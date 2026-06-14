Анастасия Горина Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

В Москве уже год работает автономная некоммерческая организация помощи людям с ментальными нарушениями здоровья Колибри. Но история её создания уходит гораздо глубже — в личный опыт семьи, которая столкнулась с тяжёлым диагнозом ребёнка и прошла путь от растерянности до системной помощи другим.

Учредитель и директор по развитию организации Анастасия Горина говорит: всё началось с её младшего сына Серёжи, которому в возрасте пяти лет официально диагностировали расстройство аутистического спектра.

«Первые годы мы просто выживали»

История семьи началась ещё раньше — с тяжёлых родов. Мальчик родился глубоко недоношенным, на 26-й неделе беременности, с весом около 1,1 килограмма. Первые два года жизни стали борьбой за выживание.

«Первые два года я плохо помню — нужно было просто найти врачей и убедиться, что он живёт», — вспоминает Анастасия.

По её словам, в этот период семья столкнулась с постоянной неопределённостью: обследования, сомнения в диагнозах, поездки по клиникам Москвы и Санкт-Петербурга.

Окончательный диагноз — расстройство аутистического спектра (РАС) — был подтверждён, когда ребёнку исполнилось пять лет. До этого почти два года семья жила в состоянии ожидания и сомнений.

Семья, которая не распалась

Отдельной частью интервью стала история семьи. По словам Анастасии, её супруг Вячеслав остался рядом и стал полноценной опорой в сложный период. Сегодня он также работает в АНО «Колибри» как генеральный директор.

«Бывают моменты, когда проверяется нутро человека. И он до сих пор со мной — уже 17 лет», — говорит она.

От юриста до педагога-психолога

По первому образованию Анастасия — юрист. Этот фундамент помог ей разобраться в нормативной базе и увидеть, как формируется система поддержки людей с ментальными особенностями в России.

Позже она получила образование в Московском государственном психолого-педагогическом университете МГППУ, где перешла в сферу педагогики, психологии и социального проектирования.

Во время обучения она начала работать в проекте «Экосистема детства» совместно с центрами социальной защиты и детскими учреждениями Москвы. Там она впервые столкнулась с практической психологической работой с подростками в сложных жизненных ситуациях.

Кейс, который изменил взгляд на помощь

Одним из ключевых личных кейсов стала работа с девушкой Юлианой — подростком из социального центра, которая находилась в тяжёлом жизненном положении, была отчислена из колледжа и состояла на учёте.

«Мы много работали. И в какой-то момент её жизнь полностью изменилась», — рассказывает Анастасия.

Позже Юлиана получила образование, раскрыла художественный талант, поступила в Академию художеств и начала профессионально работать.

Этот опыт, по словам Гориной, стал поворотным: он показал, что системная поддержка действительно может менять траекторию жизни человека.

Фото: Предоставлено "КП".

Коммуникативные группы, которые стали стандартом

В 2020 году в рамках магистратуры Анастасия разработала проект коммуникативных групп для детей с РАС младшего школьного возраста.

Идея родилась из наблюдения: детям с аутизмом сложно формировать социальные навыки через спонтанное общение, им требуется системное обучение взаимодействию.

Проект был реализован на базе школы в Москве и показал результат. Позже программа была утверждена как формат дополнительного образования Департаментом образования Москвы и теперь может внедряться в школах как кружковая работа.

«Колибри»: как появилась организация

В 2025 году Анастасия вместе с супругом зарегистрировала АНО «Колибри». Основная цель — помощь людям с ментальными нарушениями и их семьям.

«Мы создавали организацию, потому что понимали: семьи остаются с диагнозом один на один», — говорит она.

«Московские каникулы»: когда дети становятся туристами

Одним из самых заметных проектов стали «Московские каникулы». Идея родилась после участия Анастасии в программах фонда Антон тут рядом.

Суть проекта — пригласить семьи с детьми с РАС из разных регионов в Москву и дать им возможность прожить обычную туристическую жизнь.

Участники посетили Кремль, Третьяковскую галерею, Воробьёвы горы, Планетарий и другие культурные пространства столицы.

«Наша цель — чтобы семьи почувствовали себя обычными туристами», — объясняет Анастасия.

Всего в проекте приняли участие более 70 человек из разных регионов.

Чтение Крылова на Патриарших: возможно ли это

Одним из самых ярких эпизодов стали чтения басен Крылова на Патриарших прудах.

По словам Анастасии, успех стал возможен благодаря подготовке: репетициям и использованию метода «социальных историй» — специальной технологии обучения, которая помогает людям с РАС готовиться к новым ситуациям.

«Если есть специалисты и подготовленная среда — всё возможно», — подчёркивает она.

При этом организаторы отмечают: важную роль играет принимающее общество. В ходе мероприятий не было агрессии или негативной реакции со стороны прохожих.

«Первая фотография»: память как опора

Проект «Первая фотография» был создан для детей, у которых часто нет личных снимков из разных периодов жизни.

В рамках программы воспитанники Центра социальной реабилитации посетили Музеи Московского Кремля, где для них была организована экскурсия и профессиональная фотосессия.

Итогом стали персональные фотоальбомы — как эмоциональная память и точка опоры.

«Школа простых и важных вещей»: подготовка к взрослой жизни

Ещё один крупный проект — «Школа простых и важных вещей», реализуемый при поддержке конкурса «Москва — добрый город» Москва — добрый город.

Программа рассчитана на 50 семей и включает:

- развитие коммуникации

- ЛЕГО-конструирование

- керамику

- арт-практики

- работу с психологом и семьёй

Цель — подготовка подростков и молодых людей с РАС к самостоятельной жизни и работе в инклюзивных мастерских.

Инклюзивная среда: от музеев до парков

Проекты АНО «Колибри» активно интегрируются в городскую среду. Одной из площадок стал парк-усадьба Воронцово в Москве, где проходят занятия и мероприятия.

Там же планируется инклюзивный фестиваль «Обычная жизнь для необычных детей», где дети с РАС и нейротипичные дети будут участвовать в мастер-классах, играх и выступлениях.

Главная цель — мастерские и мини-пекарни

Сейчас организация работает над созданием инклюзивных мастерских и мини-пекарни, где люди с ментальными нарушениями смогут получать профессиональные навыки и рабочие места.

Основная сложность — нехватка ресурсов и отсутствие собственного помещения.

«У нас есть специалисты, есть семьи, есть запрос. Не хватает только ресурсов, чтобы это запустить», — говорит Анастасия.

Грантовая поддержка и развитие

В 2025 году организация выиграла грант «Школа простых и важных вещей» в рамках программы «Москва — добрый город». Сейчас этот проект находится в стадии реализации.

Почему это важно

История «Колибри» — это не только про одну семью и одного ребёнка. Это про систему, которая постепенно формируется вокруг людей с ментальными особенностями: от ранней диагностики до образования, социализации и будущей работы.

И, как подчёркивает Анастасия Горина, главный результат уже есть:

«Если создать правильную среду, дети могут удивлять. Они могут жить обычной жизнью».

СПРАВКА

Автономная некоммерческая организация «Колибри» создана в 2025 году и оказывает комплексную помощь детям, подросткам и взрослым с ментальными нарушениями, в том числе с расстройствами аутистического спектра, а также их семьям.

Цель организации — создание системы сопровождения и поддержки, позволяющей людям с ментальными особенностями жить максимально включённой и самостоятельной жизнью: получать образование, развивать социальные навыки, участвовать в культурной жизни и при возможности выходить на трудовую занятость.

Организация реализует проекты совместно с партнёрскими площадками и учреждениями культуры Москвы, а также при поддержке грантовых программ, включая конкурс «Москва — добрый город». В настоящее время команда развивает направление создания инклюзивных мастерских и мини-пекарни для трудоустройства людей с ментальными нарушениями.

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