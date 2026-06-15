Украинских боевиков ловят в прицелы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Свежие кадры из Запорожской области. Операторы группировки «Восток» пресекают попытку контрудара ВСУ.
«В ходе разведывательной миссии беспилотные летательные аппараты группировки «Восток» выявили выдвижение украинских штурмовых групп на бронетехнике в Запорожской области. Операторы дронов оперативно нанесли удары с помощью ударных беспилотников, уничтожив бронетранспортеры М-113 и «Спартан», а также бронемашины «Мастифф» и «MaxxPro»», - комментируют кадры в Минобороны России.
На записи можно увидеть, что под непрерывным огнем противник был дезорганизован, а остатки отступающих сил были также ликвидированы.
В ходе дальнейшей разведки боем в лесополосах Запорожской области разведывательные БПЛА группировки «Восток» засекли укрепленные опорные пункты ВСУ предназначенные для сдерживания продвижения российских войск. Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, и расчеты 2С3 «Акация» провели успешный обстрел.
«В результате уничтожены укрепления, огневые точки и личный состав противника, что способствовало продвижению российских штурмовых групп», - отметили в военном ведомстве.
Оперативный простор для наступления штурмовикам также обеспечивает реактивная артиллерия группировки. Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» зачищают опорники противника вместе с пунктами БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Номер расчета РСЗО БМ-21 «Град» с позывным «Ганга» отметил высокую скорость выполнения задачи, несмотря на постоянную угрозу с воздуха.
В военном ведомстве отмечают, что оперативная работа реактивной артиллерии значительно снижает координацию противника и активность вражеских дронов, что обеспечивает дальнейшее успешное продвижение российских штурмовых подразделений группировки войск «Восток».