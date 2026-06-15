Поиск покажет репутацию специалистов сферы услуг на разных ресурсах

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Поиск Яндекса по Услугам начал показывать объединенные карточки специалистов. В одном месте пользователь может увидеть ссылки на разные профили одного и того же исполнителя с рейтингами и отзывами с нескольких площадок — при условии, что специалист разместил свои объявления в нескольких местах. Функция позволяет быстрее оценить репутацию специалиста, когда нужно заказать услугу.

Представители Поиска рассказали, что новая механика предназначена для категорий, где специалисты часто работают сразу через несколько сервисов. Например, в ремонте, уборке, перевозках, бьюти-услугах, частном обучении. Для объединения профилей Яндекс использует открытые данные из аккаунтов и алгоритмы сопоставления. Они учитывают имя или название компании, специализацию, адрес и другие данные. В карточку попадают профили, которые система с высокой вероятностью считает принадлежащими одному исполнителю.

В Поиске по Услугам поделились, что обновление не только упростит выбор исполнителей для пользователей. Оно призвано помочь специалистам с устойчиво высокими оценками на разных площадках получать дополнительную видимость в поисковой выдаче.