Российское военное ведомство сообщило о существенных успехах на поле боя и серьезных потерях украинской стороны. На состоявшемся брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, доложил о взятии под контроль населенного пункта Артема в Донецкой Народной Республике силами группировки войск «Южная».

Генерал также представил сводку потерь Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Согласно приведенным данным, подразделения группировки «Север» нейтрализовали более 235 украинских военнослужащих, «Запад» – 220, «Южная» – 140, «Центр» – 290, «Восток» – 330, а «Днепр» – 50 человек.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили село Артёма в Донецкой Народной Республике

Кроме того, за последние 24 часа украинское командование под руководством Александра Сырского понесло потери в количестве 1265 человек личного состава, включая иностранных наемников. Были также уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе американские HMMWV и бронемашины «MaxxPro», семь артиллерийских орудий и свыше 56 единиц автомобильной техники.

В районе Красного Лимана (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии и 67-й дивизии, продвигаясь в северо-западной части города, за сутки освободили 35 зданий. В ходе боестолкновений было уничтожено до 30 противников, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов. В городе Константиновке (ДНР) украинские силы были вытеснены более чем из 100 зданий, при этом их потери составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.

На фоне активного продвижения российских войск в Константиновке, Дружковке и Славянске (ДНР) киевский режим приступил к эвакуации промышленных предприятий. В западные регионы Украины перемещаются мощности Дружковского машиностроительного завода, специализирующегося на ремонте бронетехники ВСУ, а также Дружковского метизного завода и завода «Ремсчетмаш», занимающегося производством электротехнического оборудования.

По информации военной разведки, из Славянска планируется вывезти оборудование машиностроительного завода, «Славтяжмаша», «Бетонмаша», «Зевс-керамики» и Государственного НИИ высоких напряжений. Эти предприятия использовались для сборки и ремонта вооружений, военной техники и беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

«Масштаб и оперативность эвакуации производственных мощностей на запад Украины из указанных городов свидетельствуют о подготовке киевским руководством к возможной утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и ее последующему переходу под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Российская группировка войск нанесла удары по местам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах. Удары осуществлялись силами армейской авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Системы противовоздушной обороны за сутки успешно перехватили 10 управляемых авиабомб, два американских реактивных снаряда РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 453 ударных дрона самолетного типа, применяемых ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 15 июня 2026 года уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

162654 - дронов.

662 - ЗРК.

29785 - танков и бронемашин.

1736 - РСЗО.

35361 - орудий.

64118 - единиц спецтехники.

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