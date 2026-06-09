Эмигрировавшая в США солистка Little Big Софья Таюрская заявила о желании вернуться

В США у Ильи Прусикина* и Софьи Таюрской родилась дочь. Фото: соцсети.

Солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская уехали в США сразу после начала СВО. Музыканты обосновались в Лос-Анджелесе, где пытаются развивать музыкальную карьеру. Однако былой успех и гонорары, которые группа получала в России, для них теперь - недостижимая мечта. На жизнь артисты зарабатывают малобюджетными концертами для русских эмигрантов.

Неудивительно, что Софья Таюрская внезапно заявила о своем желании вернуться в Россию. Об этом жена иноагента высказалась в соцсетях. Певица оставила комментарий под публикацией Анастасии Ивлеевой, выложившей кадры с прогулки по улицам Санкт-Петербурга. Блогер поздравила подписчиков с началом лета.

«Боже, как же хочется летом в Питер!» - написала в комментарии 35-летняя Таюрская.

Напомним, группа Little Big должна была представить Россию на 65-м юбилейном «Евровидении» в Роттердаме в 2020 году, однако песенный конкурс бы отменен из-за пандемии коронавируса. Музыканты записали для конкурса песню «UNO» и сняли на нее клип. В 2022 году Прусикин* и Таюрская осудили спецоперацию и уехали в Штаты.

Илья и Софья долго скрывали свои отношения, поскольку на момент зарождения их романа Прусикин* был официально женат на блогере Ирине Смелой. В России у него остался сын Добрыня. Своему сыну Илья давно не помогает – у него нет денег, чтобы платить алименты.

После отъезда из России музыкант жаловался на нехватку денег, а Таюрская - на то, что лишилась дома, работы, друзей и страны. В США они сыграли свадьбу, а через два года у них родилась дочь Александра.

Солисты группы готовы вступать на корпоративах и просят гонорар в 4,5 миллиона рублей – в два раза ниже заработков, которые у них были в России. Однако спроса на их выступления нет, и музыканты практически не выходят на сцену. Судя по всему, в Штатах они живут в основном на детское пособие, а также на доход от прослушиваний композиций группы на российских сервисах.

*Признан в РФ иностранным агентом.