Удобство в один клик: как обновился функционал «Госуслуг» в мае

Побывать в заповеднике, защитить права покупателя и найти архивные документы об участниках Великой Отечественной войны — теперь все эти вопросы решаются онлайн.

Портал «Госуслуги» каждый месяц расширяет возможности: в мае на нем появились две новые услуги и была доработана одна жизненная ситуация. Рассказываем, как цифровые сервисы помогают с решением важных вопросов, экономят время и упрощают жизнь россиян. Цифровизация государственных услуг - задача национального проекта «Экономика данных».

На все случаи жизни

Благодаря «жизненным ситуациям» решать широкий спектр вопросов стало проще – система подстраивается под реальные нужды людей. Один сервис объединяет порядка 17 услуг, связанных единой темой, и позволяет получить услуги комплексно, в режиме «одного окна». Сведения, которые уже есть в государственной системе данных, загружаются автоматически – это избавляет от посещения ведомств, очередей и сбора излишних документов.

Сервисы развиваются в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который курирует Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Портал «Госуслуги» становится удобнее и помогает быстро решать вопросы граждан. Например, в мае появился сервис для планирования поездок по заповедным территориям, который помогает сделать путешествия по России проще и комфортнее. Он позволяет оформить электронное разрешение, упрощает подготовку поездки и позволяет управлять туристическими потоками. Сейчас через сервис доступны разрешения для посещения 36 заповедников и парков федерального значения, а до конца года их число вырастет до 60», – сказал Дмитрий Григоренко.

Посещение особо охраняемых природных территорий

В мае, перед сезоном отпусков, была доработана жизненная ситуация «Посещение особо охраняемых природных территорий». Теперь с ее помощью можно оформить электронное разрешение на посещение национального парка, заповедника или заказника. Особо охраняемые природные территории обладают уникальным микроклиматом, там встречаются редкие виды животных и растений, хрупкие экосистемы. Посетителям следует соблюдать особые правила, поэтому необходимо разрешение — на вход и на въезд личного автомобиля.

Теперь эти разрешения можно получить через портал «Госуслуги».

В числе особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса: Алтайский заповедник и национальный парк «Кенозерский», входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А также национальный парк «Бузулукский бор», известный крупнейшим массивом реликтового соснового леса среди степей России и заповедник «Кивач» в Республике Карелия, где находится один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Электронная книга жалоб

Возникли сложности с возвратом товара надлежащего качества, приобретенным на Ozon или Wildberries? Сообщите об этом. Ответ владельца агрегатора поступит в ваш личный кабинет, а вы сможете оценить результат решения проблемы.

Эксперимент по созданию электронной книги жалоб на «Госуслугах» стартовал в мае. В будущем данная опция станет частью жизненной ситуации «Защита прав потребителей».

Обращение можно подать при возникновении следующих ситуаций:

• отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата (сохранен товарный вид, товар не был в употреблении);

• отказ в возврате стоимости товара при его обратной отправке в течение 7 дней после покупки;

• превышение срока возврата денег за отмененный заказ.

Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней.

Дань памяти защитникам Отечества

На «Госуслугах» появился новый раздел, посвященный поиску архивных документов об участниках Великой Отечественной войны, а также порядку увековечивания памяти защитников Отечества.

Основные направления:

• Размещение и поиск сведений о военнослужащем на портале «Память народа»;

• Размещение информации на мемориальных стенах памяти, стелах, досках и ее изменение;

На портале «Память народа» можно отыскать сведения:

• о военнослужащих Красной армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД;

• о погибших и пропавших без вести на полях сражений;

• о военнослужащих, умерших в госпиталях;

• о военнопленных, включая людей, содержавшихся в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками;

• о партизанах и бойцах народного ополчения;

• о призывниках, чьи данные сохранились в военкоматах.

Для поиска этих сведений регистрация на портале «Память народа» не нужна. Просто введите на главной странице всю известную информацию о военнослужащем и следуйте инструкциям. Но если создать личный кабинет, в нем можно будет сохранять найденные документы, выстраивать дерево связей и формировать личный архив.