Боевая работа операторов ударных БпЛА

Свежие кадры из Запорожской области. Операторы группировки «Восток» пресекают попытку контрудара ВСУ.

«В ходе разведывательной миссии беспилотные летательные аппараты группировки «Восток» выявили выдвижение украинских штурмовых групп на бронетехнике в Запорожской области. Операторы дронов оперативно нанесли удары с помощью ударных беспилотников, уничтожив бронетранспортеры М-113 и «Спартан», а также бронемашины «Мастифф» и «MaxxPro»», - комментируют кадры в Минобороны России.

Украинских боевиков ловят в прицелы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

На записи можно увидеть, что под непрерывным огнем противник был дезорганизован, а остатки отступающих сил были также ликвидированы.

В ходе дальнейшей разведки боем в лесополосах Запорожской области разведывательные БПЛА группировки «Восток» засекли укрепленные опорные пункты ВСУ предназначенные для сдерживания продвижения российских войск. Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, и расчеты 2С3 «Акация» провели успешный обстрел.

«В результате уничтожены укрепления, огневые точки и личный состав противника, что способствовало продвижению российских штурмовых групп», - отметили в военном ведомстве.

Оперативный простор для наступления штурмовикам также обеспечивает реактивная артиллерия группировки. Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» зачищают опорники противника вместе с пунктами БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Номер расчета РСЗО БМ-21 «Град» с позывным «Ганга» отметил высокую скорость выполнения задачи, несмотря на постоянную угрозу с воздуха.

В военном ведомстве отмечают, что оперативная работа реактивной артиллерии значительно снижает координацию противника и активность вражеских дронов, что обеспечивает дальнейшее успешное продвижение российских штурмовых подразделений группировки войск «Восток».