Сергей Рыбаков: «ПМЭФ фиксирует тренды»

Программный директор дискуссионного Клуба Vostok Сергей Рыбаков. Фото: Росконгресс.

Геополитика перестала быть игрой только крупных сверхдержав, малые страны демонстрируют свой уникальный суверенитет. В интервью «Радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума программный директор дискуссионного Клуба Vostok Сергей Рыбаков рассказал, почему старые финансовые механизмы больше не работают, где будут создаваться правила для искусственного интеллекта и чем выборы следующего генсека ООН отличаются от всех предыдущих.

СУВЕРЕНИТЕТ КАК ТОВАР

- Сергей Васильевич, поговорим о геополитике и геоэкономике. Каким аспектам, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме, вы считаете, нужно уделить особое внимание?

- На самом деле, здесь на форуме, очень много дискуссий было посвящено именно данной проблематике. Мир меняется, геополитика стала другой по сравнению с тем, что мы видели еще 10-15 лет назад. И, как ни парадоксально, огромную роль в этом начинают играть малые государства, которые раньше никто не воспринимал в качестве равноправных игроков в глобальной повестке.

В рамках национального суверенитета страны научились находить свои уникальные особенности, без которых весь остальной мир просто не сможет обойтись. То есть у нас была большая тематика, объединяющая всю планету: финансовая система, логистические цепочки, транснациональные компании, межгосударственные отношения. Сейчас каждый пытается защитить свой собственный суверенитет, понять, что в нем уникального, определить то, что без сомнения нужно и важно для всего остального мира.

И вот именно эти уникальные особенности прозвучали здесь, на форуме. Питерский форум в очередной раз объединил весь мир. Россия – это потрясающая огромная территория, наша природа уникальна, без нашей страны весь мир обойтись точно не может. Так и остальные страны – у каждой есть что-то свое, и каждая страна это озвучила. Для меня это стало открытием, потому что это абсолютное переосмысление всей глобальной геополитики и абсолютно точно — геоэкономики.

ОХОТА ЗА НОВЫМ КЕЙНСОМ

- Здесь же, на форуме, также обсуждались взаимоотношения геополитики и финансов. Какие перспективы развития у мировой финансовой системы вы видите?

- Данному вопросу уже больше 10 лет. На самом деле очень давно обсуждается необходимость переформатирования мировой финансовой системы. Мир меняется, и старые механизмы, которые были утверждены Бреттон-Вудской системой, уже, к сожалению, не могут до конца соответствовать тем изменениям, которые сейчас происходят.

Глобальная финансовая система вступила в новую эру геополитической и региональной фрагментации, где потоки капитала, торговля и валютное регулирование все больше формируются на уровне региональных и политических союзов и объединений. И сегодня геополитическое влияние определяется не только армиями, империями или крупными альянсами, но и все чаще – активами, ликвидностью, а также контролем и влиянием страны на важную глобальную финансовую инфраструктуру. Исчезает глобальная система, позволяющая честно зарабатывать и расходовать средства.

- В чем конкретно проявляется несостоятельность старой системы?

- Государства начали целенаправленно использовать финансовые рынки, инструменты, институты, резервы и потоки капитала для оказания влияния и формирования нового глобального геополитического порядка. В рамках ПМЭФ мы провели на эту тему отдельную сессию: «Геополитика финансов».

Раньше главным был вопрос доступа к ресурсам и деньгам: имея деньги, можно было решить практически любые задачи. Сегодня система изменилась кардинально: у вас могут быть огромные финансовые ресурсы, но вы будете просто не в состоянии ими воспользоваться. Финансовые инструменты и структуры оказались крайне политизированы. Изначально это начиналось с благой задачи: пресечь использование «грязных», незаконно полученных денег, но затем это сместилось в плоскость текущей политической конъюнктуры.

Те, если у тебя есть деньги, это не означает, что они у тебя действительно сейчас есть. Механизмы, которые в свое время были разработаны для того, чтобы бороться с грязными деньгами сейчас начинают применяться и в обычной государственной жизни, в том числе и на системной основе. Это коренное отличие от того мира финансов, который существовал еще 10 лет назад.

Поэтому миру нужны новые экономические модели, новые экономисты. Новые кейнсы (Кейнс, великий экономист, создатель той системы, по которой мы сейчас живем). Нам нужно переосмысление мировой финансовой системы. И нам нужны именно те эксперты, те мудрецы, если можно так сказать, которые позволят нам создать новую финансовую систему. Которая позволит снова соединить всех нас вместе, позволит решить все возникающие вопросы, учитывая все те технологические инновации, которые мы в последнее время видим, и спокойно на протяжении следующих 100 лет двигаться вперед.

ПРАВИЛА ДЛЯ ИИ

- Разработка правил по проблеме искусственного интеллекта. Что сейчас происходит по этой теме в мире?

- Данная тема привлекает просто огромное внимание. Только в рамках ПМЭФ в этом году более десяти сессий были посвящены данному вопросу. А если мы говорим об основных мировых мероприятиях 2026 года то это, конечно, Индия, где в феврале прошел саммит AI India Impact Summit (на сегодняшний день самый крупный в рамках стран Глобального Юга); это Женева в июле этого года, где Организация Объединенных Наций одновременно проводит три мероприятия (ИИ во благо, Глобальный диалог по управлению ИИ и Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества), посвященные тематике искусственного интеллекта. А одно из них – Глобальный диалог по теме управления искусственным интеллектом – вообще пройдет первый раз в истории. ООН собирает все страны, для того чтобы обсудить: а как же мы будем управлять искусственным интеллектом, как будут формироваться правила игры для этой новой уникальной технологии?

И сразу после этого саммита – один из крупнейших саммитов в мире в Китае: Всемирная конференция по искусственному интеллекту (World AI Conference), которая пройдет в Шанхае. Китай в настоящее время является одной из стран – основных драйверов данного прогресса, и именно там государство будет представлять свои наработки, свое видение, и свои предложения по развитию ИИ.

- Где в итоге будут формироваться эти новые правила? И какова позиция России?

- Сейчас именно об этом и идет основное обсуждение – где будут формироваться новые правила, кто будет это делать, кто будет этим процессом руководить. Мы поддерживаем видение, что их формирование должно проходить на базе ООН. Это очень важно. В этой связи в рамках Восточного экономического форума мы планируем провести отдельную сессию, посвященную данной теме, по итогам меропритиятий в Индии, Китае и Швейцарии, чтобы поговорить о том, какую роль играет искусственный интеллект, как он будет управляться и в чем ключевая роль и преимущества России в данной повестке. Потому что однозначно роль нашего государства в этом плане огромна. Президент Российской Федерации недавно сказал, что в следующем году именно наша страна будет принимать один из крупнейших мировых саммитов, посвященный данной проблематике.

- Почему так важно, чтобы правила были едиными для всех?

- Искусственный интеллект – это глобальная технология, от нее зависит весь мир. А она, так же, как и экология, не зависит от границ отдельных государств. У вас может что-то развиваться в одной стране, но именно это повлияет на весь остальной мир – и крайне важно это осознавать изначально. ИИ не знает границ, это новейшая технология, которая абсолютно точно поменяет жизнь всех на нашей земле.

КТО ЕЩЕ ИЩЕТ СОЮЗНИКОВ

- Остались ли еще темы, по которым происходит укрепление международного сотрудничества?

- Как ни парадоксально, да. Экологическая тематика, ей уделяется очень большое внимание в рамках того, что сейчас происходит в мире. Например, в теме биоразнообразия Российская Федерация стала инициатором неформального союза стран БРИКС по биоразнообразию. Первый раз такое сотрудничество было озвучено в феврале прошлого года. И это потрясающе, когда все страны объединения начали работу над вопросом, выставляя единую, согласованную позицию с точки зрения взаимодействия на международном переговорном уровне.

Но и это не всё. По теме опустынивания, например, в апреле этого года, в рамках лидерства нашей страны, собиралась группа стран Центральной Азии, которые теперь тоже формируют единую позицию, для того чтобы на конференции сторон, которая пройдет в августе этого года в Монголии, выйти с единым набором инициатив и предложений.

Конечно, в технологиях – это искусственный интеллект – тематика, в которой однозначно нужно продолжать укреплять международное сотрудничество, и все страны мира понимают, что нужно писать единые правила и по ним всем дальше вместе работать, потому что эта одна из тех уникальных историй, которая поменяет все.

И, конечно, это сфера финансов. На самом деле в СМИ очень мало уделяется внимания этому вопросу, но долговая проблематика бедных стран перед капиталом – по-прежнему остается мостиком, который собирает все страны для обсуждения. Без этого ничего не происходит. Когда ты дал кому-то в долг, проблема не только у того, кто тебе должен, но и у тебя – чтобы получить свои средства обратно. И это, наверное, лучший мостик для выстраивания долгосрочного и взаимовыгодного диалога.

ВЫБОРЫ ГЕНСЕКА ООН-2026:

- В последнее время достаточно активно обсуждаются выборы генерального секретаря ООН. почему это важно?

- В этом году Организация Объединенных Наций выберет человека, который будет отвечать за глобальное развитие мира в следующие 5 лет. С 1 января 2027 года у нас будет новый генеральный секретарь организации. В настоящее время есть пять кандидатов, кстати два из них выступали на ПМЭФ в этом году. Все обсуждают, будет ли у нас, наконец, первая женщина-генеральный секретарь. Мы это увидим в течение ближайших месяцев, потому что уже на Генеральной Ассамблее в сентябре этого года будет озвучено имя нового генерального секретаря.

Причем, у него или у нее будут две ключевые задачи, которых не было у предшественников. Первое – это будет тот человек, который определит результаты Целей устойчивого развития организации до 2030 года. Он должен зафиксировать, насколько последние 15 лет развития человечества были успешными или нет.

Второе – это формирование новых целей глобального развития на период после 2030 года – до 2050 года. Именно сейчас, в следующие три года, до 2030 года, под руководством этого человека должны сформировать цели, по которым весь мир будет жить следующие 20 лет. И это, конечно, абсолютно уникальная история. Огромное бремя и очень важная работа, наверное, в настоящее время одна из важнейших, которые есть на нашей планете.

От того, кто возглавит ООН, зависит очень многое – это нужно очень четко понимать.