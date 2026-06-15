Вылетай, подешевело! Авиабилеты на рейсы по России стоят меньше, чем прошлым летом

Летать по России в пик сезона отпусков в 2026 году дешевле, чем год назад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летать по России в пик сезона отпусков в 2026 году дешевле, чем год назад, порадовали отпускников в Ассоциации туроператоров России. Эксперты сравнили средние цены на перелет из разных регионов страны на популярные курорты - в Сочи, Калининград и Кавминводы, а также в Москву, Санкт-Петербург и Казань в июле этого года и прошлого, в общей сложности по 50 маршрутам.

Цены на билеты по безбагажным тарифам упали на 12,4% - с 13100 рублей до 11500 рублей. Билеты с багажом подешевели на 9,2% - с 16100 до 14600 рублей (на человека в одну сторону).

Но это, что называется, в среднем по больнице. Есть исключения из приятной тенденции и, наоборот, направления, на которых стоимость воздушного вояжа снизилась заметнее.

Так, слетать в Сочи стало на 1 - 2% дороже. А в Минводы и Калининград - на 20 - 25% бюджетнее. Если смотреть по городам вылета, то больше всего повезло не москвичам, а жителям Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В лидерах по снижению цен за год авиабилеты:

! из Калининграда в Санкт-Петербург (-51%, средний чек 3700 рублей без багажа вместо 7 500 рублей).

! из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды (-37%, средний чек 14000 рублей без багажа вместо 22200 рублей),

! из Екатеринбурга в Минводы (-30,8%, 16300 рублей вместо 23600 рублей),

! из Казани в Калининград (-35%, 10700 рублей вместо 16400 рублей) и Сочи (-21,4%, 12700 рублей вместо 16200 рублей).

Напомним, что речь идет об изменении цен за год, на перелеты в июле. И для 2026 года они еще не окончательные - кто-то купил билеты заранее, кто-то ищет сейчас, а кто-то приобретет за пару дней до вылета и наверняка заплатит больше.

А вот традиционный рост цен на перелеты в пик сезона отпусков никуда не делся и этим летом. Летать по стране в июне дешевле, чем в июле. В среднем - на 9 - 10%. На самых массовых маршрутах - из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Сочи - стоимость билетов на июль взлетала на 35 - 65%.