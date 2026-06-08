Вклад «Комсомолки» в ПМЭФ: 59 интервью и 2 соглашения

Журналисты "Комсомольской правды" приняли участие в ПМЭФ-2026.

Мария Баченина:

- …В Санкт-Петербурге завершилась работа главного экономического события года – Петербургского международного экономического форума-2026. В мероприятиях приняли участие 24,5 тысячи человек. Программа включала 300 сессий, 2000 докладчиков.

Ну, а с нами - «самый главный докладчик», это политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.

Гамов:

- Машенька, ну, я самый главный докладчик, наверное, в этом фрагменте твоей программы сегодняшней… Вот еще одну цифру ты не назвала. На мой взгляд, один из самых главных результатов форума – то, что заключено контрактов на 6,6 триллиона рублей. Это рекордный показатель.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Я хочу сказать, что «Комсомолка» тоже внесла в это свой вклад… Олеся Носова, главный редактор, генеральный директор «КП» подписала соглашение о творческом сотрудничестве с Театром «Ленком». А еще один контракт был заключен прямо там, на площадке, около нашего стенда - «Комсомольской правдой» в Санкт-Петербурге» и движением «Деловая Россия». Так что, наша бригада там очень ударно работала. Мы вставали в 5 - 6 утра, ехали на площадку, к своему стенду. И за это время провели 59 интервью - разного формата - со спикерами, с гостями, участниками форума…

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Баченина:

- А давайте скажем слушателям, кто ездил на форум, кто готовил материалы?

Гамов:

- Если говорить только о журналистах - это Евгений Беляков, Антон Кочелаев, Евгений Проскуряков, Павел Садков, Александр Зюзяев и ваш покорный слуга..

А сейчас я предлагаю послушать фрагмент интервью с хозяином форума. - губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Корр:

- Александр Дмитриевич, Петербургский международный экономический форум – это много плюсов городу и губернатору?

Александр Беглов:

- Конечно, не только городу, но и вообще всем другим регионам. Это такая хорошая инвестиционная площадка, для того чтобы показать свой регион, показать свою страну, найти, соответственно, партнеров. Помните, когда форум только впервые состоялся,никто в него не верил.

Интервью с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Корр.:

- Это же при Беглове было?

Беглов:

- Это было при президенте Владимире Владимировиче Путине. А Беглов просто принимал участие в этом вопросе.

Путин первый начал этот форум. За определенное количество лет он стал международным, а сперва, ну, межрегиональным был, все ездили в какие-то другие страны. А теперь все к нам приезжают… И это очень важно для города. Мы здесь подписываем соглашения, договоренности с разными регионами, с разными странами. Это дает дополнительный толчок развитию нашего города и привлечению инвестиций…

Гамов:

- Не хочу хвастаться, но мы просто сравнивали себя с другими площадками, с другими СМИ, которые там были представлены. На передвижные студии Радио «КП» (у нас были две, а по сути, и третью, резервную, иногда задействовали) не пустовали. к нам все время кто-то приходил.

И даже бывали сенсации. Только у нас прозвучало эксклюзивное интервью министра транспорта, друга «Комсомольской правды» Андрея Никитина. Вот - фрагмент…

Андрей Никитин:

- На этом форуме под руководством Дениса Валентиновича Мантурова и Виталия Геннадьевича Савельева произошло очень-очень важное событие. Завершены испытания первого современного экономически эффективного, комфортного турбовинтового самолета Ил-114-300 - об этом мы сообщили на форуме. Наш лайнер готов к полетам. Эта машина - для нашего Дальнего Востока, для нашего Севера, он предназначен и для межрегиональных перевозок…Это - гордость отечественного авиастроения. Мы, конечно, всегда - как пользователи - говорим: быстрее, быстрее, быстрее! Но реально, сравнивая с мировыми практиками, вот этот самолет был сделан за 6 лет, а в мире в среднем уходит 12 лет. Это очень хороший, очень достойный результат коллективов Объединенной авиастроительной компании.

Баченина:

- Не могу не спросить, встречались ли вы с губернатором Курской области?

Гамов:

- Конечно. Вот фрагмент беседы с Александром Хинштейном:

Беседа с Александром Хинштейном. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Корр.:

- В студии Радио «Комсомольская правда» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме лучший губернатор «Комсомольской правды» Александр Хинштейн. Александр Евсеевич, Саша, спасибо большое, что ты пришел к нам.

Александр Хинштейн:

- А я не мог не прийти, потому что ты меня практически выкрал из другой студии и сюда привел.

Корр.:

- Да. А мы так работаем.

Хинштейн:

- Я понимаю. И спасибо за оценку «лучший губернатор «Комсомольской правды».

Корр.:

- А наш почерк напоминает почерк Александра Хинштейна. Ты разве не помнишь, как ты работал? (Когда был журналистом.)

Гамов:

- Он не просто там присутствовал, а, действительно, вкалывал, трудился. И «Вопрос дня» у нас сегодня вышел, где и Александр Хинштейн тоже представлен. Вот такой любопытный момент - у нас сначала на полосе стояло: «Курская область и Хинштейн заключили контрактов и договоров на 42 миллиарда рублей». Я ему отправил эту вырезку, и он мне говорит: «Слушай, поправь быстро, если успеешь, в номере. Потому что на самом деле у нас 87 миллиардов»…

А вообще, было очень интересно увидеть всю Россию, чем интересен этот форум. Потому что дело не только в том, что было много иностранцев. Прозвучало аншлаговое совершенно выступление главы государства Владимира Владимировича Путина и ответы его на вопросы…

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Баченина:

- А что было главное?

Гамов:

- Самое главное, форум доказал, что никакой изоляции России нет и в помине, ведь у нас на форуме были представители 142 стран мира…