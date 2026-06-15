Раскрыта еще одна модель авто в списке разрешенных для закупки в такси

Автомобиль Jetour X70+. Фото: Jetour

В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что официальный список легковых автомобилей, разрешенных к эксплуатации в качестве такси на территории России, будет расширен за счет модели Jetour X70PLUS. Соответствующее распоряжение правительства находится на стадии подписания.

В ведомстве уточнили, что речь идет об одной модели — машине китайского бренда, сборка которой осуществляется в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Отмечается, что автомобиль обладает высокой степенью локализации производства.

В министерстве также напомнили, что в марте 2026 года в перечень добавились Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и Tenet T7, а в мае — Omoda C5. В настоящее время список включает 27 моделей различных марок, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet.

Правительство регулярно актуализирует этот перечень по мере освоения выпуска новых локализованных моделей. Чтобы автомобиль был включен в список, он должен соответствовать одному из трёх критериев, предусмотренных законодательством о локализации такси:

суммарное количество баллов локализации достигает установленного правительством порога для государственных закупок;

транспортное средство произведено в рамках СПИК, заключённого в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года;

автомобиль выпущен по СПИК, подписанному после 1 марта 2025 года, при условии, что правительство приняло отдельное решение о его допуске к работе в качестве легкового такси.