Кристина Асмус показала подросшую дочь от Гарика Харламова

Фото Кристина Асмус с дочкой Анастасией Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая светская премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3» (в прокате с 11 июня). Как и во второй части фильма, герой Милоша Биковича перевоспитывает новых мажоров — зарвавшихся супругов Бориса и Лену Вяземских сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус.

38-летняя Кристина Асмус вышла на дорожку с 12-летней дочерью Анастасией, которая родилась в браке с Гариком Харламовым. Гарик и Кристина прожили вместе семь лет, а в 2020-м объявили о разводе. Шоумен и актриса расходились не без скандалов, но все же смогли уладить отношения ради дочки. Первые несколько лет после расставания с Харламовым Асмус с ребёнком приходилось жить в одном доме с бывшем мужем. Об этом актриса сама рассказала в соцсетях. Впрочем, сейчас бывшие супруги нормально общаются. Два года назад 45-летний Харламов женили в третий раз на актрисе Екатерине Ковальчук. По слухам, пара сейчас ждет ребенка.

12-летняя Настя Харламова выросла настоящей красавицей. Голубоглазая девочка одинаково похожа, как на папу, так и на маму. Ранее в интервью «Комсомольской правде» Харламов рассказывал, что у дочки потрясающее чувство юмора.

Кристина Асмус с дочкой Анастасией Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кристина в белом корсетном платье с черной вставкой и с золотистыми локонами выглядела просто роскошно. Звезде явно больше всего идут именно длинные волосы, но никак не каре.

Кристина Асмус Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В беседе с журналистами Асмус рассказала, что они с Прилучным выполняли все трюки самостоятельно. По словам актрисы, в фильме было много танцев. Кроме того, героям приходилось даже тонуть в море.

«Травм на площадке у меня не было, к счастью, но они у меня были до этого (актриса ломала ноги и серьезно повреждала связки несколько лет подряд). Мне Клим (Шипенко) сказал: «Кристина, береги ноги!» А травмировалась я уже после съемок: на Бали упала с мопеда. Но микроинцидент был, но мы справились… Мое спортивное прошлое помогает мне во всем. Я терпелива, вынослива. Любые погодные условия, бессонные ночи. Отдавайте детей на спорт!» — посоветовала Кристина.

Пока актриса рассказывала о съемках, мимо проходил Иван Охлобыстин, который также сыграл в «Холопе 3». В какой-то момент 59-летний актер поддался порыву и расцеловал шею белокурой красавицы-актрисы.

«Я вас люблю», — в ответ произнесла Асмус.

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