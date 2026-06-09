Александр Бортников Фото: kremlin.ru.

Усовершенствование мер по профилактике актуальных террористических угроз в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в контексте текущей спецоперации обсудили в Москве под председательством главы Национального антитеррористического комитета (НАК) и директора ФСБ России Александра Бортникова.

На заседании было заявлено о сложной антитеррористической обстановке в СЗФО.

Александр Бортников: за три года на территории СЗФО более чем в три раза возросло число терактов

Александр Бортников подчеркнул, что попытки киевского режима нанести «максимальный ущерб экономическому и оборонному потенциалу России» сегодня выражаются в массированных атаках беспилотников и вовлечении в террористическую деятельность граждан, в особенности молодежи.

По словам главы НАК, это привело к росту «более чем в три раза» преступлений террористической направленности в округе по сравнению с 2023 годом.

Бортников уточнил, что все диверсии и теракты совершались российскими подростками по заданию украинских спецслужб.

Председатель НАК отметил потребность в «адекватных мерах реагирования на диверсионно-террористические акты», а также активизации профилактической работы, прежде всего среди молодежи.

Особое внимание было уделено роли антитеррористических комиссий в повышении качества воспитательной работы в образовательных учреждениях.

«Их задачей станет формирование у учащихся неприятия пропаганды терроризма, неонацизма и экстремизма. В результате заседания были выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам в СЗФО, учитывая остроту современной оперативной и общественно-политической ситуации», - пояснил представитель НАК Михаил Романов.

Участники встречи – члены НАК, Генпрокурор РФ, руководители федеральных ведомств, председатели антитеррористических комиссий, полпреды Президента в федеральных округах, главы спецслужб и правоохранительных органов – пришли к однозначному выводу о необходимости внесения существенных изменений в систему антитеррористической защиты объектов.