Анна приехала на Бали на месяц и уже на второй день отравилась. Фото: соцсети

Для 50-летней Анны Коростелевой поездка на остров Бали обернулась кошмаром, а для родственников - борьбой за ее жизнь. 2 июня она попала в больницу после того, как пригубила простого вина. И до сих пор не приходит в сознание.

ХВАТИЛО БОКАЛА

Анна родом из Энгельса Саратовской области, в последние годы она живет в Москве и заграницей, в основном во Вьетнаме. Зарабатывает как риелтор, на покупке-продаже недвижимости. Самый близкий человек - 77-летняя мама, свою же семью и детей Анна пока завести не успела. Хотя любимый человек есть, 39-летний Игорь, с которым она познакомилась тоже за границей. 31 мая Анна с Игорем отправились на Бали…

Анна работала риелтором и жила счастливо. Фото: соцсети

Вначале говорилось, что Анна якобы отравилась вином на экскурсии, на дегустации, что сразу вызвало вопросы: почему именно она, ведь пили явно и остальные туристы? Потом оказалось, что бутылку они все-таки купили с Игорем в местном магазине. Ну, как магазине? Полусарайчике.

Вино, которое выпила Анна. Фото: соцсети

- Тут, как на многих курортах, это в порядке вещей, - объясняют знакомые пары. – Думаю, многие на отдыхе берут алкоголь с рук, на рыночках, мало ли где.

А Игорь позже выложил в соцсети фото той самой бутылки: Anggur merah (популярная марка, крепость - 14,7%). «И никогда не покупайте это вино на Бали. Одного человека из-за него уже не удалось спасти (имеется в виду, правда, другой случай, в ноябре турист умер, выпив арак, - крепкий алкоголь, - Ред). Надеюсь Ане повезет больше».

Игорь вина пить не стал, Анна приняла буквально два бокала.

- Ее ночью начало жутко тошнить, а к утру стало еще хуже - появились сильная тошнота, озноб, болезненная реакция на свет, тяжело дышала, - рассказали KP.RU друзья Анны. - Игорь тут же повез ее в местный госпиталь. По дороге у Ани начались судороги и она потеряла сознание. С тех пор она ни разу не приходила в себя.

У больничной палаты постоянно дежурит Игорь, он не оставляет Анну одну. Фото: соцсети

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Предположительную причину отравления врачи определили как острое отравление метанолом. Ведется ли расследование, отданы ли остатки вина на экспертизу, пока неизвестно, - знакомые пары говорят, что почему-то нет. Сейчас самое главное - вернуть Аню к жизни.

Женщину подключили к аппарату ИВЛ, провели процедуры по очистке крови (гемодиализ), ничего не помогает. Развилась почечная недостаточность. Сейчас пациентка в коме. Последние результаты ЭЭГ показали, что мозг россиянки умер. Родные отказываются в это верить и пытаются сделать все, чтобы удостовериться, что Ане уже не помочь (в планах процедура КТ с контрастом).

Тем временем, счет за лечение в частной клинике уже достиг почти 2,5 миллиона рублей (большая сумма - в счет долга) и, естественно, продолжает расти. Попытки перевести Анну в более дешевую государственную больницу пока не увенчались успехом, нет мест и транспортировать пациентку опасно. Друзья собирают, сколько могут, пока есть около миллиона.

Произошедшее - большое горе для мамы Анны. Фото: соцсети

- У Ани мама собирается продать земельный участок, но мы не хотим, чтобы она это делала. Постараемся помочь.

ВОПРОС РЕБРОМ

Мог ли анализ не показать отравление метанолом?

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН:

- Метанол и этанол на вкус практически неразличимы. Этанол только горит голубым пламенем, а метанол больше желтым. Если человек выпил, допустим, 50 миллилитров метилового спирта, начинает страдать, прежде всего, зрение, он слепнет. Причем, если его напоить обычным спиртом, то он выздоравливает. Возможно, женщина пила что-то еще, поэтому симптомы смазаны. Еще важно через какое время взяли анализы, они действительно уже могут не показать наличие метанола. А само отравление могут ведь вызвать и другие яды, например, этиленгликоль. Если бутылка с содержимым осталась, ее обязательно нужно сдать на исследование, в ней следы метанола обнаружить можно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Роман Бобылев, председатель правления Всероссийского объединения туристов:

- Нельзя сказать, что отравления российских туристов за рубежом носят массовый характер. Да, банальным будет говорить, что алкоголь хоть где, хоть дома, хоть на курортах, нужно приобретать только в магазинах, ресторанах, имеющих право на продажу. Тем более, если речь идет о Бали, где основная религия ислам и свободная продажа алкоголя не приветствуется. Хотя пока доподлинно никто не знает, чем именно отравилась туристка. Алкоголем ли вообще, или в другом причина ее острого состояния.

В любом случае, добиться выяснения причины стоит - родственники, консульство могут обратиться с просьбой провести расследование. Протокол реагирования един для всех стран - больница обязана предоставить данные полиции, тем более, если есть подозрение на криминальный след.

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