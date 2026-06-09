Герой спецоперации «Z» Иван Голиков спас раненых от атаки дрона

Сержант Иван Голиков и рядовой Вадим Ильин Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

ПРОЯВИЛ ОТЛИЧНУЮ РЕАКЦИЮ В БОЮ

Рядовой Вадим Ильин

«Рядовой Вадим Ильин действовал в составе расчета артиллерийского орудия по уничтожению живой силы противника.

В ходе выполнения боевой задачи, Вадим обнаружил приближающийся вражеский дрон и незамедлительно подал сигнал воздушной тревоги личному составу расчета.

Заняв удобную огневую позицию, Ильин метким огнём из штатного оружия уничтожил вражеский БПЛА, который сдетонировал от удара о землю на безопасном расстоянии от огневой позиции.

Получив координаты наступающего противника, расчет артиллерийского орудия произвел огонь. Решительными и быстрыми действиями расчета, в составе которого действовал Ильин было уничтожено до 15 боевиков ВСУ.

Благодаря профессионализму, бдительности и быстрой реакции рядового Вадима Ильина удалось успешно выполнить боевую задачу, сохранить жизни и здоровье личного состава, а также вверенную технику».

СПАС РАНЕНЫХ ОТ АТАКИ ДРОНА

Сержант Иван Голиков

«Сержант Голиков выполнял боевые задачи по оказанию медицинской помощи раненным военнослужащим вблизи линии боевого соприкосновения.

Иван лично оказывал первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранение, после чего организовывал их эвакуацию.

В момент, когда Голиков выводил раненого товарища к месту эвакуации, противник поднял в воздух беспилотный летательный аппарат со сбросом. Иван, увидев приближение дрона ВСУ, прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил его, после чего продолжил движение.

Благодаря грамотным и решительным действиям сержанта Ивана Голикова удалось своевременно эвакуировать более пяти человек, тем самым сохранить им жизнь».