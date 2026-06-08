Зеленский бьет по туристам: Киев открыл охоту на пассажирские составы

ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма. В ночь на 8 июня украинский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда № 68 Москва - Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист ранен. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Гранд Сервис Экспресс» был вынужден полностью приостановить плановое движение пассажирских поездов на полуострове. Пассажиров трех составов везут в Симферополь автобусами, еще восемь поездов стоят. Всех людей, оказавшихся на крымских участках, эвакуировали.

И вот тут стоит остановиться. Вчера мы разбирали Чонгар - удар по мосту, объезд через Армянск и Перекоп, выжигание трассы Р-280 «Новороссия». Сегодня - рельсы. Пазл складывается, и складывается он не первый день.

Хронология последней недели говорит сама за себя:

2 июня - атака на станцию Джанкой, повреждены вагоны «Таврии» и инфраструктура вокзала.

4 июня - удар БПЛА по пригородной электричке на маршруте Азовское - Керчь. Один человек погиб, трое ранены.

5 июня - Крымская железная дорога частично останавливает электрички, меняет график «Таврии».

8 июня - поезд № 68, гибель помощника машиниста.

Логика противника все та же, что и с бензовозами на Р-280: не уничтожить, а задушить. Сначала - топливо. Потом - мосты. Теперь - пассажирский поток. Что немаловажно, бьют именно по локомотивам, по «голове» состава, понимая, что без тяги встанет все.

Что мы получаем по факту? Удар сразу по двум фронтам.

Первый - военно-логистический. Железная дорога - это не только отпускники с чемоданами. По тем же путям идут топливо, продовольствие, стройматериалы для всей южной группировки.

Второй - психологический. Самое начало курортного сезона. В вагонах - семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки. Туриндустрия полуострова - это миллиарды рублей в год. По ней и работают.

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