Анкара отметила День России концертом ансамбля Александрова Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Посольстве России в Анкаре состоялся торжественный приём по случаю Дня России. Нынешнее мероприятие стало одним из самых масштабных за последние годы, собрав сотни гостей, среди которых были представители турецких государственных структур, дипломатического корпуса, общественных организаций, деловых кругов и российской диаспоры.

Главной особенностью нынешнего приёма стала насыщенная культурная программа. На сцене выступила гастрольная группа Ансамбля имени Александрова, специально прибывшая в Анкару для участия в праздновании.

Посольство России в Анкаре. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Солисты прославленного коллектива исполнили как хорошо знакомые нескольким поколениям россиян послевоенные песни, так и произведения турецкой патриотической музыки. Особенно теплый отклик вызвала композиция «Да здравствует генерал Мустафа Кемаль», давно ставшая в Турции одной из самых узнаваемых патриотических песен. Во время её исполнения турецкие гости окружили сцену, снимая выступление на телефоны. Среди зрителей находились бывший министр национальной обороны Турции и действующий председатель парламентского комитета по обороне Хулуси Акар, а также бывший посол Турции в России Мехмет Самсар. Концерт вёл народный артист Татарстана Рустем Асаев.

Еще одним новшеством приёма стали огромные светодиодные экраны, на которых в течение всего вечера демонстрировались панорамы различных регионов России. В разных частях зала то и дело можно было услышать: «Какая же Россия красивая!» Не меньшим успехом пользовалась и русская кухня: особую популярность у гостей снискали пельмени и блинчики с творогом.

Открывая приём, посол России в Турции Сергей Вершинин подчеркнул особое значение российско-турецких отношений.

Посол России в Турции Сергей Вершинин подчеркнул особое значение российско-турецких отношений. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Сегодня российско-турецкое сотрудничество охватывает практически все ключевые направления. От энергетики и торговли до туризма, культуры, образования и гуманитарных обменов. Поддерживается регулярный политический диалог, позволяющий эффективно решать вопросы двусторонней и международной повестки. При этом уникальную роль играют регулярные контакты между лидерами наших двух стран», - отметил посол.

Заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкайя отметил историческую глубину российско-турецких связей: «Турция и Россия обладают глубоко укоренившейся историей, сильными государственными традициями и дипломатическим опытом. Наши страны имеют особое значение для стабильности и будущего нашего региона. Наши многовековые отношения продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, преодолевая время и обстоятельства. Под руководством наших президентов мы продолжаем прилагать усилия для дальнейшего укрепления этой позитивной динамики в турецко-российских отношениях в предстоящий период».