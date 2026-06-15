«Созвездию Транснефть» - 15 лет: Вкладывая в людей, вкладываем в страну!

На сцене театра - лучшие из лучших. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Они приехали из разных регионов: Находки, Сыктывкара, Волгограда, Ноябрьска, Ухты и т. д. Более 200 человек, которые в обычной жизни управляют кранами, делают «УЗИ» нефтепроводам, создают техрегламенты, обеспечивают безопасность, приехав на несколько дней в Москву, оказались совсем в иной ипостаси. Для участников конкурса-фестиваля «Созвездие Транснефть» столица стала местом, где сбываются мечты.

В эти дни царила особая атмосфера. На первый взгляд, она мало чем отличается от суеты, сопровождающей любые выступления, но едва окунувшись в нее, понимаешь, сегодня здесь все по-другому. Еще вчера участники конкурса уверенно выполняли свои обязанности на рабочих местах, а сегодня им предстоит выйти на сцену, чтобы показать свой талант.

Пишу эти строки, и они кажутся мне сухими, казенными… А ведь там, за кулисами, все было максимально просто, по-человечески. Инженер в накидке, сшитой на заказ, шепчет текст, боясь забыть слово. Машинист крана из Ноябрьска непривычно поправляет бабочку перед зеркалом. Кто-то разогревает голос в углу, потому что «в гостинице петь нельзя, высокие ноты громкие - помешают отдыху других». Градус волнения зашкаливает, ведь в зале - авторитетное и взыскательное жюри. И именно это волнение, смешанное с трепетом и гордостью, превращает обычных инженеров, водителей и крановщиков в настоящих артистов, готовых на риск ради минуты славы на сцене театра.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В ПАО «Транснефть» уже 15 лет проходит фестиваль-конкурс «Созвездие Транснефть». В этом году он собрал рекордное количество талантов: 129 номеров в сценических жанрах (вокал, танец, театр) и 70 работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Думаете, просто цифры? Нет, это удивительная история о том, как крупная компания учит своих сотрудников… быть счастливыми.

Юные звездочки «Созвездия Транснефть» - Милана Широкая и Никита Саплинов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Идейный вдохновитель «Созвездия» - советник Президента ПАО «Транснефть», заслуженный артист РФ, режиссер Алексей Горнизов - стоял у истоков фестиваля.

- Огромная корпорация - не просто кровеносная система всей страны, - объясняет метафорами Алексей Альбертович. - Это уникальное явление: транспортировка нефти, строительство нефтепроводов, терминалов… Взгляните на карту, вы увидите целую россыпь станций, путей, которые протянулись через всю страну: от севера до юга, от востока к западу. Целое созвездие, главные составляющие которого - это люди. 15 лет назад мы вдруг осознали, что многим из них хочется выплеснуться наружу: музыкой, живописью, поэзией. Хочется общаться с миром на языке искусства. Мы кинули клич на сбор заявок для участия в конкурсе. Откликнулись сотни сотрудников. Так и родилось наше созвездие - «Созвездие Транснефть». Появились номинации и жанры. Прежде всего - художественное слово (литература, проза, поэзия, авторская и неавторская). Музыкальное исполнительство: от классики до электронных инструментов, но особенно приветствуется владение народными инструментами. Танец, и в первую очередь народный, потому что корни идут оттуда. В этом году мы расширили номинации, добавив изобразительное искусство, прикладное ремесло, фото- и киноискусство.

ПОЛОТНО ИСТОРИИ

С недавних пор «Созвездие Транснефть» стало тематическим конкурсом. В прошлом году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нынешнем - Году единства народов России. И это абсолютно логично: настоящая культура живет там, где есть преемственность поколений и живые эмоции.

Год, объявленный Годом единства народов России, задал фестивалю особый, высокий смысл. Как отметил Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, возможность говорить с миром на языке искусств - это великая привилегия.

- Благодаря витиеватым узорам и оберегам, мы плетем полотно истории почти 194 национальностей нашей страны, - подчеркнул он. - Сейчас, к сожалению, много косноязычия, появились бездушные формы высказываний, многие живут напрямую с искусственным интеллектом. Это немножко грустно. А у нас все живое. Мы - люди мыслящие, с пылкими, жаркими сердцами, со страстью и любовью к нашему делу.

Участники фестиваля подарили Президенту ПАО «Транснефть» Николаю Токареву свой символ - жар-птицу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Особую гордость у руководства компании вызвало участие семей сотрудников. В этом году дети, по словам главы компании, весьма удивили организаторов.

- Если родители уделяют столько внимания музыкальному или хореографическому образованию детей, значит, культура сильна, - сказал Николай Токарев, поздравив финалистов. - Наш конкурс уникален: было подано более 800 заявок, и каждая из них была по-своему оригинальна. У нас не бывает проигравших. Преемственность трудовых династий сильна не только в производственной жизни, но и в творчестве.

Генеральный директор ООО «Транснефть-Медиа» Сергей Выхухолев, который в этом году впервые вошел в состав жюри фестиваля (до этого он судил конкурс профмастерства «Лучший по профессии»), отметил неразрывную связь профессионализма и таланта.

- Я согласен: тот, кто лучший в профессии, зачастую лучший и в творчестве. Человек прекрасен во всем, - сравнил Сергей Выхухолев. - Работать в жюри было невероятно сложно, но почетно. Все выступления были замечательными. Я поздравляю всех участников, они одинаково молодцы, все они победители.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Почти 30 тысяч заявок было собрано за 15 лет

• Более 15 тысяч исполнительских номеров поставлено

• 853 заявки были приняты в 2026 году

• 296 заявок прошли отбор жюри

ЭКОНОМИКА СМЫСЛОВ

Отвечая на вопрос «Комсомольской правды» о миссии фестиваля, вице-президент ПАО «Транснефть» Владимир Каланда дал емкое и философское объяснение тому, зачем бизнесу вкладываться в творчество.

- Для чего мы живем? Мы живем не ради того, чтобы деньги делали деньги, - рассудил Владимир Каланда. - Надо делать так, чтобы деньги делали нашу жизнь лучше. «Транснефть» - лидер ТЭК по качеству производства, но все это делают наши люди. Если мы вкладываем в людей, мы делаем компанию лучше.

Вице-президент отметил: коэффициент текучести кадров в компании - один из самых низких в отрасли. И дело не только в достойной зарплате.

- У нас более 50 000 волонтеров, масса движений. За прошлый год наши доноры сдали почти 3 тонны крови. Эта кровь спасла жизни десятков, если не сотен бойцов на фронте и людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, - раскрыл подробности Владимир Каланда. - Поэтому мы считаем: вкладывая деньги в людей, мы вкладываем их в страну, в наше будущее. Пусть «Созвездие» сияет на нашем небосклоне всегда!

Со стороны кажется, что режиссер Алексей Горнизов одновременно находится на всех площадках. Только что был в зале, внимательно оценивая сценическую постановку света, и вот уже летит быстрой походкой по длинному коридору, на ходу решая насущные проблемы. Сценарий, очередность выступлений, встреча гостей, общение с журналистами…

- 15 лет назад мы не ошиблись, взяв такую высокую планку. Мы видим благодарные глаза, счастливые лица, жаркие аплодисменты друг другу и компании, - говорит он мне.

Я в ответ недоумеваю: зачем такой компании, как «Транснефть», поддерживать подобный конкурс? Казалось бы, бизнес, ничего личного. Ловлю на себе внимательный взгляд режиссера - не шучу ли я.

- Человек образованный, культурно подпитанный, являет собой личность. А личность надо развивать, - отрезает все мои сомнения Алексей Альбертович. - Это кровный интерес: чтобы наши сотрудники и их семьи отличались компетентностью не только в профессии, но и в истории, искусстве, музыке, живописи. Это говорит о полноценности и самодостаточности личности. А стало быть - о силе. Образованный человек - сильный человек. Развивая это направление, руководитель воспитывает для компании потенциальный, интересный авангард, резерв - не только в профессиональном, но и в человеческом смысле.

Глядя на эти акробатические этюды, не верится, что артисты - не профессионалы, а танец - их хобби. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«МЫ ОДНОГО ДУХА»

Наблюдая за выступлениями участников как зритель, отмечаю, что уровень действительно высокий. Большинство номеров настолько профессиональны, что не уступают именитым артистам.

Валерия Корсакова из подмосковных Луховиц - инженер обработки диагностических данных АО «Транснефть-Диаскан». Ее работа - предотвращать аварии на трубопроводах. Недавно Валерия решила: пришло время осуществить мечту, которой жила 33 года. Она получила профессиональное музыкальное образование и создала на работе ансамбль «Отрада сердца». Признаться, их исполнение песни Хора Сретенского монастыря «Люди - родина моя» довело меня до слез. Я не музыкальный критик, но каким точным, созвучным и трогательным получилось выступление.

Художественный руководитель ансамбля уверена: такие конкурсы необходимы, дабы почувствовать, что «мы не просто коллеги, мы - люди одного духа».

- Нас объединила любовь к музыке, - объясняет Валерия. - Мы - инженеры, ведущие специалисты. Но когда мы поем, забываешь, кто кем работает. Это такая радость - встретить близких по духу людей, которые помимо работы находят время на творчество, живут им.

Автор-исполнитель песен Александр Багров - сотрудник вневедомственной охраны офиса АО «Транснефть-Север» отряда «Ухтинский» Управления физической защиты - стал лауреатом I премии в номинации «Авторская песня». Он исполнил свою песню «Дорога», которая уже давно является его визитной карточкой как артиста. Она звучит на многих радиостанциях России.

Актер, режиссер, преподаватель ГИТИСа, член жюри конкурса Александр Кольцов уверен: творчество - это способ существования.

Актер Александр Кольцов (слева) вручил награды в номинации «Эстрадно-джазовый вокал». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- И все сегодняшние участники - подтверждение этой важной истины, - сказал он. - Когда человек мыслит творчески, когда он вдохновляется сам и способен вдохновить других своими работами, это неизбежно помогает ему и в основной профессиональной деятельности. Одно питает другое. Именно это единство и рождает настоящую гармонию. На мой взгляд, компания «Транснефть» сегодня являет собой очень яркий и колоритный пример для всех профессионалов из других областей. Это наглядный урок того, как важно, когда творчество существует во всех проявлениях - на рабочем месте, на сцене, в семье, в традициях. Культура - это не то, что мы делаем в свободное время. Это то, как мы живем.

«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ»

- Мама говорит, я самородок, - поделилась со мной специалист отдела управления собственностью АО «Транснефть-Приволга» Людмила Логинова. Она приехала на конкурс-фестиваль без особых надежд на победу (главное - участие!), а уехала - с двумя наградами и народным признанием. У Людмилы нет музыкального образования. Об этом она говорит мягко, но пронзительно: «Травма моей жизни».

Участница привезла на конкурс два номера. Первый - театральная сценка «Казаки» (коллектив занял 3-е место). Второй - ее сольное выступление в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» с песней «Возвращайтесь домой». За него ей присудили диплом лауреата I степени.

- Честно говоря, было очень неожиданно и очень приятно, - признается победительница. - Заниматься особо некогда, мы же работаем. Даже репетировать толком не получалось. Я очень переживала. Но когда зал встал на мою песню, я была потрясена. Песню «Возвращайтесь домой» в исполнении Анастасии Спиридоновой Людмила услышала случайно и поняла сразу: это ее песня.

- Она о наших буднях, СВО, о том, что женщины ждут дома своих бойцов, - перечисляет Людмила. - Год единства народов России - самое время показать: мы помним о них. О всех, кто сейчас вдали от дома.

ХУДОЖНИКИ СЕВЕРА

Нефтяная столица Ямала Ноябрьск подарил «Созвездию Транснефть» двух уникальных мастеров. Юрий Тимирязев много лет работает водителем на автобазе АО «ТранснефтьСибирь» (филиал Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов). На фестивале он получил специальный диплом «За самобытность и поиск смелых художественных решений» в номинации «Изобразительное искусство». Его уже хорошо знают далеко за пределами автопарка. Картины Юрия Тимирязева неоднократно выставлялись на персональных выставках, участвовали в зарубежных показах. С 2023 года он - член Союза русских художников.

- Я педагог по образованию, - рассказывает Юрий Акимович. - Окончил Уфимское училище искусств, преподавал рисование и черчение. Но после армии, в 90-м году, поменял профессию.

На конкурс Юрий привез деревенский осенний пейзаж - покосившаяся изба, столик во дворе под старой яблоней и россыпь наливных розовощеких яблок.

- 250 яблок на полотне, - смеется художник. - Я подсчитал. Картина создана по фотографии, но выполнена в академической технике: холст (стопроцентный лен), масло. Настоящая живопись.

Машинист крана Федор Толика работает на Крайнем Севере уже 32 года.

- Поднимаем сталь, - лаконично говорит о своей профессии. А потом рассказывает о живописи - и голос меняется.

- Это моя детская мечта, - признается Федор Николаевич. - Соседский мальчик Петя ходил в художественную школу, а я с трепетом наблюдал, как он пишет пейзажи. Я всегда хотел так же, но много было работы по хозяйству, и о мечте пришлось забыть. Но не навсегда. В 2015 году я натянул первый холст, загрунтовал его и написал первую работу. С тех пор их уже более 200. Всему научился сам. Спасибо Господу за руки, за умение, что он мне дал.

Вдохновение Федор Толика находит в северных пейзажах. В той природе, в которую погружается каждодневно.

- Я благодарен судьбе, что оказался на Крайнем Севере, - говорит он. - Такие живописные места можно увидеть только там. Северное сияние во всем своем очаровании - только за полярным кругом.

А еще Федор пишет стихи, музыку. Скоро состоится презентация его новой книги. фестиваль вкладываем в страну!

P.S.: «Созвездие Транснефть» вовсе не подсчет очков и распределение мест, как может показаться на первый взгляд. Передо мной открылась огромная, дышащая в унисон, площадка для открытий. Площадка, где каждому сотруднику, за плечами которого сложная рутинная работа, позволяют показать свой огромный внутренний мир. Где водитель крана вдруг оказывается поэтом, а инженер - музыкантом. На этом конкурсе нет конкурентов, это одна большая семья. Оказываясь в столь удивительном «Созвездии», ощущаешь свет не служебных обязанностей, а настоящих человеческих сердец.