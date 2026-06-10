Во время телемоста операторы дронов поделились своим опытом в выборе службы, а также продемонстрировали навыки, приобретенные в ходе подготовки и боевых действий Фото: скриншот видео.

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр», действующие в зоне специальной военной операции, регулярно демонстрируют эффективность своей работы. Российские военнослужащие, применяя все типы разведывательных и ударных беспилотников, успешно поражают командные пункты противника, личный состав ВСУ, их технику и антенны связи на Добропольском направлении.

Лишение противника возможности координировать действия посредством уничтожения средств связи является ключевым элементом тактики. Этому учатся молодые специалисты, среди которых бывшие студенты из Самары, уже применяющие полученные навыки в боевых условиях.

Самарских студентов познакомили с земляками в зоне спецоперации

В тыловом районе спецоперации состоялся телемост, связавший военнослужащих войск беспилотных систем с учащимися самарских учебных заведений Самары. Земляки рассказали, как им служится в войсках беспилотных систем.

Во время телемоста операторы дронов поделились своим опытом в выборе службы, а также продемонстрировали навыки, приобретенные в ходе подготовки и боевых действий.

Студенты задавали вопросы о контрактной службе, специфике работы с беспилотниками и жизни на передовой. Они также выразили благодарность защитникам Родины за их мужество и преданность.

В Минобороны России отмечают, что участниками войск беспилотных систем все чаще становятся молодые люди из разных регионов, взявшие академический отпуск для заключения специальных контрактов. Они осознанно решают связать свою жизнь с армией.

СПРАВКА «КП»

Граждане, желающие поступить на службу в войска беспилотных систем, могут заключить контракт на срок по своему выбору. Отбор ведется исключительно на добровольной основе. Служащие в этих подразделениях закрепляются за ними и не могут быть переведены в другие части ВС РФ без их согласия, что закреплено контрактом и законодательством.