Что русскому «Аурус», то немцу - «мерс»: На каких автомобилях ездят лидеры разных государств

Aurus Senat нового поколения представили в начале июня на ПМЭФ. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/РИА Новости

Мировые лидеры на работу на такси не ездят! Они вообще не катаются на обычных машинах. Как минимум на дорогих, в большинстве случаев специально оснащенных с учетом требований безопасности. А где-то и разработанных эксклюзивно для первых лиц государства. Последних случаев немного. Но Россия - одна из таких стран.

«ПРИЗРАК» ЛЕНИНА

Считается, что если в стране есть свой автопром, то и ездить руководство должно на его продукции. Это вопрос престижа и безопасности. Но в России так было не всегда.

Николай II первым из руководителей страны оседлал «стального коня». Фото: ФСО

Первой машиной российского императора стал французский лимузин Delaunay-Belleville (теперь этой марки не существует). Его в 1906 году купили для Николая II. А для царской свиты приобрели «Мерседесы». К Февральской революции 1917 года в императорском гараже было уже 56 машин - американские Packard, французские Peugeot, британские Rolls-Royce. Были и «Руссо-Балты» российского производства. Но Николай II предпочитал передвигаться на «Делоне-Бельвиль».

Впоследствии на таких же машинах из императорского гаража ездили и Керенский, и Ленин. В 1919 году авто у вождя… отобрали грабители. Ленин принял за красноармейцев шайку Кошелькова (известный московский налетчик), вышедшую вечером на «большую дорогу», и велел водителю остановиться. А сам Яков Кошельков не узнал, кого грабит. Владимира Ильича, его сестру Марию, водителя и охранника бандиты заставили выйти и умчались на «Роллс-Ройсе».

В 1922 году Ленин пересел на специально купленный для него Rolls-Royce Silver Ghost («Серебряный призрак»). На Путиловском заводе в Петрограде задние колеса заменили на гусеницы, а передние поставили на лыжи, появилась печь для обогрева салона. Сегодня этот эксклюзив можно увидеть в Горках Ленинских. В музее уверяют, что «Серебряный призрак» вождя до сих пор на ходу!

В ленинском Rolls-Royce Silver Ghost был даже обогрев салона. Фото: G. Petrov/MAMM/MDF/Russia in photo

ЗИС, ЗИЛ И «МЕРСЕДЕС»

Кремлевский Гараж особого назначения был создан в 1921 году. Первая машина советского производства поступила туда в 1936-м. Это был ЗИС-101, созданный специально для Сталина. Автомобиль был почти копией американского Buick 32-90. Но надо же с чего-то начинать! С тех пор именно ЗИС (в 1956-м переименованный в ЗИЛ) занялся разработкой и сборкой автомобилей для руководства страны.

В последние годы жизни Сталин передвигался на ЗИС-115. Никита Хрущев использовал ЗИС-110 и ЗИЛ-111. Леонид Брежнев - ЗИЛ-114 и ЗИЛ-4104. А Михаил Горбачев ездил на лимузине ЗИЛ-41052, который затем достался Борису Ельцину.

Свои машины лидеры страны берут даже за границу. На фото - ЗИЛ-41052 Горбачева в Риме. Фото: Борис КАУФМАН/РИА Новости

Машины для первых лиц старались делать по последнему слову техники. Так, ЗИЛ-41052 для Горбачева оснащался 12-цилиндровым мотором объемом 7,7 л и мощностью 232 л. с. Коробка передач была автоматической - неслыханная роскошь для других советских моделей! Отделка салона - натуральная кожа и благородное дерево. Сделали таких машин лишь 14 штук.

С распадом СССР выпуск отечественных лимузинов для первых прекратился. Ельцин проездил на ЗИЛе до 1994-го, после пересел в лимузин «Мерседес». Так «Мерседесы» прописались в кремлевском гараже на долгие 24 года. Пока Владимир Путин в 2018-м не прибыл на инаугурацию на российском Aurus Senat.

ПРОЕКТ «КОРТЕЖ»

Разработку машин для высшего руководства возобновили в 2012 году, назвали проект «Кортеж». Дело поручили научно-исследовательскому институту НАМИ.

Задача была «простая» - создать с нуля линейку автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности и комфорта. И чтобы все компоненты были отечественной разработки. Главное отличие проекта - сделать авто с прицелом на коммерческий рынок, а не только для правительственного гаража.

Так появился бренд Aurus (от слов Aurum и Russia - «русское золото») и три его модели - седан Senat, внедорожник Kommendant и минивэн Arsenal. Презентация состоялась в 2018 году. Для Путина была сделана удлиненная и специально защищенная версия - Senat Limousine. Объем двигателя - 4,4 л, мощность - 598 «лошадей», коробка передач - девятиступенчатый автомат. Масса - почти 7 тонн!

Обычные «Сенаты» потом закупили для руководства Госдумы. «Коменданты» и «Арсеналы» нашли применение в президентском кортеже. Производство наладили в Елабуге, в 2021 году «Аурусы» стали доступны простым покупателям. Правда, по ценам выше «Роллс-Ройсов» (сейчас стоимость нового - около 50 млн рублей).

Недавно на Петербургском экономическом форуме представили второе поколение Aurus Senat. У него новое остекление, увеличенные двери, измененная геометрия задних крыльев. Технически автомобиль не изменился.

Кстати, Путин - не единственный глава государства, который ездит на «Аурусе». Такие машины есть в гаражах президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Туркмении. «Сенаты» были подарены королям Малайзии и Бахрейна. Еще два получил глава КНДР Ким Чен Ын.

ВАЖНО

Гордость и предупреждение

Зачем нам нужен Aurus.

- Помимо политических моментов, вроде предмета гордости за свой автопром, есть более важный нюанс: безопасность, - объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - В салоне современной машины установлены микрофоны, подключение к спутнику - ради стабильной навигации. Эти данные передаются онлайн на сервер производителя для предупреждения возможных проблем и сервисного обслуживания. Отключить все это нельзя - машина превратится в кирпич.

Но если речь идет о главе государства - не может президент такой страны, как Россия, передвигаться на машине, где его в любой момент могут прослушать, отследить, а при желании - заглушить двигатель, нажав клавишу на компьютере где-то в Штутгарте. Поэтому разработка машины, технологически не зависящей от иностранных компаний, стала просто необходима. По той же логике создавали авто для первых лиц и в США, и в Китае.

А КАК У НИХ

Прокати нас, Штайнмайер, на Audi

ГЕРМАНИЯ

Фридрих Мерц.

флагманский бронеавтомобиль Mercedes-Benz S 680 Guard.

В стране, которая выпускает и Mercedes, и BMW, и Audi, в гараже канцлера держат модели всех трех брендов. А там уж каждый выбирает что хочет. Ангела Меркель больше любила Audi A8. Нынешний федеральный канцлер Фридрих Мерц (на фото) предпочитает современный флагманский бронеавтомобиль Mercedes-Benz S 680 Guard. А вот президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поочередно катается на машинах всех трех марок.

МАЛАЙЗИЯ

Анвара бин Ибрагим.

Король Ибрагим и 13 султанов предпочитают «Роллс-Ройсы», «Бентли», «Майбахи» и «Рейндж Роверы». У монарха, напомним, в том числе есть и «Аурус»! А вот в гараже премьер-министра страны Анвара бин Ибрагима (на фото) помимо привычных немецких седанов имеется и местная модель - с весьма поэтичным названием Proton Perdana (это слово переводится с малайского как «первый» или «главный»).

Proton Perdana.

Proton - национальная компания, основанная в начале 80-х и сейчас почти наполовину принадлежащая китайскому Geely. Нынешнее поколение Perdana - практически клон Honda Accord.

ЧЕХИЯ

Петр Павел.

Бронированный немецкий седан BMW 7-й серии.

Президент Петр Павел нарушил многолетнюю традицию своих предшественников, выбиравших отечественную Skoda Superb. Охрана чешского лидера пересадила его на бронированные немецкие седаны BMW 7-й серии - более продвинутые в плане безопасности. Впрочем, марка Skoda (принадлежащая концерну Volkswagen) все еще массово служит в чешских ведомственных кортежах.

ШВЕЦИЯ

Карл XVI Густав.

Удлиненной версии Volvo S90.

Король Карл XVI Густав (на фото) передвигается на удлиненной версии Volvo S90. В отличие от премьер-министра Ульфа Кристерссона, которого возят на Audi A8. Возможно, он не видит особого патриотизма в использовании шведских седанов, поскольку компания Volvo уже 16 лет принадлежит китайскому Geely.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Ли Чжэ Мён.

Genesis G90.

В гараже президента Ли Чжэ Мёна есть и «Мерседес», и «Кадиллак», но основной машиной является патриотично-правильный Genesis G90 - флагман премиального бренда корейского концерна Hyundai-Kia.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британский автопром сейчас в упадке, но чего не отнять - так это изобилия люксовых брендов. Гараж Букингемского дворца включает россыпь роскошных «Роллс-Ройсов», «Бентли», «Ягуаров» и «Рейндж Роверов» (на таких внедорожниках любила ездить Елизавета II, часто сама садясь за руль).

Кир Стармер.

Range Rover Sentinel.

Служебным автомобилем премьер-министра Кира Стармера является Range Rover Sentinel - бронированная и более богатая версия Range Rover Vogue.

ИТАЛИЯ

Джорджа Мелони.

Бронированный Alfa Romeo.

Премьер-министр Джорджа Мелони сразу после вступления в должность заказала бронированные Alfa Romeo. Они разных моделей, но глава правительства в основном использует спецверсию седана Giulia (базовая модель в Италии стоит от 35 тысяч евро). Впрочем, на встречи с лидерами других государств она временами приезжает на Maserati Quattroporte. Такой же есть в гараже президента республики Серджо Маттареллы.

ФРАНЦИЯ

Эммануэль Макрон.

Основной машиной Эммануэля Макрона до недавнего времени был кроссовер DS7 (DS - дочерний бренд Citroen). Это выделяло авто главы Пятой республики в ряду машин его коллег по президентскому цеху, предпочитающих роскошные лимузины: DS7, разумеется, не оснащенные броней, доступны у дилеров за 50 - 60 тысяч евро.

Renault Rafale.

Прошлым летом Макрон пересел на Renault Rafale, эксклюзивно разработанный автогигантом в сотрудничестве с Елисейским дворцом. Это полноприводное 300-сильное гибридное кросс-купе, в задней части салона оборудован мобильный офис.

КИТАЙ

Си Цзиньпин.

Лимузин Hongqi N701.

Основная машина Си Цзиньпина - лимузин Hongqi N701. Это эксклюзивная шестиметровая машина, построенная на уникальной люксовой платформе. Выбор марки «Хончи» из всего многообразия китайских брендов, возможно, предопределен и ее именем (в переводе - «Красное знамя»), и историей. С момента появления компании в 1958 году она почти сразу стала делать машины для руководства страны. На «Хончи» первых поколений успел покататься даже Мао Цзэдун.

ЯПОНИЯ

Высшее руководство страны ездит на родных «Тойотах». Пусть не простых, а «золотых» - император Нарухито передвигается на Toyota Century Royal, по заказу двора было изготовлено всего четыре таких авто, каждое обошлось в $500 тысяч.

Санаэ Такаити.

Седан Toyota Century.

Премьер Санаэ Такаити (на фото) использует седан Toyota Century, который доступен и состоятельным японцам (цена около $140 тысяч). Их собирают вручную, делают не более 50 штук в месяц. В плане технической начинки авто почти повторяет гибридный Lexus LS600h L, отличается лишь роскошной отделкой салона и более консервативным дизайном.

США

Дональд Трамп.

Президент Дональд Трамп (кстати, вчера ему стукнуло 80!) ездит на абсолютном эксклюзиве, доступном лишь главе Белого дома. Речь про Cadillac One. Он же - «Зверь» (официальное прозвище - от английского Beast), он же - «Дилижанс» (позывной экипажа «автомобиля № 1» среди сотрудников спецслужб).

Cadillac One.

Впервые этот кадиллак представили в 2009 году на инаугурации Барака Обамы. Сейчас Трамп передвигается на его новой версии, дебютировавшей в 2018-м, почти одновременно с нашим «Аурусом».

Технические подробности держат в секрете. Известно лишь, что лимузин сделан на базе среднетоннажного грузовика GMC Topkick - легковая платформа просто не выдержала бы груз брони. Авто весит 8 - 9 тонн.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Лишь в двух странах, где есть свои национальные бренды, ими не пользуются первые лица. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, например, предпочитает Mercedes, BMW и Range Rover. Впрочем, как посмотреть: с 2008 года британский производитель Jaguar Land Rover (Range Rover - один из его брендов) принадлежит индийскому концерну Tata Motors.

Испанский Seat, видимо, кажется лидерам страны не особенно представительным. И королевская семья, и премьер-министр используют Audi, Rolls-Royce и Mercedes.

Самой престижной и часто используемой маркой среди глав государств является Mercedes. На нем ездят руководители 100 стран. На втором месте - BMW (34 страны), бронза - у Audi (25). И лишь затем идут «Роллс-Ройсы», «Бентли» и прочие кадиллаки.

У большинства первых лиц машины мало отличаются от серийных моделей. Конечно, их, как правило, бронируют и оснащают самыми роскошными опциями по спецзаказу. Но в целом это те же авто, которые способен заказать любой богатый человек.

По сути, только лидеры России, США и Китая ездят на автомобилях, недоступных для остальных.

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