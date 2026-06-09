Вот как выглядит единственная дочь Влада Листьева: телеведущий оставил ей очень много денег

Дочь Влада Листьева рассказала об отце Фото: Кадр видео.

Влад Листьев упер в 38 лет. Телеведущий прожил яркую и очень короткую жизнь. Его застрелили в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года. У звезды от трех жен сталось двое детей и шесть внуков. Им досталось богатое наследство шоумена. Единственная дочь короля прайм-тайма 90-х раскрыла подробности.

Влад Листьев был женат трижды. В первом браке у него родилась дочь Валерия. От второй жены Татьяны Лялиной у ведущего родилось два сына. Старший Владислав умер в шестилетнем возрасте, младший Александр работает на телевидении. За четыре года до гибели Листьев женился на дизайнере Альбине Назимовой. Но детей в паре не было. Сейчас у Листьева шесть внуков. Все близкие шоумена ведут закрытую жизнь и не появляются на публике.

Лишь недавно Валерия Листьева решила рассказать об отце. 45-летняя наследница покойного телеведущего узнала о его смерти, когда ей было 13. "Мы с мамой смотрели что-то по телевизору. Позвонила бабушка и говорит: «Папу убили». Мне тогда было 13 лет. У меня был шок, конечно", - рассказала она Денису Пархоменко в его шоу "Как есть".

Телеведущего застрелили в подъезде его дома Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

После смерти Листьева его близкие поделили наследство шоумена. Как выяснилось, оно было внушительным.

"Часть наследства была за границей. Когда был заключен мир между наследниками и подписаны документы, приезжал Андрей Разбаш и привез сумму, которую мы вложили в квартиру. Все остальное было убрано в долгий ящик. Очень много денег. Мы с мамой потом ездили за границу очень много", - заявила дочь звезды.

Валерия работает маникюршей, родила троих детей: Анастасию, Богдана и Гордея. Никто из них не захотел стать журналистом. "Дочка окончила художественную школу, сейчас заканчивает 11-й класс, будет поступать в художественный университет. А двое сыновей у меня каратисты", - рассказала звездная наследница.

После первого развода женщина вернула фамилию отца и решила больше ее не менять. "Есть гордость, когда ты ее произносишь. Раньше я ее очень стеснялась", - резюмировала она.