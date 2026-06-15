Юмор и готовка: россияне рассказали, на какие каналы и блоги они подписаны

38% опрошенных сообщили, что подписаны на каналы и блоги со смешным контентом. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

В сети обозначился новый тренд. Теперь герои соцсетей - не гламурные прожигатели жизни, а люди, занятые реальным делом. Все больше подписок и лайков набирают те, кто ведет честные страницы о трудолюбии и порядочности. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, на какие каналы и блоги сейчас подписываются россияне, респонденты могли выбрать сразу несколько тематик.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, 38% опрошенных сообщили, что подписаны на каналы и блоги со смешным контентом, что, заходя в соцсети, они хотят видеть больше позитива, добрых и забавных роликов. У респондентов есть потребность отвлечься от повседневности и от души посмеяться.

А вот 35% россиян говорят, что подписаны на военкоров, сообщества, рассказывающие о новостях СВО, а также все схожие тематики.

Третье место по популярности занимают кулинарные блоги. Целых 34% читают и смотрят видеорецепты, учатся кулинарным лайфхакам и с удовольствием знакомятся с новыми блюдами, другими кухнями и необычными продуктовыми сочетаниями.

29% голосов набрали каналы про животных. Респонденты отметили, что у них в подписках обязательно есть хотя бы один милый кот или пес, иногда кто-то более экзотический. И пока одни просто смотрят контент о природе, другие выбирают посты о воспитании и улучшении качества жизни домашних любимцев, третьи просто наслаждаются забавными историями.

28% россиян подписаны на тревел-блогеров и сообщества о путешествиях. Респонденты рассказывают, что в сети находят информацию о новых направления для поездок, о классных отелях, ресторанах или необычных экскурсионных направлениях. Некоторые отмечают, что просо любят узнавать новую информацию о других уголках планеты, где они еще не бывали, и куда, может быть, никогда не доедут.

14% россиян говорят, что подписаны на каналы с полезным контентом о здоровье, будь то медицина, сбалансированное питание или спорт. Респонденты признаются, что их вдохновляют примеры людей, которые придерживаются здорового образа жизни, регулярно тренируются, вкусно питаются и отлично выглядят.

12% россиян подписаны на автомобильные блоги, 11% на страницы звезд шоу-бизнеса, 4% на блоги для мам. А еще 15% выбрали вариант «другое» и рассказали, что подписаны на бизнес-страницы, каналы «сделай сам», паблики по садоводству, а также на психологов, коучей и прочих экспертов.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 900 человек.