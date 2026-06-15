Среди пораженных целей: десятки бронеавтомобилей «Козак» и пикапов с крупнокалиберным вооружением Фото: скриншот видео.

На Добропольском направлении подразделения беспилотной авиации российской группировки войск «Центр» активно применяют FPV-дроны для поражения украинской техники.

«В результате успешных операций были уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники противника, включая пикапы, служившие для оперативной переброски личного состава и боеприпасов, а также бронемашины, использовавшиеся для усиления оборонительных рубежей и контратак. Благодаря круглосуточному мониторингу и поражению целей, как вблизи, так и в тылу, логистические цепочки ВСУ нарушаются», - комментируют кадры в Минобороны России.

Бьют украинских боевиков на земле и американские «Хорнеты» в небе

Среди пораженных целей: десятки бронеавтомобилей «Козак» и пикапов с крупнокалиберным вооружением.

В районе Днепропетровска расчеты беспилотников-перехватчиков группировки «Центр» круглосуточно донимают атаки американских ударных БПЛА «Хорнет» (Hornet), оснащенных элементами искусственного интеллекта. Но последний не спасает американские изделия от российского беспилотника с гранатой.

Техник-сапер Дмитрий Коршунов рассказали об охоте наших операторов на заокеанские беспилотники: «Станция РЛС позволяет своевременно обнаруживать воздушные цели. При обнаружении противника запускается дрон-перехватчик, представляющего собой легкий и быстрый маневренный самолет с осколочной гранатой. Он взлетает прямо с рук. Высокие скоростные характеристики, маневренная способность и широкий радиус связи позволяют нашим аппаратам эффективно перехватывать разведывательно-ударные дроны с ИИ».

Совместная работа оператора РЛС, отслеживающего цель, и оператора дрона, наводящего перехватчик, обеспечивает детонацию гранаты у самого носа американского беспилотника. Это позволяет надежно защищать российские подразделения от воздушных угроз и успешно выполнять поставленные боевые задачи.

Своими результатами охоты на ударные дроны противника поделился начальник расчета БПЛА Виталий Спиридонов: «Сбил семь «Хорнетов». Они летают по «Старлинку» на высокой скорости. Их не так легко поймать. Догоняем: заходим на пикирование с высоты, тем самым развивая скорость. Когда они подлетают к нам, они уже начинают замедляться, снижаться и высматривая дороги в поисках цели. Всегда идут прямо, обнаруживаем их за десять километров».

Начальник радиолокационной станции Марсель Якупов отмечает, что украинские боевики могут неделю отправлять «Хорнеты» по одному маршруту, над дорогой, чтобы они выискивали машины.