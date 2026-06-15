Боевая работа расчетов подразделений войск БпС по уничтожению разведывательных БпЛА Фото: скриншот видео.

На кадрах Минобороны России дроны-перехватчики 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск пресекают все попытки вооруженных формирований Украины снабдить окруженные подразделения в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Расчеты ударных БПЛА зенитной ракетной батареи полка фактически изолировали несколько районов города, где еще остаются украинские силы.

Командир батареи с позывным «Памир» сообщает, что противник опасается использовать наземные транспортные средства для доставки продовольствия, полагаясь на переброску припасов вражескими дронами, которые российские расчеты успешно перехватывают. Это привело к значительному снижению активности украинских тяжелых БПЛА типа «Баба-Яга» и R-18 в зоне ответственности полка, поскольку ВСУ несет существенные потери этих аппаратов.

Командир полка «Русич»: НАТО делает украинских солдат слабее

Подразделения «Южной» группировки продолжают тщательную зачистку Константиновки. Операторы беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады наносят урон украинской военной инфраструктуре и технике. Ударные БПЛА «Зала-Ланцет» совместно с разведкой выявляют и уничтожают бронетехнику противника, пытающуюся прорваться к городу.

Командир 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Русич» рассказывает, что в ходе освобождения Константиновки российские штурмовые подразделения противостояли нескольким бригадам ВСУ, а также спецподразделениям. Опытный командир отметил, что театр войны постоянно меняется, и успех сегодня больше зависит не столько от техники, как от характера, остроты ума и грамотного планирования.

«Любую войну всегда выигрывают только люди. Всегда выигрывает характер и ум. Это, по сути, битва умов и характеров. И ни в коем случае нельзя ставить на технические новшества основной упор», - подчеркивает командир соединения.

«Русич» также высказал мнение, что попытки Украины соответствовать западным стандартам делает украинских боевиков намного слабее: «пытаются соответствовать, подгонять свои вооруженные силы под западные стандарты. А западные державы – вот они абсолютно другие, они другие люди, они другие внутри, у них другое мировоззрение, у них другое мировосприятие, у них абсолютно другой характер. Соответственно, если наши оппоненты в лице ВСУ пытаются им соответствовать, они, соответственно, становятся такими же. Это делает их слабее, скажем так. Были подразделения, есть подразделения, которые, скажем так, воюют достойно. Можно оценить как достойного противника. Их как бы немало. Но в любом случае, по сравнению с нашими подразделениями, они гораздо слабее».

Однако, признает, что прорыв первой линии обороны противника стал тяжелым этапом. В освобождении Константиновки участвовали 3-й мотострелковый полк 1465-й бригады, 1194-й полк и 103-й полк 150-й дивизии. Воины продолжают действовать на созданном плацдарме, готовясь к освобождению всей Краматорско-Славянской агломерации.

Среди отличившихся в боях за Константиновку - оператор расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет»

с позывным «Гэнг». Российский контрактник рассказал, что больше всего боится задеть гражданских, а потому каждый раз проводит доразведку цели.

- Записался добровольцем в беспилотные системы на странице «ВКонтакте», хочу строить военную карьеру, дорасти до генерала, а потом, как пойдет, - заявляет «Гэнг».

Напомним, ранее в МО РФ заявили, что Киев уже готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. Из городов Донецкой области в западные районы Украины киевский режим вывозит заводы и эвакуирует семьи украинских граждан с малолетними детьми.