«Это не помощь, а соучастие»: в России осудили западные поставки оружия Украине

Яна Лантратова бьёт тревогу Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российский омбудсмен Яна Лантратова бьёт тревогу: мирных жителей гибнет всё больше. Она попросила международные структуры наконец дать этому оценку.

Яна Лантратова направила официальные письма сразу в несколько инстанций. А именно:

— Верховному комиссару ООН по правам человеку Фолькеру Тюрку,

— председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро,

— а также руководителям профильных комитетов ООН и ОБСЕ.

В чём суть обращений? По мнению омбудсмена, западное оружие, которое поставляется Украине, напрямую ведёт к новым жертвам среди обычных людей и к тому, что рушатся школы, больницы и жилые дома. В качестве примеров Лантратова приводит события в Старобельске, Енакиево и Севастополе.

В письме председателю Совета ООН по правам человека прямо сказано: «Снабжение вооружением украинской стороны ведёт к росту числа жертв среди гражданского населения, разрушению домов, школ и больниц».

И дальше — призыв разобраться, есть ли тут нарушения международных гуманитарных норм, и сказать об этом публично.

Особый момент — ответственность тех, кто поставляет оружие. Как подчёркивает омбудсмен, если не контролировать, как применяются переданные системы, то такие действия уже можно считать соучастием в противоправных делах.

Лантратова призвала международные структуры «не молчать» и «не делить жертв на своих и чужих», а вместо этого активнее защищать мирное население. В обращениях также говорится, что мировое сообщество обязано дать «справедливую и объективную оценку» происходящему.