Регина Тодоренко заговорила о четвертом ребенке

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце сентября Регина Тодоренко снова стала мамой: телеведущая родила мужу Владу Топалову третьего сына. Малыша назвали Федором. Супруги воспитывают еще двоих сыновей – Михаила и Мирослава.

Почти сразу после рождения ребенка Регина вернулась к съемкам. 35-летняя звезда экрана признавалась, что очень устает, работая на износ и ухаживая за тремя детьми, один из которых – грудной младенец. Тем не менее, спустя девять месяцев после рождения младшего сына, многодетная мама призналась, что… уже мечтает о четвертом ребенке.

«Я очень хочу еще детей. Мы с мужем очень любим детей. Это невероятный и вообще какой-то чудесный процесс. Но время. Нам так хочется уделить его каждому ребенку, причем как можно больше. Еще хочется реализовываться, хочется новых проектов, хочется карьерного роста, хочется проводить время вместе», - рассказала телеведущая изданию «ТВ Mail».

Регина призналась, что помимо карьеры их с мужем сдерживают еще и жилищные условия.

«Четвертый ребенок обязывает к еще большему расширению, поэтому мы пока приостановили эту бурную деятельность», - заявила Тодоренко.

Влад Топалов с сыновьями. Фото: соцсети.

Регина не раз говорила, что могла бы позволить себе расслабиться и подольше побыть с новорожденным дома. Тем более, что Влад Топалов вполне способен обеспечить семью во время ее декретного отпуска. Но она боится надолго выпадать из рабочего графика.

«Очень хочется посидеть в декрете, но... Это мое субъективное мнение, но артистам нельзя выпадать из профессии даже на короткий период, если они хотят и дальше быть в строю. Сейчас время высоких скоростей. Чтобы быть актуальным и востребованным, надо пахать не переставая», - считает она.

Регина признавалась, что буквально разрывается между домом и работой, пытаясь все успеть. Если бы не помощь свекрови и домработниц, она бы не справилась. По словам телеведущей, по вечерам у нее едва хватает сил, чтобы доползти до душа.

Напомним, звезда трэвел-шоу «Орел и решка» и музыкант Влад Топалов поженились в 2018 году за несколько недель до рождения первенца. А 3 июля 2019 года супруги устроили красивую свадебную церемонию в Италии – в Сорренто.

Третий ребенок звезды появился на свет в элитной клинике в Майами. Там же в 2022 году телеведущая родила второго сына, Мирослава. Старшего сына Михаила Тодоренко рожала в московском роддоме.

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