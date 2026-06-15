Американская «машина предсказаний»: Как работает платформа прогнозов Polymarket

Перед президентскими выборами 2024 года в США Polymarket наперекор всем соцопросам стал предсказывать победу Дональда Трампа над Камалой Харрис. Так и вышло: Камала ушла в небытие. Фото: ARMEND NIMANI/AFP/EAST NEWS

В разгар ковида 21-летний Шейн Коплан живет с мамой- психотерапевтом, на съемную квартиру денег нет. Чтобы не мешать мамуле, ведущей онлайн-приемы, он работает, сидя на унитазе. Вместо компьютерного стола - корзина для белья.

Через пять лет он станет миллиардером. А его детище, платформа предсказаний Polymarket, будет влиять на судьбы мира. И влияние это положительным не назовешь.

СДЕЛКИ НА МИЛЛИАРДЫ

Polymarket предсказал победу на президентских выборах в США Джо Байдена с минимальным отрывом от Трампа. В 2024-м спрогнозировал снятие Байдена с гонки и победу Трампа над Харрис - пока маститые аналитики либо уклонялись от ответа, либо прочили триумф Камале. Как и соцопросы.

На платформе можно предложить тему прогноза. Если ее одобряют админы, граждане голосуют за варианты криптовалютой, покупая контракты - «акции» правильного, на их взгляд, ответа. Каждая не может быть дороже 99 центов.

К примеру, стоит вопрос: «Люди полетят на Марс через десять лет?» Изначально акции «да» и «нет» стоят поровну, полдоллара. По мере спроса цена одних растет, других пропорционально падает. Вариант «Да, на Марс полетят» стоит $0,73? Значит, 73 процента вероятности.

При верном прогнозе участники получают по доллару за «акцию». При неверном - теряют все.

Каждый месяц так развлекаются по 750 000 человек, прокручивая $7 млрд. Polymarket получает комиссию.

27-летний миллиардер Шейн Коплан умеет заглядывать в будущее. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Шейн Коплан не устает убеждать, что его платформа - не букмекерская контора, а финансовая биржа прогнозов. И вдобавок машина истины, ведь, когда народ рискует своими деньгами, точность предсказаний вырастает в разы.

ПРАВИТЬ ПО-НОВОМУ

Коплана вдохновили идеи американского экономиста Робина Хэнсона, который придумал новую систему управления обществом - футархию («власть будущего»).

Правительство вычисляет, какие показатели могут принести народу счастье: рост ВВП, снижение преступности или, может, доступность жилья. Народ выбирает самое главное на референдуме.

Проекты каждого важного закона власти выбрасывают на онлайн-биржу. С формулировкой типа: «Поможет ли это увеличить ВВП к следующему году?»

Если большинство трейдеров уверены, что нет - проект летит в корзину, и деньги всем возвращаются. А если да - через год некие «агентства статистики» считают, достигнут ли целевой показатель. Вот тогда одни получают на бирже миллионы, а другие запивают горечь потери бурбоном.

Вот только кто сказал, что сильные мира сего не могут щедро заплатить за ложную статистику, а перед этим скинуться на выгодный им ответ?

Так на Polymarket часто и бывает. Может, ради этого платформу и раскрутили?

ТРАМПУ ПОМОГ КИТ

Вернемся к выборам 2024 года в США. Начало октября, шансы Трампа и Харрис оценивают как равные.

Внезапно на Polymаrket начинается активная скупка «акций» за победу Трампа. Лидируют 11 аккаунтов, за которыми стоит один и тот же человек под ником Французский Кит. С этих аккаунтов были потрачены 80 миллионов долларов.

Наивный избиратель думает: коллективный разум подсказал, с кем будет жить лучше, чье имя писать в бюллетене.

После выборов американские журналисты заглотили поднесенную им на блюдечке историю о том, что Кит, назвавшийся экс-трейдером с Уолл-стрит, якобы заказал частные соцопросы, которые помогли все понять.

Он заработал тогда на Polymarket 165 миллионов.

Через неделю после проигранных выборов Байден прислал ФБР домой к основателю платформы. У Коплана даже изъяли мобильник. Но Джо в Белом доме уже оставалось недолго, и следствие окончилось ничем.

Вновь воцарившийся Трамп снял с Polymarket все ограничения. Его сын Дональд- младший официально стал стратегическим советником компании. И через свой инвестфонд влил туда десятки миллионов долларов.

Кстати, ученые из Колумбийского университета подсчитали: четверть сделок на Polymarket фиктивные. Чтобы раздуть ту или иную тему, «предсказатели» торгуют сами с собой.

СТАВКА НА ВЗРЫВ

В августе прошлого года пять аккаунтов заработали $154 000 на прогнозе о том, что Трамп встретится с Зеленским. Через сутки встречу подтвердили официально.

Некто Magamyman прославился тем, что за трое суток предсказал начало войны США и Израиля с Ираном. Вложив $100 000, аноним получил полмиллиона чистой прибыли. Заодно с ним действовали еще пять аккаунтов, вместе они заработали 1,2 млн.

Некоторых энтузиастов ловят - мастер-сержант Сил специальных операций США Гэннон Ван Дайк был задействован в венесуэльской операции и поставил $33 934 на то, что американцы до 31 января отстранят Мадуро от власти. Куш составил $409 881. После шума в прессе платформа сдала «гения». Его обвиняют в мошенничестве и незаконном использовании госинформации.

У руководства платформы есть все данные о пользователях. Но понятно, что самые влиятельные из них неприкасаемы…

Чтобы понять, как глубоко пустил корни Polymarket: до марта там рулил прогноз о вероятности ядерного взрыва до конца года. Ее оценили в 24%. В рассуждения об этом пользователи вложили $244 000. Народ напугался, пошли панические слухи: мол, на взрыв ставят инсайдеры из Пентагона.

Платформе пришлось удалить сюжет. Но менее опасной она от этого быть не перестала.

Их прогнозы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ

Рядовые пользователи Polymarket потеряли $58 млн на прогнозе о том, наденет ли Зеленский костюм в июне прошлого года. На саммит НАТО в Гааге главарь киевского режима пришел в чем-то чуть менее мято-мешковатом, нежели обычно. И трейдеры затеяли с платформой официальный спор: можно ли считать это костюмом?

Спорные случаи решает жюри из… самых богатых участников. Они постановили считать наряд Зеленского «костюмом особого покроя». И забрали весь банк. Вот тут интересно, кстати - они решили подбодрить друга Володимира или просто заработать? Наверное, совместили полезное с приятным.

Гражданин из Франции дважды предсказал внезапное повышение температуры в Париже, заработав 30 000 евро. Оказалось, платформа мониторит парижский климат по единственному метеодатчику у аэропорта Шарль де Голль. Конспирологи предположили: предсказатель имел доступ к датчику и мог нагреть его феном. Французская метеослужба даже начала расследование. Результата нет, ладно хоть датчик теперь используют другой.

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