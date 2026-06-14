Что на самом деле происходит в зоне СВО, о чем новая книга Водолазкина и за кого болеть на ЧМ по футболу-2026

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Александр Сладков рассказал о том, что сейчас происходит на фронте

2 место. Георгий Бовт: Эльвира Набиуллина скоро покинет ЦБ

3 место. Как послы трёх европейских стран в МИД России сходили

4 место. ВСУ в Константиновке варятся в котлах

5 место. Евгений Водолазкин - про «Последнее дело майора Чистова», Петербург, ИИ и Эмира Кустурицу

6 место. За кого мы будем болеть на Чемпионате мира по футболу 2026

7 место. Как жила Россия 200 лет тому назад

8 место. Макс Корж в Стамбуле: 40 тысяч зрителей и билеты в крипте

9 место. Пермский маньяк караулил своих жертв почти без одежды

10 место. Насколько езда на АИ-92 снижает ресурс мотора