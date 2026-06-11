Врачи теплохода «Здоровье» провели осмотры жителей отдаленных сел Хабаровского края

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.

На борту работает мобильная бригада Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре в составе 19 узких специалистов. За 10 дней бригада уже посетила 9 населённых пунктов из 32 запланированных. Ежегодные рейсы теплохода реализуют цели президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи.

За десять дней непрерывной работы мобильной бригады врачи зафиксировали свыше 7,4 тысяч обращений за медицинской помощью. Всего специалисты приняли 671 пациента, 239 из которых — дети. По итогам проведённых осмотров медики диагностировали 3135 заболеваний.

Руководитель медицинской бригады теплохода «Здоровье» Наталья Кадыргулова отметила, что жители активно идут к врачам и доверяют им. Цель бригады — не только осмотреть и оказать помощь, но и обучить человека жить со своим диагнозом, а также снизить риски.

Среди выявленных заболеваний чаще всего встречаются сердечно-сосудистые патологии: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и атеросклероз. Серьёзной проблемой остаётся табакокурение — на борту работает психиатр-нарколог, помогающий пациентам справляться с зависимостью. Кроме того, жители жалуются на гастриты, панкреатиты и крапивницу. У мужчин нередко выявляют варикозное расширение вен и паховые грыжи. Врачи также обращают внимание на высокий холестерин и повышенный сахар: эти показатели часто сопровождают диабет второго типа.

Среди кожных заболеваний чаще всего встречаются контактные дерматиты, экземы и псориаз. Также нередко диагностируются болезни опорно-двигательного аппарата и нервной системы, остеохондроз, последствия травм позвоночника, а также постинсультные и постинфарктные состояния.

По итогам осмотров 18 пациентов направлены на госпитализацию для дальнейшего обследования и лечения в стационарах края. Ещё 29 жителям медики оказали помощь в лечении алкогольной зависимости — с каждым из них работал психиатр-нарколог. Также у пятерых жителей врачи выявили подозрение на онкологические заболевания — все они взяты под наблюдение и направлены на дополнительную диагностику.