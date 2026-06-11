Хабаровский край на ПМЭФ-2026 заключил соглашения на десятки миллиардов рублей

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Главной темой форума, заданной президентом РФ Владимиром Путиным, стал «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Глава государства отметил смену глобальных экономических лидеров: доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила 40%.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Хабаровского края, регион сделал ставку на углубление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь с Китаем. За последние годы в экономику края проинвестировано 1,4 трлн рублей.

«Совершенно очевидно, что наше взаимодействие с КНР дает свой результат. Мы наращиваем темпы», – заявил Дмитрий Демешин.

На полях форума губернатор встретился с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Отмечается, что в Хабаровском крае суды встают на сторону бизнеса в 89% случаев, а 94% замечаний бизнес-омбудсмена учитываются чиновниками.

Серьезной поддержкой регионального бюджета станет решение правительства РФ о списании Хабаровскому краю 6,55 млрд рублей долга. Ранее регион уже освободили от 7,78 млрд рублей.

«Все это позволит нам направить деньги в поддержку реального сектора экономики, в поддержку наших социальных инициатив», – пояснил губернатор.

В сфере цифровизации ключевым событием стало подписание соглашения с ПАО «МТС». Документ, подписанный вице-премьером правительства края Ириной Горбачевой, предполагает масштабную модернизацию связи вдоль автомобильных трасс, внедрение системы «Умный город» и установку многофункциональных опор с Wi-Fi и видеонаблюдением.

Кроме того, край присоединился к «Хартии технологического суверенитета и импортозамещения», к которой уже входят 390 организаций. Губернатор привел в пример авиастроительный кластер в Комсомольске-на-Амуре, где малый бизнес выпускает сложные жгуты и кабельные сети для самолетов.

На встрече с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом достигнута договоренность о запуске на базе хабаровского завода по производству напитков программы «Формула семьи». Работники предприятия получат целевые выплаты: 500 тыс. рублей за первого ребенка, 750 тыс. – за второго и 1 млн рублей – за третьего и каждого последующего. Программа рассчитана до 2028 года.

«Мы ценим вклад компании в демографическое благополучие края», – отметил Дмитрий Демешин.

Крупнейший производитель молока в России построит в Хабаровском крае животноводческий комплекс на 6 тыс. голов дойного стада, что позволит втрое увеличить производство собственного молока (сейчас обеспеченность региона составляет менее 10%). Площадки рассматриваются в Бикинском и Вяземском районах.

Также достигнуты договоренности о строительстве в регионе завода по переработке стеклобоя и полимеров – первого на Дальнем Востоке комплексного проекта по переходу на экономику замкнутого цикла. Кроме того, обсуждается строительство более 40 км сетей водоснабжения в Хабаровске и районе стоимостью свыше 15 млрд рублей.

Ключевым экологическим соглашением стало трехстороннее соглашение между правительством края, «Росводоканалом» и «Полиметаллом» о строительстве современных очистных сооружений в Советской Гавани. Председатель совета директоров «Полиметалла» Александр Говорунов связал этот проект с будущим экономики территории: строительство очистных может возобновить паузу в возведении Тихоокеанского гидрометаллургического комбината.

Как подчеркнул Дмитрий Демешин, подводя итоги форума, Хабаровский край находится в тренде тех направлений развития экономики, которые озвучил президент. Центральным месседжем ПМЭФ-2026 для региона стал переход от обсуждения проблем к их конкретному финансовому и промышленному решению.