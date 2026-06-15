Блогеры нашего времени: Новые герои соцсетей - не гламурные прожигатели жизни, а люди, занятые реальным делом

Новые герои соцсетей - не гламурные прожигатели жизни, а люди, занятые реальным делом. Фото: AlexandrMusuc/Shutterstock/Fotodom

Кажется, интернет наконец-то «заболел» жизнью. И пока одни блогеры-мажоры продолжают пьяными кататься на купленной за папкины деньги дорогой тачке или продавать курсы «Как стать миллионером за неделю», подписчики уходят от «успешного успеха» к печкам, станкам и молитве. Почему это происходит и кто эти новые герои интернета?

ПЕРЕРЕЗАЛ ПУПОВИНУ

На страничке 35-летнего Кирилла Доронина нет «Бентли», полуголых девиц и вечеринок на Бали. Зато есть расписная русская печка и неспешный ремонт старенького дома своими руками: вот он несколько серий копает траншею от колодца к дому, вот обдирает старые обои, вот возится с керосиновой лампой.

Кирилл Доронин нашел счастье и тишину в родной деревне.

Еще пару-тройку лет назад этот мускулистый парень в татуировках был топ-менеджером на крупном предприятии в Санкт-Петербурге. Строил карьеру, нервничал, пил кофе литрами, сидел в душном офисе. А теперь у него дом, который он отстраивает своими руками, кошка Бритни и 300 тысяч подписчиков.

«Когда я только очутился в доме, Бритни обошла все пространство, обнюхав все места, у меня на душе как-то отлегло. Как будто перерезал пуповину с городом. И впервые в жизни пришло осознание, что я сделал что-то очень важное, - рассказывает Кирилл в одном из роликов. - У меня не было каких-то планов переезжать сюда насовсем, становиться блогером. Хотел просто выдохнуть, напитаться природой».

И под каждым таким постом - сотни комментариев: «Вот и мы с сыном переехали в родную деревню», «30 лет каталась по миру, а счастье и тишину нашла на родине».

ПРОСНУЛСЯ И НЕ СМОГ ВСТАТЬ

- Если бы не переезд сюда осенью 2023-го, в старенький дом бабушки, который достался мне по наследству, моя жизнь сложилась бы иначе. Я бы никогда не попробовал себя в роли блогера, рассказчика, режиссера, строителя, хозяина дома, - говорит Кирилл. - Изначально я завел блог для себя, чтобы выплескивать эмоции. Просто показывал свой день, как тут живу, как дом обустраиваю. И люди, неожиданно для меня, стали подписываться.

- Ты какие-то средства вкладывал в раскрутку своей соцсети?

- Ни копейки. Какие-то SEO-механизмы, конечно, применял. Но секрет успеха не в этом. Просто я осуществил мечту тысяч людей, показал разрыв шаблона: можно выйти из вечной гонки и просто жить для себя. Я честно рассказываю про все сложности и радости жизни в деревне. Людям это откликается. Сейчас это особенно актуально, когда все устали, выдохлись и хотят просто жить, а не это все достигаторство.

- А у тебя что в жизни случилось, что ты так круто поменял жизнь?

- В один «прекрасный» день я проснулся и не смог встать с кровати - сильно кружилась голова. Но я все равно пошел на работу - дела же! Неделю кое-как отмучился и попал в итоге в больницу. Что было - толком неясно, но, думаю, это из-за вечного стресса и сидячего образа жизни. Еще в больнице, под капельницами, я вдруг начал шутить: «Все, переезжаю в деревню, организм не выдерживает». А когда выписался - и правда завершил дела, взял кошку и вот живу здесь уже четвертый год.

БЕЗ ЦЕЛИ И СПИТЬСЯ МОЖНО

Подписчики Кирилла - молодые люди примерно 30 лет. Они делятся на три типа. Первый - это мужчины, которые хотят понять, как можно жить в деревне и зарабатывать на семью.

- Я честно говорю, что тут нет такого рынка вакансий, как в городе, что придется мыслить нестандартно, делать то, что раньше не делал: косить траву, рубить дрова, строить. Либо можно заняться сельским хозяйством, пасеку свою организовать или курятник, коровник (сейчас много госпрограмм по поддержке фермерства). Или как я - принимать гостей. Уже второй год ко мне едут люди «на избовье»: просто побыть тут, окунуться в простой деревенский быт, погулять, попариться в баньке.

У Кирилла Доронина 300 тысяч подписчиков и восстановленный своими руками дом. Фото: t.me/doroningo

Онлайн-проект, созданный Дорониным, уже объединил людей по всей России. Они предлагают гостям свои деревенские домики для отдыха.

- Еще одна категория подписчиков - люди, которые раньше думали, что деревня - это глушь, где ничего нет. Но ведь это не так! В двух километрах от моего дома, например, большой поселок со школами, больницей, магазинами. Есть станция, откуда ходят поезда в Питер, Мурманск, Петрозаводск.

- А третьи кто?

- А третьи… Те, кто считает, что я просто как актер тут нахожусь ради видео, а сам живу в городе. Просто зарабатываю в интернете.

- А не зарабатываешь?

- Блог приносит совсем немного. Стабильного какого-то дохода у меня нет. Я сдаю свою питерскую квартиру, но это только на бензин и еду. А так зарабатываю арендой, иногда рекламодатели приходят. Но здесь в деревне и расходы другие.

Главное, по его словам, - иметь цель.

- Моя цель - обустройство моего пространства. Я сам баню построил, воду в дом провел, сделал туалет и душ. Делаю ремонт в доме. А если говорить про глобальную мечту, то я хотел бы построить свою деревню, создать комьюнити.

МЕНЯЕМ BIRKIN НА ПЕРФОРАТОР

Строительство сейчас очень популярно в соцсетях. Переделки, ремонты своими руками.

- Можно сказать, это такое новое реалити, «Дом-2», только настоящий. Где главный конфликт - не между персонажами, а между «нет денег на ремонт» и «я смогу сам». И когда побеждает второе, зритель радуется вместе с героем, - объясняет эту тенденцию Роман Масленников, владелец PR-агентства по раскрутке соцсетей. - Формат «я сам делаю» стал очень популярен. Можно сказать, это новая народная культура, когда ты не покупаешь картинку, а создаешь ее своими руками.

Дарья Цыганчук с 3 миллионами подписчиков, ремонтируя чужие квартиры, заработала на свою. Фото: t.me/stalinka_na_mojaike1

Особенно ярко проявляют себя в этом девушки. Хрупкие, иногда с длинными ногтями, но с кувалдой наперевес. Они берутся за то, что раньше считалось «мужским делом», - кладут плитку в ванной, шлифуют паркет, разрушают стены, а потом строят новое. У Дарьи Цыганчук - уже около 3 миллионов подписчиков. А начала она с того, что стала показывать, как сама делает ремонт в съемной квартире. В итоге за несколько лет девушка уже не одну чужую квартиру отремонтировала. И заработала на свою - тоже убитую, с бабушкиным ремонтом.

КРЕСТ, ГАНТЕЛИ И ВИДЕОКАМЕРА

«Как держать пост и не потерять белок, когда тренируешься?» - подписчики задают вопросы, как будто из двух разных миров.

«Пост - не вопрос диеты, а вопрос личного саморазвития, стать лучшей версией себя. В пост в любом случае вы белок будете терять. Закрывать это окно можно лишь только с помощью протеиновых коктейлей или батончиков. Либо уйти на углеводку», - отвечает мужчина в рясе и с крестом. Это отец Иоанн Попов, новая звезда социальных сетей.

Попов качал тело и душу - и преуспел.Фото: t.me/Sila_Duha2

Отец Иоанн потомственный священнослужитель. Но он не только молитвы читает и службы проводит, но и всерьез занимается бодибилдингом. Его ролики в соцсетях смонтированы так, что легким движением руки или щелчком накачанных пальцев спортсмен с гантелями превращается в настоятеля храма с псалтырем в руках.

Сейчас у отца Иоанна около миллиона подписчиков.

Свои такие разные роли Иван Попов называет одним словом: служение.

«Я родился в священнической семье и спортом занимаюсь с детства, - рассказывает он. - Это неотъемлемые части моей жизни, которые я прекрасно совмещаю».

В храм, где служит отец Иоанн, теперь приходит много молодежи и спортсменов. И это не единичный случай. По всей стране сейчас заметно: прихожане помолодели, а на службах все чаще появляются незамужние девушки. Многие откровенно признаются - их привлекают сами батюшки. Молодые, брутальные, харизматичные, умные.

ЭПОХА БОРТПРОВОДНИКОВ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Отец Иоанн пошел в интернет, чтобы популяризировать православие и церковь. А вот дьякон Арсений из Санкт-Петербурга стал популярным в интернете нечаянно. Одна прихожанка исподтишка сняла его во время службы, наложила веселую песенку: «Ты был прекрасен, как Иисус…» - и пошло-поехало. В храме даже не сразу поняли, что за толпы прихожанок вдруг появились. А дьякон, который не только не ведет, но даже не смотрит соцсети, а еще и глубоко женат, был сильно удивлен своей популярности.

Тренд прижился, и в сети стало все больше роликов с молодыми симпатичными священниками. Да так, что даже самые далекие от религии девушки сильно заинтересовались церковью.

«Эпоха бортпроводников закончилась, началась эпоха батюшек. На верном пути, девочки, ближе к Богу идем», - шутят женщины в комментариях.

Главный секрет православных блогов в том, что священники простым языком и с теплотой к религии рассказывают о вопросах, которые многие почему-то стесняются задать вживую: как правильно креститься, зачем вообще нужно причастие, не грешно ли просить у Бога богатства или жениха и так далее.

У батюшки Антона Русакевича только ВКонтакте 424 тысячи подписчиков. У священника Николая Бабкина - 289 тысяч. И юморист в рясе Павел Островский ведет блог на те же 289 тысяч человек. И это, конечно, далеко не предел.

Как рассказал «Комсомолке» зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, РПЦ совершенно не против и даже за то, чтобы священнослужители завоевывали интернет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Конечно, в соцсетях по-прежнему полно роликов из роскошных отелей, арендованных кабриолетов и с бокалами шампанского на закате. Гламур никуда не делся. Но у него появился серьезный конкурент - жизнь без фейка. Та, что пахнет деревом, цементом и машинным маслом. Где не продают курсы, а работают руками. Где не делают вид, а живут по-настоящему.

Кирилл спас себя и других деревней. Отец Иоанн - служением и спортом. Дарья доказала, что кувалда в женских руках - популярнее накачанных губ.

У всех этих новых интернет-героев нет арендованных яхт и прочих атрибутов для привлечения внимания. Зато есть правда, которую чувствует зритель. И, кажется, правда теперь нужнее.