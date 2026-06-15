Думали, перелом, а оказалось - остеосаркома

Мирослав мог потерять ногу, но теперь его ждет яркая полноценная жизнь. Фото: Семейный архив

Мирослав Хлопотов был активным и энергичным, как и все мальчишки. А в 8 лет вдруг начала болеть ножка. А синяка не было.

- Все прошло, мы забыли, но боль вернулась, а под коленкой появилась припухлость, - вспоминает мама мальчика Светлана.

В травмпункте сказали: застарелый перелом, но направили в областную травматологию.

- Вот там, все изучив, направили к онкологу. Он и поставил диагноз: «остеосаркома». Биопсия все подтвердила, - вздыхает мама.

Врачи удалили треть большеберцовой кости мальчика - она уже была съедена опухолью. А потом Мирослав стойко выдержал 4 курса химиотерапии.

- А потом врачи состыковали нас с «Кругом добра», и там Мирославу сделали индивидуальный эндопротез. Фонд еще и оплатил сложную операцию по его установке. Этот протез стоит внутри ноги и «растет» вместе с ней. И это чудо, ведь раньше при таком диагнозе ножку бы просто ампутировали, - рассказывает Светлана Александровна.

Мирослав все испытания выдержал стойко, не потерял жизнелюбия и оптимизма.

- А еще не отстал от сверстников в школе по учебе, хотя был на домашнем обучении. Он с таким удовольствием учится! Сейчас уже ходит без костылей, сам поднимается по ступенькам. И какое счастье, что снова стремится выходить гулять, дружить с детьми, - делится мама.

Врачи пообещали, что Мирослав сможет кататься на велосипеде и даже в будущем управлять автомобилем. И нет оснований им не верить.

КСТАТИ

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в этом году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили уже более 30 тысяч детей со 110 тяжелыми и редкими болезнями по всей России.