.

А паста в это время уже варится.

Помидоры почти полностью стали соусом - густым, с преобладанием мякоти, пахнущим чесноком и базиликом. Дальше два пути. Оба правильные.

1. Традиционный. Хорошенько размять томатную массу вилкой, добавить соль, черный перец, жирные сливки, тертый пармезан, все хорошенько перемешать и в эту смесь выложить готовую пасту.

2. Более современный и технологичный. Поместить томатную массу в чашу блендера, добавить все те же ингредиенты и слегка пробить, буквально пару секунд. Потом вернуть на сковороду и добавить пасту. Пусть она пару минут побудет на сковороде, подружится с соусом.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хорошенько перемешиваем, раскладываем по тарелкам. Сверху еще немного тертого сыра, если будет на то ваша воля. Веточка базилика - всенепременно.

На всякий случай: в такую пасту можно еще и креветок добавить. Но у нас тут, знаете, лето вдруг наступило, хочется чего-то легкого.

С утра пораньше

Это еще цветочки. А вот и ягодки

Кто сказал, что кофе в постель - высшая форма проявления любви с утра пораньше? Вот альтернатива. Более красивая, яркая и эффективная (проверено).

Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

200 г сливочного сыра, немного сливок, столовая ложка меда, немного чайной заварки для цвета (думаю, если столько же кофе добавить, то и цвет будет на хуже, да и вкус тоже, надо будет попробовать). Хорошенько перемешиваем. Не просто до однородного состояния, а так, чтобы добиться прямо-таки наинежнейшей текстуры (мы же помним - не для себя готовим, для любимого человека).

Выкладываем на тарелку, красиво размазываем по поверхности. Берем кусочек печенья (у меня вот «Юбилейное» под рукой оказалось), крошим его и этой крошкой присыпаем нашу смесь.

Все, теперь можно клубнику выкладывать. Мята добавит вкуса, а цветочки (сам с утра на участке собрал) - настроения. Есть их необязательно, но если съели - ничего страшного, будет вам настроение внутри.