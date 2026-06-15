Офицеры 25 стран получили дипломы в российском военном вузе

163 выпускника вуза завершили обучение с красным дипломом, а 13 офицеров были удостоены золотых медалей

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам высших военных учебных заведений, готовящих специалистов в области материально-технического обеспечения (МТО). По плацу Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва прошли маршем около тысячи офицеров и прапорщиков.

Замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Санчик, поздравил молодых офицеров, вручив им дипломы, памятные медали и нагрудные знаки. Генерал подчеркнул высокий уровень подготовки лейтенантов, отметив, что многие из них уже получили реальный боевой опыт в зоне спецоперации, что, по мнению генерала, является залогом будущих успехов армии.

«Верим в каждого из вас! В ваших знаниях и силах - будущее нашей армии», - заявил Санчик, передав выпускникам приветствие министра.

Генерал отметил, что в этом году 163 выпускника вуза завершили обучение с красным дипломом, а 13 офицеров были удостоены золотых медалей. Подчеркнул, что 158 выпускников - ветераны боевых действий, причем более половины молодых офицеров - награждены госнаградами.

Среди выпускников более 100 иностранных военнослужащих из 24 государств (среди них военнослужащие Абхазии, Буркина – Фасо, Бурунди, Вьетнама, Камбоджи, Камеруна, Кубы, Кыргызстана, Мали, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Эсватини). 32 иностранца окончили вуз с отличием. Наиболее отличившимся иностранным военнослужащим генерал-полковник Санчик лично вручил государственные и ведомственные награды.

Церемония продолжилась прощанием с Боевыми знаменами и торжественной клятвой выпускников, а завершилась офицерским вальсом под мелодию песни «Майский вальс».

На мероприятии присутствовали руководители военных академий и институтов, представители органов военного управления, властей, ветераны и близкие выпускников.