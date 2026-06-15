«Однокурсник» показал студентам быт оператора на передовой

В ходе диалога обсуждалась возможность прохождения контрактной службы в новых войсках БПС

Ефрейтор Иван Веденеев, старший техник роты 65-го отдельного батальона беспилотных систем в группировке войск «Север» и студент Губкинского филиала Брянского государственного технологического университета, провел видеоконференцию со своими однокурсниками и преподавателями.

В ходе диалога обсуждалась возможность прохождения контрактной службы в новых войсках БПС. По данным Минобороны России, наблюдается рост числа технически грамотных молодых людей, желающих служить в войсках беспилотных систем, и подобные мероприятия помогают абитуриентам высших и средних профессиональных учебных заведений получить оперативные и достоверные ответы на свои вопросы.

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Веденеев, призванный в рамках частичной мобилизации, поделился своим опытом. Он рассказал, начав службу в инженерно-саперном подразделении, а затем перешел на новую должность в беспилотные войска. Он подчеркнул, что его стремление к военной карьере и получению образования в Губкинском филиале БГТУ было поддержано командованием.

В настоящее время ефрейтор успешно исполняет обязанности старшего техника роты БПЛА. Приобретает новые навыки в зоне спецоперации и получает поддержку со стороны университетского руководства.

Виктор Уваров, директор филиала, подтвердил, что преподаватели поддерживают связь со студентами, проходящими службу, оказывают им помощь и, при служебной необходимости даже переносят экзамены.

На телемосте также затрагивались вопросы подготовки специалистов для БПС, карьерных перспектив в условиях боевых действий и в мирное время, а также темы денежного довольствия, экипировки и дополнительных выплат за успешное выполнение задач.