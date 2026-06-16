Известный писатель-фантаст из России описывал в своих рассказах реальные убийства, которые он совершал

Семен Ермолинский – беглый головорез, входивший в уральскую банду Василия Федоровича, на счету которой 14 доказанных убийств. Фото: Личная страница Вконтакте.

После расследования KP.RU о писателе-фантасте Андрее Миллере, который оказался самым разыскиваемым убийцей России, коллеги автора долго приходили в себя. Их друг и товарищ, которого все они знали в сети под ником Блас Руис, оказался беглым головорезом, за поимки которого МВД обещала награду в миллион рублей. Им был Семен Ермолинский, входивший в уральскую банду Василия Федоровича, на счету которой 14 доказанных убийств.

«МОЙ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ЧУДОВИЩЕМ»

Такое пережить коллегам было непросто. Андрей Миллер был не только видной фигурой в среде фантастов, но и выходил в известных изданиях, а также трижды был номинантом на премию «Мастера ужасов». Так бы и публиковался дальше Блас Руис, если бы не внезапная бесславная смерть. Писатель-убийца, находившийся в бегах, скончался в Минске на съемной квартире от последствий коронавируса. Его труп нашла хозяйка жилья. Приехавшие полицейские стали обследовать комнату и нашли настоящий паспорт Ермолинского. После этого они и огорошили этой новостью своих российских коллег, которые гонялись за ним больше 10 лет!

Андрей Миллер был не только видной фигурой в среде фантастов, но и выходил в известных изданиях, а также трижды был номинантом на премию «Мастера ужасов». На фото – обложка одной из его книг. Фото: Личная страница Вконтакте.

О смерти самого разыскиваемого убийцы полицейские и следователи решили официально не сообщать. Тихо убрали его из розыска и забыли как страшный сон. В это время не знавшие ничего о прошлом Миллера-Ермолинского писатели и поклонники оплакивали Бласа и даже сбросились ему на памятник. Новость о том, что прах Миллера захоронили в Петербурге, стала последней в блоге Миллера, где насчитывалось несколько десятков тысяч фанатов. Так этот пост и покоился до тех пор, пока журналисты «КП» Андрей Горбунов и Роман Лялин после расследования не раскрыли истинную личность писателя-фантаста. Тут бурление в сообществе писателей и началось.

Одни не поверили: «Вы не боитесь, что вас настоящая мать Миллера засудит за то, что опорочили его имя после смерти». Другие стали вспоминать подробности общения с писателем: «Он мог затравить человека за то, что у него другое мнение об историческом факте». Подтвердить информацию «КП» через свои источники вскоре удалось писателю военному историку, писателю Андрею Норину и популяризатору истории Георгию Татосяну, которые, кстати, в то время как раз занимались тем, что помогали собирать сборник рассказов Миллера для публикации после его смерти…

На надгробии убийцы его родные указали две фамилии – Миллер Андрей и Ермолинский С.А. Фото: Роман ЛЯЛИН. Перейти в Фотобанк КП

- Поступают непрерывные вопросы, что я думаю о том, что покойный историк Блас Руис, он же писатель Андрей Миллер оказался маньяком-убийцей Семеном Ермолинским, - написал Норин. – Да, я на 99 процентов уверен, что все так и есть. Естественно, для меня, как и практически для всех, это удар кувалдой по башке. Я не буду присоединяться к хору кричащих: «Гори в аду», потому что я с человеком лет восемь дружил. Но вот человек, которого я безмерно уважал, ценил и любил, оказался маньяком-убийцей. У меня друг оказался чудовищем. У меня был проект издания его материалов, сейчас я этим заниматься уже не буду.

«Я ЧУВСТВУЮ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ»

А вот Георгий Татосян пошел дальше и увидел в рассказах писателя-фантаста описание его реальной жизни убийцы…

- Я как раз позавчера начал пытаться перечитывать недочитанный сборник Бласа Руиса по случаю почти завершения нашей части работы над текстом. Теперь не дочитаю. Я в гневе, на самом деле. Прочитайте статью «КП», - написал Татосян. - Посмотрите на памятник. Я считал Бласа своим умным, но истеричным и склочным сетевым другом и коллегой, с которым мы поругались. У этого человека действительно были крепкие мозги, он был хорошим популяризатором истории. К литературе его я относился неоднозначно. Я перестал его читать после прочтения рассказа «Безнаказанность» в сборнике, который, как теперь ясно, был списан кроме мистической составляющей практически с реальности.

В рассказах писателя-фантаста увидели описание его реальной жизни убийцы. Фото: Личная страница Вконтакте.

Как уточнил издатель, одно лишь название рассказа «Безнаказанность» теперь выглядит зловеще. В своем произведении писатель-фантаст и правда описывал свою прошлую кровавую жизнь. Сам рассказ начинается с героя по прозвищу Харон (в мифологии древних греков перевозчик душ умерших людей через реку в царство мертвых). Сюжет произведения строится вокруг мужчины, который помогает избавляться другим преступникам от трупов, а иногда и убивать.

В своем произведении писатель-фантаст и правда описывал свою прошлую кровавую жизнь. Фото: Личная страница Вконтакте.

- Как избавиться от трупа. Сжечь? Круто. Но без толкового крематория спалить тело до состояния золы, чтобы и следа от костей не осталось — очень непросто. Потребуются покрышки, а они страшно воняют, дымят, привлекают кучу внимания, - хладнокровно рассуждал Ермолинский в своем рассказе. - Утопить? Вообще несерьезно: и самый надежный груз не гарантирует, что останки никогда не всплывут. Можно топить в болоте, однако болота есть не везде.

Ермолинский не придумывал эти методы, а знал их. Ведь, например, после убийства гражданина США Георгия Кара Якубяна в апреле 2012 года участники банды обложили его тело автомобильными покрышками, облили бензином и подожгли. При этом чаще всего убийцы расчлененные останки сбрасывали в болота или водоемы.

Главарь уральской банды Василий Федорович и Семен Ермолинский. Фото: Личная страница Вконтакте.

Рассуждает герой горе-рассказа и о том, как скрыться, если его преступления вскроются: «А левый паспорт справлен давно, связи в ментуре это легко позволили. Тут главное — деру дать вовремя». По такому документу Ермолинский и жил в Беларуси. А один из друзей Харона полицейский. Это, судя по всему, прототип одного из членов банды Федоровича. Действующий сотрудник ППС давал банде служебные сведения и форму МВД.

В конце рассказа Харон избегает наказания за преступления. И хладнокровно рассуждает: «Я тоже чувствую безнаказанность».

Ермолинский запинывает главаря уральской банды Федоровича. Фото: Личная страница Вконтакте.

«МУЧЕНИЯ ПРИНОСИЛИ УДОВОЛЬСТВИЯ»

Шокировал поклонников и другой «труд» Миллера, который поначалу казался им совсем невинным. Это рассказ о коте Симе. Семен Ермолинский, напомним, учился на авиаприборостроителя, его отец – прославленный ленинградский шахматист-эмигрант Алексей Ермолинский, чемпион США и бронзовый призер всемирной шахматной Олимпиады. То есть, рос он в интеллигентной ленинградской семье. Как и тот самый кот.

- Это история о природе зверя и даже самой тьме, - писал Миллер. - А вы чего ожидали от кота, с которым вырос хоррор-писатель? Чтобы понять эту историю, надо сначала понять самого Симу. Он был толстым, пушистым, интеллигентным, вальяжным, жеманным. Ослепительно белый, голубоглазый аристократ. Сима жил в огромной квартире. Он лазал по тянущимся к высоченному сталинскому потолку книжным стеллажам, уставленным советскими, иностранными и дореволюционными изданиями. Он точил когти об антикварную мебель. По выходным, когда мои достойные предки принимали гостей, Сима гордо сидел на коленях профессоров и чувственно терся о ноги поэтесс.

Ориентировка Interpol (Международная организация уголовной полиции) на Ермолинского. Обратите внимание на красный квадратик – эта метка значит, что преступник особо опасен. Фото: interpol.int.

Но в этом коте из интеллигентной семьи жил зверь: «Видите ли, природа пробуждала в Симе нечто дикое. Сима не ходил на охоту: он ходил убивать».

- Сима никогда не ел свою добычу, - продолжал автор-убийца. - Как-то он изуверски расправился с кротом. Сима хладнокровно, методично зачищал участок от любых низших форм жизни. Для разминки он устраивал геноцид насекомых и пауков, но эти несчастные создания не могли утолить его жажду насилия. С выбившимися из сил мышами и искалеченными птицами он подолгу играл самым жестоким образом. Мучения жертв доставляли ему удовольствие.

Что самое интересное, на все это хозяева кота закрывали глаза. А мать Ермолинского тоже до сих пор не считает его убийцей…

- А потом Сима возвращался домой как ни в чем не бывало. Он снова ублажал своим обществом историков, филологов и ракетостроителей, - заканчивал свой рассказ убийца.

Теперь писатели и поклонники уверены, что этот кот был исповедью самого Ермолинского.

- Именно вспомнив, этот рассказ я понял, что ваша статья - это правда, - признался «КП» Татосян. - В одной жизни кот общается с нами за историю и литературу и кинематограф, а в другой устраивает геноцид беззащитной живности.

Писатели и поклонники уверены, что этот кот был исповедью самого Ермолинского. Фото: Личная страница Вконтакте.

Вишенкой же на торте стала еще одна странность Миллера, которую многие замечали при жизни. Фантаст публиковал у себя на странице лекции историка Соколова. Того самого (тоже из Петербурга), который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Многие после преступления возмущались и недоумевали, почему Блас отказывается удалять лекции расчленителя. И только потом они поняли, что в нем Ермолинский видел родственную душу…

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