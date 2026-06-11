«Голуби — это тоже горожане»: в Москве выбрали лучшие работы конкурса сити голубятен

Фото: Фонд защиты городских животных

Молодые архитекторы со всей России разработали проекты городских голубятен - конструкций для птиц, которые станут частью урбан-пространства. Лучшие работы наградили в рамках I Конкурса сити-голубятен на АРХ МОСКВА 2026.

На XXXI Международной выставке форуме архитектуры и дизайна состоялась экспертная сессия Фонда защиты городских животных «Голуби и горожане: архитектура биофильного сосуществования. Итоги всероссийского конкурса сити голубятен». Мероприятие собрало на одной площадке архитекторов, орнитологов, представителей вузов, девелоперов и профильных медиа, чтобы обсудить путь от тренда к стандарту: как перевести биофильную и animal friendly архитектуру в тиражируемые городские решения.

I Конкурс по разработке инфраструктурных решений для городских животных был запущен Фондом защиты городских животных в марте 2026 года. Поводом стало исследование студентов выявившее, что у молодых архитекторов есть запрос на дополнительные образовательные инициативы в направлении биофильной архитектуры и заинтересованность в получении практического опыта, выходящего за рамки текущей образовательной программы.

Конкурс впервые объединил экспертизу профессионального архитектурного сообщества, научных кругов, зоозащитных организаций и девелоперов. Голуби — самый заметный «житель» города и понятная стартовая типология для проектирования.

В итоге на конкурс поступило 135 проектов от студентов архитектурных вузов, выпускников и молодых специалистов различных городов России. Жюри конкурса - ведущие архитекторы, девелоперы и орнитологи – оценили работы и определили победителей. Примеры лучших работ можно было увидеть на стенде конкурса на АРХ МОСКВЕ. Экспозиция раскрывала ключевые параметры проектирования городских голубятен.

В завершении программы АРХ МОСКВЫ на деловой сессии эксперты конкурса обсудили возможности интеграции образовательных модулей animal friendly архитектуры в текущие образовательные программы, способы измерения эффектов природно ориентированных решений, чтобы на уровне цифр показать жителям, городу и строительным компаниям эффективность реализации подобных проектов. Проанализировали перспективы разработки нормативов, типовых решений для городов России и последующих их внедрений в практику девелопмента, благоустройства среды.

Завершилась деловая сессия церемонией награждения победителей.

Итоги I Конкурса по разработке инфраструктурных решений для городских животных - типового проекта сити голубятни (городской голубятни):

Победители:

I место — Анна Коростелёва

II место — Василиса Полехина и Владислав Лобко

III место — Анастасия Гаврикова

Шорт-лист (10 финалистов):

Яна Шильман

Дарья Путинцева

Мария Кравцова

Галина Губа

Серафима Макаревич

Яна Бакулина

Ирина Ходько, София Лосева, Полина Воробьева

Мария Байдалюк

Диляра Гарафеева, София Лапина, Регина Гарифуллина, Алексей Ткаченко, Арина Иванова

Елизавета Пономар.

Лучшие проекты, представленные на конкурс, войдут в Каталог типовых биофильных решений для городской среды — инструмент для архитекторов, девелоперов и муниципалитетов.

- Архитектура XXI века — это не только форма и технологии, но и уважение к жизни города во всём её многообразии. Мы разработали и организовали этот конкурс, чтобы соединить профессиональную архитектурную мысль с реальными потребностями городской фауны: дать участникам методическую базу на образовательных интенсивах и увидеть смелые, креативные, соответствующие специфике города решения в проектах сити-голубятен (городских голубятен). Наша задача — превратить разговор о биофильной архитектуре в практику и задать стандарт для будущих городских решений. - говорит Екатерина Дмитриева, основатель и директор Фонда защиты городских животных.

- Для меня голубятня никогда не была просто утилитарным объектом. Она всегда казалась мне таинственным пространством — во многом потому, что я никогда не попадал внутрь. Это очень живой, душевный, вернакулярный объект: неархитектурный в профессиональном смысле, потому что создан не по проекту, а руками, интуитивно, по наитию.

Работу с участниками интенсива мы начинали с простого вопроса: что для вас голубь в городе? Дальше мы пытались понять, где находятся опорные точки проблематики и какие смыслы возникают вокруг. Как вообще должны сосуществовать человек и голубь? Архитектурные образы и проекты, появившиеся в результате, стали разными вариантами ответа на эти вопросы. Оказалось, что у каждого это что-то своё: голубятня может быть и арт-объектом, и почти незаметной утилитарной конструкцией, и тотальным высказыванием. - говорит Андрей Фомичёв, креативный директор «МАТЕРИЯ».

- АРХ МОСКВА – площадка, на которой профессиональное сообщество (представители московского стройкомплекса, архитекторы, девелоперы, юристы, социологи) говорит о том, каким должен быть город. Логично, что тема раскрывается в привязке к человеку, главному пользователю городской инфраструктуры. Отрадно, что в последнее время все чаще обсуждение разворачивается в сторону стариков, подростков и так называемых «незаметных» (невидимых) групп населения.

Но город – это не только люди. Его населяют миллионы обитателей, которые не просто являются «незаметными», они еще и безмолвные, не могут сами за себя постоять. Это наши извечные соседи – бездомные кошки и собаки, жители городских парков и скверов – белки, бобры, выдры, и, конечно, птицы. Всем им гораздо сложнее приспособиться к меняющимся условиям быстро растущего мегаполиса. И часто перемены – это для городских животных вопрос жизни и смерти. Примета здорового общества, гуманного подхода в развитии города – забота обо всех его жителях, в том числе и о его фауне. Поэтому мы с радостью поддержали инициативу Фонда защиты городских животных в проведении конкурса на проект типовой сити-голубятни. Этот конкурс включил в себя целый ряд важных моментов.

Это и поддержание традиций – голубятни в городах существовали всегда. Просто чаще это была частная инициатива, они возникали стихийно, их организаторы не ставили себе целью органично вписать объект в городскую ткань. А конкурс такую задачу выносит в заглавную. Кроме того, строгое требование к проектам, поданным на конкурс – биофильность, т.е. забота о комфорте как голубей, так и жителей соседних домов.

Ну и очень важно, на наш взгляд, то, что участники конкурса в основном студенты. Для них это неоценимый опыт, который точно пригодится в будущем, когда они, выйдя в большую профессиональную жизнь, начнут участвовать в российских и международных архитектурных конкурсах. Оценивая конкурсные проекты, я в первую очередь как раз и обращала внимание на подачу материала, степень проработанности, структурность, но самое главное на красивую, интересную архитектурную форму и продуманную функциональность голубятни. - говорит Анна Фурс, директор выставки АРХ МОСКВА.

- Мы поддержали конкурс, потому что нас заинтриговала архитектурная составляющая этого упражнения. Стало интересно посмотреть на то, какой может быть голубятня, из чего она состоит, как она может быть устроена, что здесь можно нового сказать. Но в процессе более близкого знакомства с глубями, исследования, погружения в тему, стало понятно, что эти птицы являются очень важным компонентом городской культуры и культуры вообще. А плюс ко всему это живые существа, с которыми мы всё время находимся рядом и которых мы склонны не замечать, маргинализировать. И для нас это был важный опыт не просто курирования эмпатического проектирования студентов. Участие в проекте добавило нам понимание ещё одного измерения городской жизни, того, из чего состоит город. Он состоит из многих-многих тысяч или даже миллионов живых существ помимо людей, и, пожалуй, стоит начать принимать это во внимание. - говорит Валерия Чубара, руководитель спецпроектов бюро NOWADAYS office.

- Как представитель сразу двух порталов — архитектурного и урбанистического — я могу утверждать, что концепция здоровой городской среды, в экосистеме которой комфортно не только горожанам-людям, о которых все думают в первую очередь, но и фауне с флорой — это единственно возможная сегодня стратегия. Без устойчивого союза с природой человеку просто не выжить — особенно в таком мегаполисе, как Москва. Так что большое спасибо Фонду защиты городских животных за выход с подобной темой в профессиональное сообщество — к тем, согласно чьим идеям сейчас перестраиваются наши города. Отдельно хочется отметить высокий уровень подготовки конкурса и невероятно познавательные и практичные семинары для участников. Для них — в большинстве своем пока еще студентов или начинающих архитекторов — это была еще и редкая возможность принять участие в главном архитектурном смотре столицы наравне с уже заслуженными мастерами архитектуры и градостроительства. - говорит Юлия Шишалова, главный редактор архитектурного медиа «Проект Россия» и урбанистического портала «Среда для жизни», архитектурный журналист, эссеист.

- Спасибо большое Фонду защиты городских животных за организацию и проведение этого конкурса. Вероятно, на фоне других вопросов в архитектурной и урбанистической повестке проектирование и строительство городской голубятни кажется не столь важным. Я с этим не согласен. За этим вниманием к невидимой теме и невидимому городскому жителю скрывается очень многое.

Голубь в городе является фигурой крайне маргинализированной. Как и другие синантропные виды (крысы, тараканы, обезьяны, лисы, еноты и пр.), голуби оказались случайными, иногда нежелательными соседями, с которыми люди борются или, в лучшем случае, стараются не замечать. Это печальное положение в некоторой степени роднит их не только с нечеловеческими видами, но также с мигрантами, бомжами, детьми, пенсионерами, бандитами и другими группами людей, чьи жизни и ценности оказываются рассогласованными по отношению к объявленным доминирующими. Но, как сказала одна из членов жюри конкурса, голуби — это тоже горожане.

Я для себя выделил три интересных направления для дальнейшего размышления об архитектуре для голубей. Первое — некоторые участники стремились не отделять голубятни от жилых домов, интегрировали их в разные части здания, снимая тем самым оппозицию домашнего-недомашнего, человеческого-голубиного. Второе — некоторые голубятни были спроектированы так, что в них можно зайти внутрь, не тревожа и не досаждая птицам, делая возможным интимный, но безопасный межвидовой контакт. Третье — некоторые голубятни имели лаконичные и монументальные формы, отсылающие к архетипам спиральной башни, зиккурата, периптера, что превращало «низкую», незначительную, хозяйственную архитектуру в значимый городской монумент, а «летающих крыс» — в «птиц мира». - говорит Марат Невлютов, Исследователь, журналист, редактор, преподаватель модуля «Теории и истории архитектуры» архитектурной школы МАРШ и референт исследовательской программы *АУДИТОРИЯ. Соредактор серии STUDIA URBANICA издательства НЛО и онлайн-журнала ПИЛА.

- В начале разработки студентами проектов глубинно мы столкнулись с проблемой отсутствия функциональных схем и габаритов, размера летков, количества ячеек, обязательности или нет наличия прилетных досок, какие условия нужны для молодняка, технологии кормления, наличие купален и сеток и вообще параметров. Важно в типовые решения включить методические рекомендации и функциональные схемы для проектировщиков, это облегчит проектирование, а для орнитологов — регулирование стай и их численности. Необходимость разработки методических рекомендаций будет способствовать включению тематики в образовательный процесс и менять видение проектной проблемы. Для тиражирования решений нужны не типовые проекты, а типовые функциональные схемы, которые позволят проектировщикам создавать уникальные и контекстуальные голубятни, как арт-объекты. Сити-голубятня для городских сизых голубей — это новая типология, требующая комплексного осмысления — архитекторов, дизайнеров, специалистов в области орнитологии. - говорит Марина Силкина, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ.

- Образы голубятен, проекты, которые получились у ребят, они очень нетиповые, что позволяет рассматривать их в качестве такой проектной типологии, как средовые акценты. В процессе проектирования удалось рассмотреть голубя, как пользователя, и применить знания о функциональной программе, образе жизни и эргономике, что охватывает целый ряд слоев, входящих в сферу интересов архитектурно-дизайнерского проектирования. В то же время голубь, как пользователь и объект для такого пользователя — это совершенно новая типология средового объекта. Если готовить по результатам конкурса сборник, то, видимо, будет необходимо разработать методические рекомендации, может быть даже на основе конкурсных работ и тех открытый, которые сделали студенты с педагогами в процессе работы. - говорит Марина Соколова, канд. арх., профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ.

- Конкурс привлек внимание архитекторов к проблематике работы с городской биосферой, что безусловно важно не только для птиц, но и для людей, жителей города. Поскольку для психического здоровья человеку необходим постоянный контакт с живой природой.

Частая проблема у конкурсных проектов была в том, что предполагался слишком большой доступ для людей — это точно не комфортные условия для голубиного убежища. Мне понравилась работа с двойной крышей — где над голубятней есть ещё отдельный навес для голубей. - говорит Ольга Максимова, кандидат географических наук, эксперт по оценке экосистемных услуг благоустройства и водно-зелёному городскому каркасу, разработчик Системы оценки качества водно-зелёной инфраструктуры.

Конкурс планируется к проведению на ежегодной основе с фокусом на архитектуре для разных видов городской фауны.

С дополнительной информацией о конкурсе и работами победителей можно ознакомиться на сайте.

СПРАВКА

Благотворительный фонд защиты городских животных (Фонд защиты городских животных) — некоммерческая организация, основанная в Москве в 2017 году. Поводом для её создания стала крупнейшая общественная кампания Bloody FIFA 2018, собравшая 2,3 миллиона подписей против убийства собак перед Чемпионатом мира. Итогом этой кампании стало принятие федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Фонд ведёт широкую деятельность на территории всей страны в сфере защиты прав и интересов городских животных, а также гуманного контроля их популяции. Публично говорит о проблемах животных в городе, старается привлечь к ним внимание. Также работа Фонда направлена на снижение числа бездомных животных и повышение качества их жизни.

Фонд активно сотрудничает с государственными и частными партнёрами, участвует в грантовых конкурсах и получает поддержку от Правительства Москвы, Яндекса, Фонда президентских грантов.

Фонд ведёт политику максимальной открытости: ежегодно публикует финансовые отчёты и аудиторские заключения, подтверждающие прозрачность расходования средств.

Более детальную информацию о Фонде и его проектах можно найти на сайте.